"حزب الله" يعلن قصف موقع استراتيجي إسرائيليا

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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ع الموجة مع ايلي
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
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30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
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كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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"حزب الله" يعلن قصف موقع استراتيجي إسرائيليا
"حزب الله" يعلن قصف موقع استراتيجي إسرائيليا
سبوتنيك عربي
أطلق "حزب الله" اللبناني رشقة صاروخية على موقع "2222" الإسرائيلي، كما أعلن استهداف مواقع لقوات إسرائيلية وقصف جنود إسرائيليين خلال محاولات إجلاء للجرحى بأطراف... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T18:51+0000
2024-10-21T18:51+0000
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كما أعلن "حزب الله" استهداف ثكنة "كيلع" ومستوطنة "معالوت" الإسرائيليتين بالصواريخ، بحسب موقع "الميادين"، الذي أوضح أنه قصف أيضا بلدة كفركلا الجنوبية بقذائف المدفعية.وشملت عمليات "حزب الله"، اليوم الاثنين، أيضا قصف معسكر الـ100 شمال إييليت هشاحر، وإطلاق الصواريخ على مستوطنة كرمئيل.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.
https://sarabic.ae/20241021/عملية-عسكرية-إسرائيلية-ضد-مؤسسات-حزب-الله-المالية-ما-تأثير-هذه-الضربات-ودلالاتها؟-1094008191.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل

"حزب الله" يعلن قصف موقع استراتيجي إسرائيليا

18:51 GMT 21.10.2024
© AP Photoحزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أطلق "حزب الله" اللبناني رشقة صاروخية على موقع "2222" الإسرائيلي، كما أعلن استهداف مواقع لقوات إسرائيلية وقصف جنود إسرائيليين خلال محاولات إجلاء للجرحى بأطراف بلدة مركبا.
كما أعلن "حزب الله" استهداف ثكنة "كيلع" ومستوطنة "معالوت" الإسرائيليتين بالصواريخ، بحسب موقع "الميادين"، الذي أوضح أنه قصف أيضا بلدة كفركلا الجنوبية بقذائف المدفعية.
امرأة تقرأ القرآن بعد نبأ مقتل زعيم حركة حزب الله، حسن نصرالله، في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
عملية عسكرية إسرائيلية ضد مؤسسات "حزب الله" المالية.. ما تأثير هذه الضربات ودلالاتها؟
16:17 GMT
وشملت عمليات "حزب الله"، اليوم الاثنين، أيضا قصف معسكر الـ100 شمال إييليت هشاحر، وإطلاق الصواريخ على مستوطنة كرمئيل.
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:25 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMT
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