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https://sarabic.ae/20241118/زعماء-مجموعة-العشرين-يؤيدون-إنشاء-عالم-خالٍ-من-الأسلحة-النووية-1094931682.html
زعماء مجموعة العشرين يؤيدون إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية
زعماء مجموعة العشرين يؤيدون إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أكد زعماء دول مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، في الإعلان الختامي لقمة المجموعة في ريو دي جانيرو، أنهم يؤيدون إنشاء عالم خالٍ من الأسلحة النووية. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
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مجموعة العشرين
أخبار البرازيل
ريو دي جانيرو
العالم
التخلص من الأسلحة النووية
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في الإعلان، "إننا نجدد التزامنا بتعزيز هدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية".وأكد الإعلان على ضرورة وجود، "مكان أكثر أمانًا للجميع وسنحافظ على التزاماتنا في هذا الصدد".وتُعقد قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
https://sarabic.ae/20241118/لافروف-العلاقات-الاستراتيجية-بين-روسيا-والصين-على-مستوى-غير-مسبوق-1094931381.html
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مجموعة العشرين, أخبار البرازيل , ريو دي جانيرو, العالم, التخلص من الأسلحة النووية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
مجموعة العشرين, أخبار البرازيل , ريو دي جانيرو, العالم, التخلص من الأسلحة النووية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

زعماء مجموعة العشرين يؤيدون إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية

23:28 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 23:55 GMT 18.11.2024)
© AP Photo / Eric Lee/The New York Timesزعماء مجموعة العشرين يلتقطون صورة جماعية في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، الاثنين 18 نوفمبر 2024.
زعماء مجموعة العشرين يلتقطون صورة جماعية في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، الاثنين 18 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Eric Lee/The New York Times
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أكد زعماء دول مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، في الإعلان الختامي لقمة المجموعة في ريو دي جانيرو، أنهم يؤيدون إنشاء عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في الإعلان، "إننا نجدد التزامنا بتعزيز هدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية".
وأكد الإعلان على ضرورة وجود، "مكان أكثر أمانًا للجميع وسنحافظ على التزاماتنا في هذا الصدد".
الرئيس البرازيلي يستقبل لافروف قبيل انطلاق قمة الـ20 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
لافروف: العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين على مستوى غير مسبوق
23:15 GMT
وتُعقد قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
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