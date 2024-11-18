https://sarabic.ae/20241118/زعماء-مجموعة-العشرين-يؤيدون-إنشاء-عالم-خالٍ-من-الأسلحة-النووية-1094931682.html

زعماء مجموعة العشرين يؤيدون إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية

زعماء مجموعة العشرين يؤيدون إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية

سبوتنيك عربي

أكد زعماء دول مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، في الإعلان الختامي لقمة المجموعة في ريو دي جانيرو، أنهم يؤيدون إنشاء عالم خالٍ من الأسلحة النووية. 18.11.2024, سبوتنيك عربي

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مجموعة العشرين

أخبار البرازيل

ريو دي جانيرو

العالم

التخلص من الأسلحة النووية

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في الإعلان، "إننا نجدد التزامنا بتعزيز هدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية".وأكد الإعلان على ضرورة وجود، "مكان أكثر أمانًا للجميع وسنحافظ على التزاماتنا في هذا الصدد".وتُعقد قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

https://sarabic.ae/20241118/لافروف-العلاقات-الاستراتيجية-بين-روسيا-والصين-على-مستوى-غير-مسبوق-1094931381.html

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مجموعة العشرين, أخبار البرازيل , ريو دي جانيرو, العالم, التخلص من الأسلحة النووية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية