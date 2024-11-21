قافلة ضخمة من المهاجرين تتجه إلى الولايات المتحدة قبل تولي ترامب منصبه... فيديو

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صاروخ "خي-38" الروسي يدمر جسرا أوكرانيا عائما على نهر "سيفيرسكي دونيتس"... فيديو
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مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
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بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
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21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
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مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241121/قافلة-ضخمة-من-المهاجرين-تتجه-إلى-الولايات-المتحدة-قبل-تولي-ترامب-منصبه-فيديو-1095027829.html
قافلة ضخمة من المهاجرين تتجه إلى الولايات المتحدة قبل تولي ترامب منصبه... فيديو
قافلة ضخمة من المهاجرين تتجه إلى الولايات المتحدة قبل تولي ترامب منصبه... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انطلاق قافلة ضخمة تضم آلاف المهاجرين في رحلة من جنوب المكسيك في محاولة للوصول إلى حدود الولايات المتحدة قبل... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T08:34+0000
2024-11-21T08:34+0000
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وأظهر الفيديو حشدا كبيرا من المهاجرين من مختلف الأعمار ومع أطفالهم وهم متوجهين، سيرا على الأقدام، على أمل الوصول إلى الحدود الشمالية للبلاد وفي نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة.ويأتي ذلك في محاولة من المهاجرين للسباق مع الزمن، في ظل الاستعدادات لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بفرض تدابير صارمة والسيطرة على الهجرة المحتملة نحو الولايات المتحدة.مشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا... فيديو مشهد مروع يستوجب حذر الجميع... مقتل امرأة سحبها السلم المتحرك... فيديو
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نادي الفيديو, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية

قافلة ضخمة من المهاجرين تتجه إلى الولايات المتحدة قبل تولي ترامب منصبه... فيديو

08:34 GMT 21.11.2024
© AP Photo / Moises Castilloهاجرون يغادرون مدينة تاباتشولا في المكسيك على أمل الوصول إلى الحدود الشمالية للبلاد وفي نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة
هاجرون يغادرون مدينة تاباتشولا في المكسيك على أمل الوصول إلى الحدود الشمالية للبلاد وفي نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Moises Castillo
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انطلاق قافلة ضخمة تضم آلاف المهاجرين في رحلة من جنوب المكسيك في محاولة للوصول إلى حدود الولايات المتحدة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.
وأظهر الفيديو حشدا كبيرا من المهاجرين من مختلف الأعمار ومع أطفالهم وهم متوجهين، سيرا على الأقدام، على أمل الوصول إلى الحدود الشمالية للبلاد وفي نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك في محاولة من المهاجرين للسباق مع الزمن، في ظل الاستعدادات لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بفرض تدابير صارمة والسيطرة على الهجرة المحتملة نحو الولايات المتحدة.
مشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا... فيديو
مشهد مروع يستوجب حذر الجميع... مقتل امرأة سحبها السلم المتحرك... فيديو
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