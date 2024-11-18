https://sarabic.ae/20241118/رئيس-الوزراء-البولندي-الأسابيع-المقبلة-ستكون-حاسمة-بالنسبة-لأوكرانيا-1094889169.html

رئيس الوزراء البولندي: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا

رئيس الوزراء البولندي: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن مستقبل أوكرانيا والدول الغربية سيتحدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وانتقد السياسيين الغربيين الذين يسعون لإجراء... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T05:00+0000

2024-11-18T05:00+0000

2024-11-18T05:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال توسك في منشور على موقع "إكس": "الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، وليس فقط بالنسبة للصراع نفسه، ولكن أيضًا بالنسبة لمستقبلنا".وأضاف: "لا أحدا لن يوقف بوتين من خلال الاتصالات الهاتفية. والهجوم الذي وقع الليلة الماضية، واحد من أكبر الهجمات في هذه الحرب (في أوكرانيا)، أثبت أن الدبلوماسية الهاتفية لا يمكن أن تحل محل دعم الغرب بأكلمه لأوكرانيا". ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، محادثته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "مهمة".وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، يوم أمس الجمعة، أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.معترفا بصعوبة الوضع الميداني.. زيلينسكي يتحدث عن "إنهاء الحرب بالدبلوماسية"لافروف: لا فكرة لدينا حول كيفية حل ترامب للأزمة الأوكرانية وننتظر المقترحات

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