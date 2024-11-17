https://sarabic.ae/20241117/فرانسوا-هولاند-يرى-في-حديث-ترامب-عن-إنهاء-الصراع-بين-موسكو-وكييف-تمهيدا-لاستسلام-أوكرانيا-1094881276.html
فرانسوا هولاند يرى في حديث ترامب عن إنهاء الصراع بين موسكو وكييف "تمهيدا لاستسلام أوكرانيا"
فرانسوا هولاند يرى في حديث ترامب عن إنهاء الصراع بين موسكو وكييف "تمهيدا لاستسلام أوكرانيا"
سبوتنيك عربي
رأى الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أن حديث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو في الواقع "استعداد لاستسلام... 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T17:19+0000
2024-11-17T17:19+0000
2024-11-17T17:19+0000
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أخبار فرنسا
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وقال هولاند، في مقابلة مع إذاعة "جي" الفرنسية، اليوم الأحد، إن "الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي وعد بإنهاء الصراع بين كييف وموسكو خلال 24 ساعة، يستعد في الواقع لاستسلام أوكرانيا".وبحسب هولاند، فإن "ترامب سيعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل ما اكتسبه في 2014 و2022، ثم يقول للأوروبيين أنه بالنسبة للباقي، الأمر متروك لكم لضمان أمن أوكرانيا، ولمساعدتها في إعادة الإعمار".فيما علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات ترامب هذه بأن "الأزمة الأوكرانية معقدة للغاية بالنسبة لمثل هذا الحل البسيط". بينما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلام ترامب هذا "صادقا" في التعبير عن نيته لحل الصراع في أوكرانيا.
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روسيا, أخبار فرنسا
فرانسوا هولاند يرى في حديث ترامب عن إنهاء الصراع بين موسكو وكييف "تمهيدا لاستسلام أوكرانيا"
رأى الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أن حديث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو في الواقع "استعداد لاستسلام أوكرانيا"، معتبرا أن ذلك سيكون "غير محتمل بالنسبة للأوكرانيين وإذلالا للأوروبيين".
وقال هولاند، في مقابلة مع إذاعة "جي" الفرنسية، اليوم الأحد، إن "الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي وعد بإنهاء الصراع بين كييف وموسكو خلال 24 ساعة، يستعد في الواقع لاستسلام أوكرانيا".
وأضاف أن هذا الأمر سيكون "غير محتمل بالنسبة للأوكرانيين وإذلالا بالنسبة للأوروبيين"، متوقعا أن "ترامب سيتوقف عن مساعدة كييف، مما سيشكل مشكلة عدم توازن القوى".
وبحسب هولاند، فإن "ترامب سيعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل ما اكتسبه في 2014 و2022، ثم يقول للأوروبيين أنه بالنسبة للباقي، الأمر متروك لكم لضمان أمن أوكرانيا، ولمساعدتها في إعادة الإعمار".
وسبق أن صرح ترامب أكثر من مرة، بأنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه ينوي التوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني "خلال 24 ساعة فقط".
فيما علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات ترامب هذه بأن "الأزمة الأوكرانية معقدة للغاية بالنسبة لمثل هذا الحل البسيط". بينما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلام ترامب هذا "صادقا" في التعبير عن نيته لحل الصراع في أوكرانيا.