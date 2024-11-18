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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241118/رئيس-الوزراء-البولندي-الأسابيع-المقبلة-ستكون-حاسمة-بالنسبة-لأوكرانيا-1094889169.html
رئيس الوزراء البولندي: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا
رئيس الوزراء البولندي: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن مستقبل أوكرانيا والدول الغربية سيتحدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وانتقد السياسيين الغربيين الذين يسعون لإجراء... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T05:00+0000
2024-11-18T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال توسك في منشور على موقع "إكس": "الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، وليس فقط بالنسبة للصراع نفسه، ولكن أيضًا بالنسبة لمستقبلنا".وأضاف: "لا أحدا لن يوقف بوتين من خلال الاتصالات الهاتفية. والهجوم الذي وقع الليلة الماضية، واحد من أكبر الهجمات في هذه الحرب (في أوكرانيا)، أثبت أن الدبلوماسية الهاتفية لا يمكن أن تحل محل دعم الغرب بأكلمه لأوكرانيا". ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، محادثته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "مهمة".وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، يوم أمس الجمعة، أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.معترفا بصعوبة الوضع الميداني.. زيلينسكي يتحدث عن "إنهاء الحرب بالدبلوماسية"لافروف: لا فكرة لدينا حول كيفية حل ترامب للأزمة الأوكرانية وننتظر المقترحات
https://sarabic.ae/20241117/شولتس-زيلينسكي-لم-تتم-دعوته-لحضور-قمة-مجموعة-العشرين-1094879312.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

رئيس الوزراء البولندي: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا

05:00 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن مستقبل أوكرانيا والدول الغربية سيتحدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وانتقد السياسيين الغربيين الذين يسعون لإجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية استمرار النزاع في أوكرانيا.
وقال توسك في منشور على موقع "إكس": "الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، وليس فقط بالنسبة للصراع نفسه، ولكن أيضًا بالنسبة لمستقبلنا".
كما انتقد بعض الزعماء الغربيين لمحاولتهم إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن مثل هذه التصرفات لا يمكن أن تحل محل الدعم الحقيقي لأوكرانيا.
وأضاف: "لا أحدا لن يوقف بوتين من خلال الاتصالات الهاتفية. والهجوم الذي وقع الليلة الماضية، واحد من أكبر الهجمات في هذه الحرب (في أوكرانيا)، أثبت أن الدبلوماسية الهاتفية لا يمكن أن تحل محل دعم الغرب بأكلمه لأوكرانيا".
ويأتي ذلك على خلفية الاتصال الهاتفي بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي جرى يوم الجمعة الماضي لأول مرة منذ أكثر من عامين، والذي تبادل الزعيمان خلاله الآراء بشأن النزاع في أوكرانيا.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
شولتس: زيلينسكي لم تتم دعوته لحضور قمة مجموعة العشرين
أمس, 16:07 GMT
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، محادثته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "مهمة".
وقال شولتس، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، لدى وصوله إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور قمة مجموعة العشرين: "كانت المحادثات مهمة ومفصلة للغاية، لكنها ساهمت أيضًا في إدراك أن آراء الرئيس الروسي بشأن الحرب لم تتغير بشكل كبير، وهي ليست أخبارًا إيجابية".
وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، يوم أمس الجمعة، أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.
معترفا بصعوبة الوضع الميداني.. زيلينسكي يتحدث عن "إنهاء الحرب بالدبلوماسية"
لافروف: لا فكرة لدينا حول كيفية حل ترامب للأزمة الأوكرانية وننتظر المقترحات
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