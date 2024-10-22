https://sarabic.ae/20241022/بلينكن-ونتنياهو-يبحثان-الوضع-في-الشرق-الأوسط--1094045701.html
بلينكن ونتنياهو يبحثان الوضع في الشرق الأوسط
بلينكن ونتنياهو يبحثان الوضع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال ميللر إن "بلينكن ناقش مع نتنياهو، الحاجة إلى وضع خطة جديدة لمرحلة ما بعد الصراع من شأنها أن تسمح للفلسطينيين بالتعافي بعد انتهاء الأعمال العدائية، وكذلك ضمان الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة".ولفت إلى أن "بلينكن، قال إن هناك ضرورة للاستفادة من موت يحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي اغتالته إسرائيل)، وذلك من خلال تأمين إطلاق سراح المحتجزين، وإنهاء الصراع في قطاع غزة".كما أشار المتحدث الأمريكي إلى ضرورة أن "تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلا عن ضمان أن تصبح هذه المساعدة متاحة لجميع المدنيين".ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت بـ"ضمان أمن إسرائيل".ووصل بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في أول محطة له من جولة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط تهدف إلى إحياء محادثات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
https://sarabic.ae/20241022/حزب-الله-لا-مفاوضات-مع-إسرائيل-تحت-النار-1094033154.html
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إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
بلينكن ونتنياهو يبحثان الوضع في الشرق الأوسط
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإجراءات اللازمة لضمان الأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع في غزة، فضلا عن الوضع الإنساني.
وقال ميللر إن "بلينكن ناقش مع نتنياهو، الحاجة إلى وضع خطة جديدة لمرحلة ما بعد الصراع من شأنها أن تسمح للفلسطينيين بالتعافي بعد انتهاء الأعمال العدائية، وكذلك ضمان الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة".
ولفت إلى أن "بلينكن، قال إن هناك ضرورة للاستفادة من موت يحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي اغتالته إسرائيل)، وذلك من خلال تأمين إطلاق سراح المحتجزين، وإنهاء الصراع في قطاع غزة".
كما أشار المتحدث الأمريكي إلى ضرورة أن "تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلا عن ضمان أن تصبح هذه المساعدة متاحة لجميع المدنيين".
وأكد ميللر أن "بلينكن ونتنياهو، تناولا مسألة ردع المزيد من العدوان العسكري من إيران وحلفائها، كما ناقشا جهود الولايات المتحدة وشركائها في هذا الاتجاه".
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت بـ"ضمان أمن إسرائيل".
ووصل بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في أول محطة له من جولة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط تهدف إلى إحياء محادثات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.