https://sarabic.ae/20241119/لماذا-على-الغرب-الحذر-بعد-تغيير-روسيا-عقيدتها-النووية؟--خبير-يشرح-1094958954.html

لماذا على الغرب الحذر بعد تغيير روسيا عقيدتها النووية؟ ... خبير يشرح

لماذا على الغرب الحذر بعد تغيير روسيا عقيدتها النووية؟ ... خبير يشرح

سبوتنيك عربي

قال المحلل العسكري الروسي، فيكتور ليتوفكين، إن العقيدة النووية الروسية الجديدة التي وقعها أخيرا الرئيس فلاديمير بوتين، تتضمن مواد بارزة عدة كانت غائبة عن... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T12:56+0000

2024-11-19T12:56+0000

2024-11-19T12:56+0000

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وأوضح المحلل لوكالة "سبوتنيك": "أولا، لم تتضمن طبعة 2020 من العقيدة أي ذكر لبيلاروسيا حيث نشرنا أسلحتنا النووية ومن أخذناهم تحت "مظلتنا النووية"، وثانيا، لم تتضمن النسخة السابقة من العقيدة أي ذكر للسماح لروسيا باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لهجوم من قبل دولة غير نووية مدعومة بقوة نووية".وتابع المحلل: "يضاف إلى ذلك طائرات حلف شمال الأطلسي والطائرات دون طيار الثقيلة التي توجه هذه الصواريخ - فإننا سنكون قادرين على ضرب المواقع التي يتم إطلاق هذه الصواريخ منها".وأعلن الرئيس بوتين أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية، حال تعرضها إلى عدوان؛ وحتى في حال استخدام العدو للأسلحة التقليدية، إذا شكل هذا الأمر تهديداً خطيراً على سيادة الدولة.

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