https://sarabic.ae/20241118/سلوفاكيا-تعلق-على-السماح-لكييف-بضربات-محتملة-بأسلحة-بعيدة-المدى-على-الأراضي-الروسية-1094919769.html
سلوفاكيا تعلق على السماح لكييف بضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية
سلوفاكيا تعلق على السماح لكييف بضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، عن عدم موافقته على قرار أمريكي محتمل بالسماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T16:02+0000
2024-11-18T16:02+0000
2024-11-18T16:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال فيكو: "بصفتي رئيس وزراء سلوفاكيا، أعرب عن عدم موافقتي الشديدة على قرار الرئيس الأمريكي بايدن بالسماح باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا".وقال: "هذا تصعيد غير مسبوق للتوتر".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.ووفقا للمصادر، من المرجح أن يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".بدوره، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانياتقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241118/تصويت-برأيك-ما-سبب-توقيت-قرار-بايدن-بالسماح-لأوكرانيا-بضرب-العمق-الروسي-بصواريخ-بعيدة-المدى؟----1094890317.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
سلوفاكيا تعلق على السماح لكييف بضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية
أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، عن عدم موافقته على قرار أمريكي محتمل بالسماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.
وقال فيكو: "بصفتي رئيس وزراء سلوفاكيا، أعرب عن عدم موافقتي الشديدة على قرار الرئيس الأمريكي بايدن بالسماح باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا".
وأوضح أن الغرض من مثل هذا القرار من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هو "تعطيل أو تأخير مفاوضات السلام تماما"، مؤكدا أن سلوفاكيا لن تؤيد مثل هذا القرار على أي مستوى.
وقال: "هذا تصعيد غير مسبوق للتوتر".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.
ووفقا للمصادر، من المرجح أن يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".
بدوره، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى
من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.