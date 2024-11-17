بعد مكالمة شولتس... ماكرون يعلق على إجراء مفاوضات مع بوتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
13:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا، محادثات شولتس و بوتين لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241117/بعد-مكالمة-شولتس-ماكرون-يعلق-على-إجراء-مفاوضات-مع-بوتين-1094885149.html
بعد مكالمة شولتس... ماكرون يعلق على إجراء مفاوضات مع بوتين
بعد مكالمة شولتس... ماكرون يعلق على إجراء مفاوضات مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عندما يسمح السياق بذلك". 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T19:18+0000
2024-11-17T19:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_5b23818550e36cbf9665faf538c73ef4.jpg
ونقلت وكالة صحفية فرنسية كلام ماكرون: "الرئيس الفرنسي قال إنه لا يستبعد التفاوض مع بوتين عندما يسمح السياق بذلك".ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، محادثته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "مهمة".وقال شولتس، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، لدى وصوله إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور قمة مجموعة العشرين: "كانت المحادثات مهمة ومفصلة للغاية، لكنها ساهمت أيضًا في إدراك أن آراء الرئيس الروسي بشأن الحرب لم تتغير بشكل كبير، وهي ليست أخبارًا إيجابية".وأوضح المستشار الألماني أنه سيتحدث قريبًا مع الرئيس الروسي مرة أخرى.
https://sarabic.ae/20241117/فرانسوا-هولاند-يرى-في-حديث-ترامب-عن-إنهاء-الصراع-بين-موسكو-وكييف-تمهيدا-لاستسلام-أوكرانيا-1094881276.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_68df4e17d325880b4a8a43b87b288cf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار فرنسا

بعد مكالمة شولتس... ماكرون يعلق على إجراء مفاوضات مع بوتين

19:18 GMT 17.11.2024
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
تابعنا عبر
صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عندما يسمح السياق بذلك".
ونقلت وكالة صحفية فرنسية كلام ماكرون: "الرئيس الفرنسي قال إنه لا يستبعد التفاوض مع بوتين عندما يسمح السياق بذلك".
وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إنه في رأيه "بوتين غير مستعد للمفاوضات مع كييف".
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، محادثته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "مهمة".
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فرانسوا هولاند يرى في حديث ترامب عن إنهاء الصراع بين موسكو وكييف "تمهيدا لاستسلام أوكرانيا"
17:19 GMT
وقال شولتس، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، لدى وصوله إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور قمة مجموعة العشرين: "كانت المحادثات مهمة ومفصلة للغاية، لكنها ساهمت أيضًا في إدراك أن آراء الرئيس الروسي بشأن الحرب لم تتغير بشكل كبير، وهي ليست أخبارًا إيجابية".
وتابع: "من المهم أن نكون واضحين للغاية بشأن موقفنا المبدئي وهو أن أوكرانيا يمكن أن تعتمد على دعمنا"، مشددًا على أهمية عدم اتخاذ أي قرارات دون مشاركة كييف.
وأوضح المستشار الألماني أنه سيتحدث قريبًا مع الرئيس الروسي مرة أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل17:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала