"حزب الله": لا مفاوضات مع إسرائيل تحت النار

عربي
"لم يعد على قيد الحياة"... عملية بطولية تحمل مفاجأة للعراقيين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
16:03 GMT
58 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
12:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241022/حزب-الله-لا-مفاوضات-مع-إسرائيل-تحت-النار-1094033154.html
"حزب الله": لا مفاوضات مع إسرائيل تحت النار
"حزب الله": لا مفاوضات مع إسرائيل تحت النار
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني، محمد عفيف، اليوم الثلاثاء، رفض إجراء أي مفاوضات مع إسرائيل في ظل تواصل إطلاق النار. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T11:36+0000
2024-10-22T11:51+0000
أخبار حزب الله
إسرائيل
العالم العربي
العالم
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efd92d3b3c341ee8213ff22b6ff6e9e0.jpg
وقال عفيف خلال مؤتمر صحفي: "لن تحصل مفاوضات تحت النار، وأقول لغالانت الحديد بالحديد والنار بالنار".ونوه مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" أن "الولايات المتحدة شريكة أساسية بالحرب والجرائم وتمد إسرائيل بالأسلحة الفوسفورية والعنقودية".وأكد عفيف مسؤولية "حزب الله" الكاملة والتامة عن عملية قيسارية التي استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
إسرائيل
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032787_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_998ff7bf234ff94f1b7763da13d7ca00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار لبنان
أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار لبنان

"حزب الله": لا مفاوضات مع إسرائيل تحت النار

11:36 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 11:51 GMT 22.10.2024)
© AP Photo / Hassan Ammarعناصر حزب الله اللبناني
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
يتبع
أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني، محمد عفيف، اليوم الثلاثاء، رفض إجراء أي مفاوضات مع إسرائيل في ظل تواصل إطلاق النار.
وقال عفيف خلال مؤتمر صحفي: "لن تحصل مفاوضات تحت النار، وأقول لغالانت الحديد بالحديد والنار بالنار".

وأضاف عفيف أن " قصف العدو الجنوني للضاحية الجنوبية لا مبرر له لأن مؤسسة القرض الحسن مؤسسة مدنية وليست مسؤولة عن رواتب وتمويل حزب الله، ومؤسسة القرض الحسن ستوفي بكل التزاماتها وجميع الحقوق فيها محفوظة".

ونوه مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" أن "الولايات المتحدة شريكة أساسية بالحرب والجرائم وتمد إسرائيل بالأسلحة الفوسفورية والعنقودية".
وأكد عفيف مسؤولية "حزب الله" الكاملة والتامة عن عملية قيسارية التي استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لطوفان الأقصى.. والتوتر بين لبنان وإسرائيل10:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала