خبير في الشأن الإيراني: الأوضاع في المنطقة تتعقد وطهران تراقب الأنشطة الاستخباراتية الإسرائيلية

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
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بلا قيود
خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
16:03 GMT
58 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
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خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
09:03 GMT
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مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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الإنسان والثقافة
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خبير في الشأن الإيراني: الأوضاع في المنطقة تتعقد وطهران تراقب الأنشطة الاستخباراتية الإسرائيلية
خبير في الشأن الإيراني: الأوضاع في المنطقة تتعقد وطهران تراقب الأنشطة الاستخباراتية الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الإيراني، مهرداد الخليلي، أنّ "الوضع في المنطقة لا يتجه نحو التهدئة بعد عام من الحرب، خاصةً بعد توسيع رقعة العدوان على لبنان". 22.10.2024, سبوتنيك عربي
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واعتبر الخليلي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كانت إيجابية ومنطقية"، مشيراً إلى أن "الأمور باتت أكثر تعقيداً من الماضي، وأن إيران بحاجة إلى الاستعداد التام".وأشار الخليلي إلى أنّ "عدد زيارات عراقجي إلى أكثر من 11 دولة، في فترة زمنية قصيرة، يدل على سعي إيران للتواصل مع الدول الأخرى، من أجل عدم السماح لها بفتح مجالاتها الجوية أمام الهجمات الإسرائيلية". وذكر الخليلي أن "إيران تسعى لإرسال رسالة إيجابية"، مشدداً على موقفها بأن "أي دولة تسمح لإسرائيل باستخدام أجوائها ستعتبر طهران تلك الدولة مشاركة في العدوان".وتطرق الخليلي إلى حادثة اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، داخل طهران، مشيراً إلى أن "الإدارة الإيرانية كانت في مرحلة انتقالية، مما أدى إلى تأخير الرد".
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حصري, تقارير سبوتنيك, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

خبير في الشأن الإيراني: الأوضاع في المنطقة تتعقد وطهران تراقب الأنشطة الاستخباراتية الإسرائيلية

17:26 GMT 22.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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حصري
رأى الخبير في الشأن الإيراني، مهرداد الخليلي، أنّ "الوضع في المنطقة لا يتجه نحو التهدئة بعد عام من الحرب، خاصةً بعد توسيع رقعة العدوان على لبنان".
واعتبر الخليلي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كانت إيجابية ومنطقية"، مشيراً إلى أن "الأمور باتت أكثر تعقيداً من الماضي، وأن إيران بحاجة إلى الاستعداد التام".

وأضاف الخليلي أن "إيران، بعد الضربة الثانية من عملية "الوعد الصادق"، في حالة استعداد لأي هجوم من قبل إسرائيل، وهي تراقب بعناية الأنشطة الاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية"، مؤكدًا أن "طهران حاضرة لأي تصرفات عدوانية قد ترتكبها إسرائيل".

وأشار الخليلي إلى أنّ "عدد زيارات عراقجي إلى أكثر من 11 دولة، في فترة زمنية قصيرة، يدل على سعي إيران للتواصل مع الدول الأخرى، من أجل عدم السماح لها بفتح مجالاتها الجوية أمام الهجمات الإسرائيلية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب، 19 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
بلينكن ونتنياهو يبحثان الوضع في الشرق الأوسط
16:57 GMT
وذكر الخليلي أن "إيران تسعى لإرسال رسالة إيجابية"، مشدداً على موقفها بأن "أي دولة تسمح لإسرائيل باستخدام أجوائها ستعتبر طهران تلك الدولة مشاركة في العدوان".

وفي السياق ذاته، استبعد الخليلي أن "تقوم إسرائيل بتنفيذ ضربة كبيرة ضد إيران"، متوقعاً أن "تمتنع عن إرسال طائراتها فوق الأجواء الإيرانية، خشية من إسقاطها وأسر جنودها".

وتطرق الخليلي إلى حادثة اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، داخل طهران، مشيراً إلى أن "الإدارة الإيرانية كانت في مرحلة انتقالية، مما أدى إلى تأخير الرد".
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