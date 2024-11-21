https://sarabic.ae/20241121/قافلة-ضخمة-من-المهاجرين-تتجه-إلى-الولايات-المتحدة-قبل-تولي-ترامب-منصبه-فيديو-1095027829.html
قافلة ضخمة من المهاجرين تتجه إلى الولايات المتحدة قبل تولي ترامب منصبه... فيديو
قافلة ضخمة من المهاجرين تتجه إلى الولايات المتحدة قبل تولي ترامب منصبه... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انطلاق قافلة ضخمة تضم آلاف المهاجرين في رحلة من جنوب المكسيك في محاولة للوصول إلى حدود الولايات المتحدة قبل... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T08:34+0000
2024-11-21T08:34+0000
2024-11-21T08:34+0000
مجتمع
نادي الفيديو
المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأظهر الفيديو حشدا كبيرا من المهاجرين من مختلف الأعمار ومع أطفالهم وهم متوجهين، سيرا على الأقدام، على أمل الوصول إلى الحدود الشمالية للبلاد وفي نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة.ويأتي ذلك في محاولة من المهاجرين للسباق مع الزمن، في ظل الاستعدادات لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بفرض تدابير صارمة والسيطرة على الهجرة المحتملة نحو الولايات المتحدة.مشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا... فيديو مشهد مروع يستوجب حذر الجميع... مقتل امرأة سحبها السلم المتحرك... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية
قافلة ضخمة من المهاجرين تتجه إلى الولايات المتحدة قبل تولي ترامب منصبه... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انطلاق قافلة ضخمة تضم آلاف المهاجرين في رحلة من جنوب المكسيك في محاولة للوصول إلى حدود الولايات المتحدة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.
وأظهر الفيديو حشدا كبيرا من المهاجرين من مختلف الأعمار ومع أطفالهم وهم متوجهين، سيرا على الأقدام، على أمل الوصول إلى الحدود الشمالية للبلاد وفي نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك في محاولة من المهاجرين للسباق مع الزمن، في ظل الاستعدادات لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
، الذي وعد بفرض تدابير صارمة والسيطرة على الهجرة المحتملة نحو الولايات المتحدة.