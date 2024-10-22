https://sarabic.ae/20241022/حزب-الله-لا-مفاوضات-مع-إسرائيل-تحت-النار-1094033154.html
"حزب الله": لا مفاوضات مع إسرائيل تحت النار
"حزب الله": لا مفاوضات مع إسرائيل تحت النار
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني، محمد عفيف، اليوم الثلاثاء، رفض إجراء أي مفاوضات مع إسرائيل في ظل تواصل إطلاق النار. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T11:36+0000
2024-10-22T11:36+0000
2024-10-22T11:51+0000
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وقال عفيف خلال مؤتمر صحفي: "لن تحصل مفاوضات تحت النار، وأقول لغالانت الحديد بالحديد والنار بالنار".ونوه مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" أن "الولايات المتحدة شريكة أساسية بالحرب والجرائم وتمد إسرائيل بالأسلحة الفوسفورية والعنقودية".وأكد عفيف مسؤولية "حزب الله" الكاملة والتامة عن عملية قيسارية التي استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار لبنان
أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار لبنان
"حزب الله": لا مفاوضات مع إسرائيل تحت النار
11:36 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 11:51 GMT 22.10.2024)
يتبع
أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني، محمد عفيف، اليوم الثلاثاء، رفض إجراء أي مفاوضات مع إسرائيل في ظل تواصل إطلاق النار.
وقال عفيف خلال مؤتمر صحفي: "لن تحصل مفاوضات تحت النار، وأقول لغالانت الحديد بالحديد والنار بالنار".
وأضاف عفيف أن " قصف العدو الجنوني للضاحية الجنوبية لا مبرر له لأن مؤسسة القرض الحسن مؤسسة مدنية وليست مسؤولة عن رواتب وتمويل حزب الله، ومؤسسة القرض الحسن ستوفي بكل التزاماتها وجميع الحقوق فيها محفوظة".
ونوه مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" أن "الولايات المتحدة شريكة أساسية بالحرب والجرائم وتمد إسرائيل بالأسلحة الفوسفورية والعنقودية".
وأكد عفيف مسؤولية "حزب الله" الكاملة والتامة عن عملية قيسارية التي استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.