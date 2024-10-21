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https://sarabic.ae/20241021/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-حكومة-نتنياهو-فاشية-وتسعى-للتوسع-في-فلسطين-والمنطقة-العربية-1094010847.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": حكومة نتنياهو فاشية وتسعى للتوسع في فلسطين والمنطقة العربية
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": حكومة نتنياهو فاشية وتسعى للتوسع في فلسطين والمنطقة العربية
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، أن "الاقتحام الإسرائيلي لنابلس، ومدن الضفة الغربية بشكل مستمر، يأتي في ظل الخطة،... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T16:31+0000
2024-10-21T16:31+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
منظمة التحرير الفلسطينية
حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة
العدوان الإسرائيلي
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "حكومة نتنياهو فاشية، وكيان إحلالي يهدف في الأساس إلى التوسع، ليس فقط داخل الأراضي الفلسطينية، بل يمتد بذلك على مستوى المنطقة العربية برمتها".وأكد أن "إسرائيل تعتقد بأن استخدام القوة الغاشمة المدعومة من قبل الغرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنها من الهيمنة على الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة بأسرها، وهو ما يدفعها إلى الهجوم بشكل مستمر ومتزامن مع ما يحدث في قطاع غزة على الضفة الغربية".وتابع: "على الرغم من كل المآسي والجرائم اليومية، التي تدمى لها القلوب في قطاع غزة والضفة ولبنان، يسعى نتنياهو المتطرف إلى استخدام المحرقة العصرية، كامتداد للمحرقة التي استخدمها هتلر في الماضي، ولن ينجح في ذلك".وقال المسؤول الفلسطيني، إنه "على الرغم من كل التضحيات المقدمة، لا يمكن للشعب الفلسطيني أو لشعوب المنطقة، التسليم بالهيمنة أو الخضوع للإرهاب الإسرائيلي".وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "إسرائيل اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، 18 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم طفلان وأسرى سابقون".وقال "نادي الأسير" و"هيئة شؤون الأسرى" في فلسطين، إن "إسرائيل تواصل عمليات التحقيق الميداني في بلدة دير أبو مشعل شمال رام الله، والتي ترافقت مع اعتداءات وتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين"، مشيرين إلى أن "عدد حالات الاعتقال، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على فلسطين، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس".وقالت الأمم المتحدة، إن "إسرائيل تستخدم أساليب تشبه الحرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إسرائيل، إلى وقوع عمليات قتل على أيدي جنود إسرائيليين، وهجمات يشنها مستوطنون على بساتين الزيتون في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.وأضاف أنه تلقى "منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، تقارير عن تنفيذ مستوطنين 32 هجوماً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، منها هجمات على المزارعين".وأكد أن "تقريراً أولياً ذكر أن القوات الإسرائيلية قتلت امرأة خلال قطف الزيتون بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية".
https://sarabic.ae/20241008/خلال-عام-من-الحرب-توسع-استيطاني-وتهجير-وهدم-و11-ألف-حالة-اعتقال-في-الضفة-الغربية--1093545137.html
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, منظمة التحرير الفلسطينية, حصري, العدوان الإسرائيلي على غزة, العدوان الإسرائيلي
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, منظمة التحرير الفلسطينية, حصري, العدوان الإسرائيلي على غزة, العدوان الإسرائيلي

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": حكومة نتنياهو فاشية وتسعى للتوسع في فلسطين والمنطقة العربية

16:31 GMT 21.10.2024
© Ajwad Jradatخلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية
خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرح الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، أن "الاقتحام الإسرائيلي لنابلس، ومدن الضفة الغربية بشكل مستمر، يأتي في ظل الخطة، التي تحدث عنها نتنياهو، ووزير حكومته أكثر من مرة في الأمم المتحدة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "حكومة نتنياهو فاشية، وكيان إحلالي يهدف في الأساس إلى التوسع، ليس فقط داخل الأراضي الفلسطينية، بل يمتد بذلك على مستوى المنطقة العربية برمتها".
وأكد أن "إسرائيل تعتقد بأن استخدام القوة الغاشمة المدعومة من قبل الغرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنها من الهيمنة على الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة بأسرها، وهو ما يدفعها إلى الهجوم بشكل مستمر ومتزامن مع ما يحدث في قطاع غزة على الضفة الغربية".
وتابع: "على الرغم من كل المآسي والجرائم اليومية، التي تدمى لها القلوب في قطاع غزة والضفة ولبنان، يسعى نتنياهو المتطرف إلى استخدام المحرقة العصرية، كامتداد للمحرقة التي استخدمها هتلر في الماضي، ولن ينجح في ذلك".
وقال المسؤول الفلسطيني، إنه "على الرغم من كل التضحيات المقدمة، لا يمكن للشعب الفلسطيني أو لشعوب المنطقة، التسليم بالهيمنة أو الخضوع للإرهاب الإسرائيلي".
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "إسرائيل اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، 18 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم طفلان وأسرى سابقون".
خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية
8 أكتوبر, 12:21 GMT
وقال "نادي الأسير" و"هيئة شؤون الأسرى" في فلسطين، إن "إسرائيل تواصل عمليات التحقيق الميداني في بلدة دير أبو مشعل شمال رام الله، والتي ترافقت مع اعتداءات وتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين"، مشيرين إلى أن "عدد حالات الاعتقال، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على فلسطين، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس".
وقالت الأمم المتحدة، إن "إسرائيل تستخدم أساليب تشبه الحرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إسرائيل، إلى وقوع عمليات قتل على أيدي جنود إسرائيليين، وهجمات يشنها مستوطنون على بساتين الزيتون في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
وأضاف أنه تلقى "منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، تقارير عن تنفيذ مستوطنين 32 هجوماً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، منها هجمات على المزارعين".
وأكد أن "تقريراً أولياً ذكر أن القوات الإسرائيلية قتلت امرأة خلال قطف الزيتون بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية".
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