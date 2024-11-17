https://sarabic.ae/20241117/بعد-مكالمة-شولتس-ماكرون-يعلق-على-إجراء-مفاوضات-مع-بوتين-1094885149.html

بعد مكالمة شولتس... ماكرون يعلق على إجراء مفاوضات مع بوتين

بعد مكالمة شولتس... ماكرون يعلق على إجراء مفاوضات مع بوتين

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عندما يسمح السياق بذلك". 17.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-17T19:18+0000

2024-11-17T19:18+0000

2024-11-17T19:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار فرنسا

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ونقلت وكالة صحفية فرنسية كلام ماكرون: "الرئيس الفرنسي قال إنه لا يستبعد التفاوض مع بوتين عندما يسمح السياق بذلك".ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، محادثته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "مهمة".وقال شولتس، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، لدى وصوله إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور قمة مجموعة العشرين: "كانت المحادثات مهمة ومفصلة للغاية، لكنها ساهمت أيضًا في إدراك أن آراء الرئيس الروسي بشأن الحرب لم تتغير بشكل كبير، وهي ليست أخبارًا إيجابية".وأوضح المستشار الألماني أنه سيتحدث قريبًا مع الرئيس الروسي مرة أخرى.

https://sarabic.ae/20241117/فرانسوا-هولاند-يرى-في-حديث-ترامب-عن-إنهاء-الصراع-بين-موسكو-وكييف-تمهيدا-لاستسلام-أوكرانيا-1094881276.html

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