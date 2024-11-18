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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20241118/لافروف-العلاقات-الاستراتيجية-بين-روسيا-والصين-على-مستوى-غير-مسبوق-1094931381.html
لافروف: العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين على مستوى غير مسبوق
لافروف: العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين على مستوى غير مسبوق
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، إن العلاقات الاستراتيجية بين... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T23:15+0000
2024-11-18T23:55+0000
سيرغي لافروف
روسيا
الصين
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وقال لافروف، "نحن في مرحلة غير مسبوقة حقا في تطوير علاقاتنا الاستراتيجية للشراكة الشاملة، وهذا ما تؤكده الاتصالات المنتظمة بين الرئيس بوتن والرئيس شي جين بينغ. بعد الاجتماع في قازان، أوضحا المهام التي تقع على عاتق وزاراتنا وإداراتنا ومنظماتنا، وكل هذا، بالطبع، يلبي مصالح بلدينا، ويساهم في نمو الاقتصادات الوطنية ورفاهية المواطنين".وبحسب الوزير، فإن نموذج التعاون المتساوي والمفيد للطرفين بين القوتين العظميين جذاب للدول الأخرى ذات التفكير المماثل.وأضاف، "لا شك لدينا في أننا سنواصل العمل بنفس النجاح في جميع المحافل الأخرى، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون، حيث تتولى الصين رئاسة المجموعة، وكذلك في مجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وبالطبع في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها".وأضاف لافروف: "في سياق ظهور بؤر النازية الجديدة في أوروبا، نولي أهمية خاصة للاحتفال المقبل بالذكرى الثمانين للنصر على الجبهتين الغربية والشرقية. وهذا الحدث، بطبيعة الحال، يتجاوز إطار الأحداث التذكارية العسكرية".وتُعقد قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وانطلقت، يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في عاصمة جمهورية تتارستان قازان فعاليات وأنشطة قمة "بريكس" بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024، واستمرت قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى 24 أكتوبر 2024.
https://sarabic.ae/20241118/مروحيات-ترافق-موكب-لافروف-في-البرازيل-فيديو-1094891326.html
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سيرغي لافروف, روسيا, الصين
سيرغي لافروف, روسيا, الصين

لافروف: العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين على مستوى غير مسبوق

23:15 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 23:55 GMT 18.11.2024)
© Photo / t.me/MID_Russiaالرئيس البرازيلي يستقبل لافروف قبيل انطلاق قمة الـ20
الرئيس البرازيلي يستقبل لافروف قبيل انطلاق قمة الـ20 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Photo / t.me/MID_Russia
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، إن العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التطور.
وقال لافروف، "نحن في مرحلة غير مسبوقة حقا في تطوير علاقاتنا الاستراتيجية للشراكة الشاملة، وهذا ما تؤكده الاتصالات المنتظمة بين الرئيس بوتن والرئيس شي جين بينغ. بعد الاجتماع في قازان، أوضحا المهام التي تقع على عاتق وزاراتنا وإداراتنا ومنظماتنا، وكل هذا، بالطبع، يلبي مصالح بلدينا، ويساهم في نمو الاقتصادات الوطنية ورفاهية المواطنين".
وبحسب الوزير، فإن نموذج التعاون المتساوي والمفيد للطرفين بين القوتين العظميين جذاب للدول الأخرى ذات التفكير المماثل.

وأكد لافروف: "هذا واضح في أنشطة مجموعة البريكس. وأود أن أعرب مرة أخرى عن امتناني لأصدقائنا الصينيين على المساعدة التي قدمتموها لرئاسة روسيا للمجموعة".

وأضاف، "لا شك لدينا في أننا سنواصل العمل بنفس النجاح في جميع المحافل الأخرى، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون، حيث تتولى الصين رئاسة المجموعة، وكذلك في مجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وبالطبع في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها".
وأضاف لافروف: "في سياق ظهور بؤر النازية الجديدة في أوروبا، نولي أهمية خاصة للاحتفال المقبل بالذكرى الثمانين للنصر على الجبهتين الغربية والشرقية. وهذا الحدث، بطبيعة الحال، يتجاوز إطار الأحداث التذكارية العسكرية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة الـ20 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مروحيات ترافق موكب لافروف في البرازيل... فيديو
08:03 GMT
وتُعقد قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وانطلقت، يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في عاصمة جمهورية تتارستان قازان فعاليات وأنشطة قمة "بريكس" بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024، واستمرت قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى 24 أكتوبر 2024.
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