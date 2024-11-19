https://sarabic.ae/20241119/باحث-في-الشأن-الدولي-سماح-واشنطن-لكييف-بضرب-العمق-الروسي-يهدف-إلى-عرقلة-مشروع-ترامب-1094942973.html

باحث في الشأن الدولي: سماح واشنطن لكييف بضرب العمق الروسي يهدف إلى عرقلة مشروع ترامب

باحث في الشأن الدولي: سماح واشنطن لكييف بضرب العمق الروسي يهدف إلى عرقلة مشروع ترامب

سبوتنيك عربي

اعتبر الباحث في الشأن الدولي، الدكتور حسين صفي الدين، أنّ "سماح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي يهدف إلى... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T09:05+0000

2024-11-19T09:05+0000

2024-11-19T09:05+0000

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

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وانتقد الباحث صفي الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، "دعم الإدارة الأمريكية الحالية للنازيين في أوكرانيا بشكل متواصل، على الرغم من فشل الديمقراطيين في الفوز في الانتخابات الرئاسية".وشدّد على أنّ "واشنطن عاشت في السنوات الأربع الماضية على حساب استمرار الحروب في الدول النامية، ودفعت القارة الأوروبية إلى خوض معركة استنزاف ضد روسيا، ما ساهم في تدهور الاقتصاد العالمي".وتوقع صفي الدين أنّ "يعود ترامب بقوة إلى البيت الأبيض، إذ إنه نال عددا كبيرا من الأصوات الانتخابية، فضلا عن نيل الحزب الجمهوري أغلب مقاعد مجلس الشيوخ في الكونغرس".وأضاف: "ترامب يريد التقرب من بوتين وهناك كتلة أمريكية واسعة تدعم هذا الاتجاه، لا سيما بعد استشعار المواطنين الأمريكيين بخطر غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية".صفي الدين الذي حذّر من "خطورة الأوضاع في العالم خلال الشهرين المقبلين، أي قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض"، توقع أن "يمضي الرئيس المنتخب قدمًا في حل النزاعات المسلحة".وذكّر الباحث اللبناني بأنّ "الأمريكيين هم الذين منعوا من إحداث أي تقدم في مفاوضات وقف النار في أوكرانيا، واستخدموا فلاديمير زيلينسكي أداة في يدهم بهدف تقسيم الدولة الروسية".وأضاف: "الغرب يطمع بالثروات التي تمتلكها روسيا، ويعترض على مسألة السلام مع الروس، ما دفعه إلى التدخل في الصراع الأوكراني منذ لحظاته الأولى".ودعا صفي الدين إلى "حل الأزمة الأوكرانية بتعهد غربي في عدم ضم أوكرانيا لحلف الناتو، وعدم التسبب في تهديد الأمن القومي الروسي".مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة : بلادنا لا تهزم في ساحة المعركةسلوفاكيا تعلق على السماح لكييف بضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية

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