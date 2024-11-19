باحث في الشأن الدولي: سماح واشنطن لكييف بضرب العمق الروسي يهدف إلى عرقلة مشروع ترامب

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الجيش الروسي يحرر نوفوسيلدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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باحث في الشأن الدولي: سماح واشنطن لكييف بضرب العمق الروسي يهدف إلى عرقلة مشروع ترامب
باحث في الشأن الدولي: سماح واشنطن لكييف بضرب العمق الروسي يهدف إلى عرقلة مشروع ترامب
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث في الشأن الدولي، الدكتور حسين صفي الدين، أنّ "سماح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي يهدف إلى... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T09:05+0000
2024-11-19T09:05+0000
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
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وانتقد الباحث صفي الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، "دعم الإدارة الأمريكية الحالية للنازيين في أوكرانيا بشكل متواصل، على الرغم من فشل الديمقراطيين في الفوز في الانتخابات الرئاسية".وشدّد على أنّ "واشنطن عاشت في السنوات الأربع الماضية على حساب استمرار الحروب في الدول النامية، ودفعت القارة الأوروبية إلى خوض معركة استنزاف ضد روسيا، ما ساهم في تدهور الاقتصاد العالمي".وتوقع صفي الدين أنّ "يعود ترامب بقوة إلى البيت الأبيض، إذ إنه نال عددا كبيرا من الأصوات الانتخابية، فضلا عن نيل الحزب الجمهوري أغلب مقاعد مجلس الشيوخ في الكونغرس".وأضاف: "ترامب يريد التقرب من بوتين وهناك كتلة أمريكية واسعة تدعم هذا الاتجاه، لا سيما بعد استشعار المواطنين الأمريكيين بخطر غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية".صفي الدين الذي حذّر من "خطورة الأوضاع في العالم خلال الشهرين المقبلين، أي قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض"، توقع أن "يمضي الرئيس المنتخب قدمًا في حل النزاعات المسلحة".وذكّر الباحث اللبناني بأنّ "الأمريكيين هم الذين منعوا من إحداث أي تقدم في مفاوضات وقف النار في أوكرانيا، واستخدموا فلاديمير زيلينسكي أداة في يدهم بهدف تقسيم الدولة الروسية".وأضاف: "الغرب يطمع بالثروات التي تمتلكها روسيا، ويعترض على مسألة السلام مع الروس، ما دفعه إلى التدخل في الصراع الأوكراني منذ لحظاته الأولى".ودعا صفي الدين إلى "حل الأزمة الأوكرانية بتعهد غربي في عدم ضم أوكرانيا لحلف الناتو، وعدم التسبب في تهديد الأمن القومي الروسي".مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة : بلادنا لا تهزم في ساحة المعركةسلوفاكيا تعلق على السماح لكييف بضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية
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تقارير سبوتنيك, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, العالم العربي

باحث في الشأن الدولي: سماح واشنطن لكييف بضرب العمق الروسي يهدف إلى عرقلة مشروع ترامب

09:05 GMT 19.11.2024
© AP Photo / Lewis Jolyصاروخ ستورم شادو البريطاني
صاروخ ستورم شادو البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Lewis Joly
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حصري
اعتبر الباحث في الشأن الدولي، الدكتور حسين صفي الدين، أنّ "سماح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي يهدف إلى عرقلة مشروع الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإنهاء الأزمة الأوكرانية".
وانتقد الباحث صفي الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، "دعم الإدارة الأمريكية الحالية للنازيين في أوكرانيا بشكل متواصل، على الرغم من فشل الديمقراطيين في الفوز في الانتخابات الرئاسية".
وشدّد على أنّ "واشنطن عاشت في السنوات الأربع الماضية على حساب استمرار الحروب في الدول النامية، ودفعت القارة الأوروبية إلى خوض معركة استنزاف ضد روسيا، ما ساهم في تدهور الاقتصاد العالمي".

ورأى أنّ "الأوروبيين الآن يطمحون لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، مؤكّدا أنّ "الاتصال الأخير الذي أجراه المستشار الألماني، أولاف شولتس، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يمثل خير دليل على الرغبة الأوروبية في إنهاء الصراع".

طائرة تورنيدو GR4 تحمل صواريخ ستورم شادو ستورم صواريخ بريمستون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة فرنسية تحذف معلومات حول تفويض فرنسا وبريطانيا بضرب العمق الروسي
أمس, 10:04 GMT
وتوقع صفي الدين أنّ "يعود ترامب بقوة إلى البيت الأبيض، إذ إنه نال عددا كبيرا من الأصوات الانتخابية، فضلا عن نيل الحزب الجمهوري أغلب مقاعد مجلس الشيوخ في الكونغرس".
وأضاف: "ترامب يريد التقرب من بوتين وهناك كتلة أمريكية واسعة تدعم هذا الاتجاه، لا سيما بعد استشعار المواطنين الأمريكيين بخطر غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية".
صفي الدين الذي حذّر من "خطورة الأوضاع في العالم خلال الشهرين المقبلين، أي قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض"، توقع أن "يمضي الرئيس المنتخب قدمًا في حل النزاعات المسلحة".

وشدّد على أنّ "روسيا لن تقبل بأي قرار يهدد أمنها القومي"، وأنّ "ردها على أي اعتداء سيكون وجوديا".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
الكرملين: الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تتخذ خطوات لمواصلة إثارة الصراع
أمس, 09:51 GMT
وذكّر الباحث اللبناني بأنّ "الأمريكيين هم الذين منعوا من إحداث أي تقدم في مفاوضات وقف النار في أوكرانيا، واستخدموا فلاديمير زيلينسكي أداة في يدهم بهدف تقسيم الدولة الروسية".
وأضاف: "الغرب يطمع بالثروات التي تمتلكها روسيا، ويعترض على مسألة السلام مع الروس، ما دفعه إلى التدخل في الصراع الأوكراني منذ لحظاته الأولى".
ودعا صفي الدين إلى "حل الأزمة الأوكرانية بتعهد غربي في عدم ضم أوكرانيا لحلف الناتو، وعدم التسبب في تهديد الأمن القومي الروسي".
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