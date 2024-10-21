https://sarabic.ae/20241021/حزب-الله-يعلن-قصف-موقع-استراتيجي-إسرائيليا-1094015041.html
"حزب الله" يعلن قصف موقع استراتيجي إسرائيليا
"حزب الله" يعلن قصف موقع استراتيجي إسرائيليا
سبوتنيك عربي
أطلق "حزب الله" اللبناني رشقة صاروخية على موقع "2222" الإسرائيلي، كما أعلن استهداف مواقع لقوات إسرائيلية وقصف جنود إسرائيليين خلال محاولات إجلاء للجرحى بأطراف... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T18:51+0000
2024-10-21T18:51+0000
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كما أعلن "حزب الله" استهداف ثكنة "كيلع" ومستوطنة "معالوت" الإسرائيليتين بالصواريخ، بحسب موقع "الميادين"، الذي أوضح أنه قصف أيضا بلدة كفركلا الجنوبية بقذائف المدفعية.وشملت عمليات "حزب الله"، اليوم الاثنين، أيضا قصف معسكر الـ100 شمال إييليت هشاحر، وإطلاق الصواريخ على مستوطنة كرمئيل.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.
https://sarabic.ae/20241021/عملية-عسكرية-إسرائيلية-ضد-مؤسسات-حزب-الله-المالية-ما-تأثير-هذه-الضربات-ودلالاتها؟-1094008191.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل
"حزب الله" يعلن قصف موقع استراتيجي إسرائيليا
أطلق "حزب الله" اللبناني رشقة صاروخية على موقع "2222" الإسرائيلي، كما أعلن استهداف مواقع لقوات إسرائيلية وقصف جنود إسرائيليين خلال محاولات إجلاء للجرحى بأطراف بلدة مركبا.
كما أعلن "حزب الله" استهداف ثكنة "كيلع" ومستوطنة "معالوت" الإسرائيليتين بالصواريخ، بحسب موقع
"الميادين"، الذي أوضح أنه قصف أيضا بلدة كفركلا الجنوبية بقذائف المدفعية.
وشملت عمليات "حزب الله"، اليوم الاثنين، أيضا قصف معسكر الـ100 شمال إييليت هشاحر، وإطلاق الصواريخ على مستوطنة كرمئيل.
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله
" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي
بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.