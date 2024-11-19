https://sarabic.ae/20241119/تعليقا-على-قمة-مجموعة-الـ20-خبير-الأهداف-الاستعمارية-الأوروبية-تخلق-تحديات-معيقة-للتنمية--1094975993.html

تعليقا على قمة "مجموعة الـ20"... خبير: الأهداف الاستعمارية الأوروبية تخلق تحديات معيقة للتنمية

تعليقا على قمة "مجموعة الـ20"... خبير: الأهداف الاستعمارية الأوروبية تخلق تحديات معيقة للتنمية

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الاقتصاد الدولي، الدكتور كريم العمدة، أنّ قمة مجموعة العشرين، تمثل تعاونًا غير رسمي بين هذه الدول لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية. 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T19:29+0000

2024-11-19T19:29+0000

2024-11-19T19:29+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

مجموعة العشرين

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وأوضح العمدة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "القمة الحالية تركز على العديد من القضايا الشائكة، مثل الحروب المتنقلة وتأثيراتها، حيث لا يمكن التنبؤ بتأثير القمة على هذه الحروب.وأشار العمدة إلى "إحدى المبادرات البارزة التي تم طرحها خلال القمة، وهي تدشين تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع، ورغم أن هذه المبادرة تظل في مرحلة النظرية، فإن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تنفيذها، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تواجهها الدول الكبرى".وأضاف العمدة أنّ "العديد من الدول الأوروبية لا تزال تركز على أهداف استعمارية"، مشيرًا إلى "سيطرة هذه الدول على العديد من البلدان النامية والأفريقية، مما قد يخلق تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتمويل والمساعدات اللازمة للتنمية".وفي سياق مكافحة الفقر، تحدث العمدة عن "تجربتين ناجحتين يمكن الاستفادة منهما، الأولى هي التجربة الصينية التي تمكنت من الوصول إلى مستويات عالية من التنمية وتحسين مستويات المعيشة لمواطنيها، والثانية هي تجربة البرازيل في تقديم الدعم المشروط للفقراء". ورغم نجاح هذه النماذج، شدد العمدة على أنّ "القضاء على الفقر يتطلب توافر موارد مالية ضخمة وتعاون دولي فعّال".واختتم العمدة تصريحه بالتأكيد على أهمية التكتل العالمي لمكافحة الجوع والفقر، مشيرًا إلى "ضرورة وقوف دول مثل روسيا والبرازيل في صف واحد مع الدول الأخرى لدعم هذه القضية الإنسانية العاجلة".لماذا على الغرب الحذر بعد تغيير روسيا عقيدتها النووية؟ ... خبير يشرحالدفاع الروسية: شظايا صاروخ "أتاكمز" تسقط على موقع فني عسكري ولا يوجد ضحايا

https://sarabic.ae/20241119/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-على-هامش-قمة-مجموعة-العشرين--1094961457.html

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