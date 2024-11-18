https://sarabic.ae/20241118/زعماء-مجموعة-العشرين-يؤيدون-إنشاء-عالم-خالٍ-من-الأسلحة-النووية-1094931682.html
زعماء مجموعة العشرين يؤيدون إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية
زعماء مجموعة العشرين يؤيدون إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أكد زعماء دول مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، في الإعلان الختامي لقمة المجموعة في ريو دي جانيرو، أنهم يؤيدون إنشاء عالم خالٍ من الأسلحة النووية. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T23:28+0000
2024-11-18T23:28+0000
2024-11-18T23:55+0000
مجموعة العشرين
أخبار البرازيل
ريو دي جانيرو
العالم
التخلص من الأسلحة النووية
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094931525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df1ead571356a4cbd1c9fcc07d8a4b0c.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في الإعلان، "إننا نجدد التزامنا بتعزيز هدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية".وأكد الإعلان على ضرورة وجود، "مكان أكثر أمانًا للجميع وسنحافظ على التزاماتنا في هذا الصدد".وتُعقد قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
https://sarabic.ae/20241118/لافروف-العلاقات-الاستراتيجية-بين-روسيا-والصين-على-مستوى-غير-مسبوق-1094931381.html
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مجموعة العشرين, أخبار البرازيل , ريو دي جانيرو, العالم, التخلص من الأسلحة النووية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
مجموعة العشرين, أخبار البرازيل , ريو دي جانيرو, العالم, التخلص من الأسلحة النووية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
زعماء مجموعة العشرين يؤيدون إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية
23:28 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 23:55 GMT 18.11.2024)
أكد زعماء دول مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، في الإعلان الختامي لقمة المجموعة في ريو دي جانيرو، أنهم يؤيدون إنشاء عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في الإعلان، "إننا نجدد التزامنا بتعزيز هدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية
".
وأكد الإعلان على ضرورة وجود، "مكان أكثر أمانًا للجميع وسنحافظ على التزاماتنا في هذا الصدد".
وتُعقد قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.