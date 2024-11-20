https://sarabic.ae/20241120/مشهد-غريب-لـسقوط-سحابة-على-الأرض-في-إندونيسيا-فيديو----1095004128.html
مشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا... فيديو
مشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، مشهدا غريبا لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا، وبدت من بعيد كأنها "غيمة قطنية". 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T12:21+0000
2024-11-20T12:21+0000
2024-11-20T12:21+0000
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ويُظهر مقطع الفيديو سحابة صغيرة تسقط ببطء على الأرض وسط الضباب في منطقة جبلية، وعندما لامست السطح، بقيت السحابة سليمة، ومن بعيد بدت وكأنها "غيمة قطنية".وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.مشهد مروع يستوجب حذر الجميع... مقتل امرأة سحبها السلم المتحرك... فيديوكيف أنقذ كلب ضال حياة سائح تائه على ارتفاع آلاف الأقدام... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
مشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، مشهدا غريبا لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا، وبدت من بعيد كأنها "غيمة قطنية".
ويُظهر مقطع الفيديو سحابة صغيرة تسقط ببطء على الأرض وسط الضباب في منطقة جبلية، وعندما لامست السطح، بقيت السحابة سليمة، ومن بعيد بدت وكأنها "غيمة قطنية".
وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار"
في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.