https://sarabic.ae/20241019/طائرة-مسيرة-تتفوق-على-مروحية-إسرائيلية-قبل-استهداف-منزل-نتنياهو-فيديو-1093939810.html
طائرة مسيرة تتفوق على مروحية إسرائيلية قبل استهداف منزل نتنياهو... فيديو
طائرة مسيرة تتفوق على مروحية إسرائيلية قبل استهداف منزل نتنياهو... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل، اليوم السبت، مشاهد لمروحية إسرائيلية تحاول صد طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه مدينة قيساريا شمال غربي إسرائيل. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T09:31+0000
2024-10-19T09:31+0000
2024-10-19T09:31+0000
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ومع ذلك، تمكنت الطائرة المسيرة من تجاوز المروحية، وتم إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة إثر ذلك.هذه الطائرة المسيرة هي واحدة من 3 طائرات حاولت الوصول إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقد استطاعت الدفاعات الإسرائيلية إسقاط اثنتين منها، بينما نجحت واحدة في الوصول إلى المنزل واستهدافه مباشرة، ولكن دون أن تسجل أي إصابات، وفقًا لمكتب نتنياهو.يشار إلى أن العمليات الجوية الإسرائيلية مستمرة في مناطق عدة من لبنان، بالتزامن مع اشتباكات برية مع "حزب الله" على الحدود مع إسرائيل.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, إسرائيل, لبنان, بنيامين نتنياهو, أخبار حزب الله
نادي الفيديو, إسرائيل, لبنان, بنيامين نتنياهو, أخبار حزب الله
طائرة مسيرة تتفوق على مروحية إسرائيلية قبل استهداف منزل نتنياهو... فيديو
أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل، اليوم السبت، مشاهد لمروحية إسرائيلية تحاول صد طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه مدينة قيساريا شمال غربي إسرائيل.
ومع ذلك، تمكنت الطائرة المسيرة من تجاوز المروحية، وتم إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة إثر ذلك.
هذه الطائرة المسيرة هي واحدة من 3 طائرات حاولت الوصول إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
.
وقد استطاعت الدفاعات الإسرائيلية إسقاط اثنتين منها، بينما نجحت واحدة في الوصول إلى المنزل واستهدافه مباشرة، ولكن دون أن تسجل أي إصابات، وفقًا لمكتب نتنياهو.
يشار إلى أن العمليات الجوية الإسرائيلية مستمرة في مناطق عدة من لبنان، بالتزامن مع اشتباكات برية مع "حزب الله
" على الحدود مع إسرائيل.