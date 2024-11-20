مشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا... فيديو

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سقوط عدد من الجرحى إثر عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي
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09:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
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ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
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مرايا العلوم
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20241120/مشهد-غريب-لـسقوط-سحابة-على-الأرض-في-إندونيسيا-فيديو----1095004128.html
مشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا... فيديو
مشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، مشهدا غريبا لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا، وبدت من بعيد كأنها "غيمة قطنية". 20.11.2024, سبوتنيك عربي
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ويُظهر مقطع الفيديو سحابة صغيرة تسقط ببطء على الأرض وسط الضباب في منطقة جبلية، وعندما لامست السطح، بقيت السحابة سليمة، ومن بعيد بدت وكأنها "غيمة قطنية".وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.مشهد مروع يستوجب حذر الجميع... مقتل امرأة سحبها السلم المتحرك... فيديوكيف أنقذ كلب ضال حياة سائح تائه على ارتفاع آلاف الأقدام... فيديو
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منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

مشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا... فيديو

12:21 GMT 20.11.2024
© Photo / xمشهد غريب لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا
مشهد غريب لـسقوط سحابة على الأرض في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Photo / x
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، مشهدا غريبا لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا، وبدت من بعيد كأنها "غيمة قطنية".
ويُظهر مقطع الفيديو سحابة صغيرة تسقط ببطء على الأرض وسط الضباب في منطقة جبلية، وعندما لامست السطح، بقيت السحابة سليمة، ومن بعيد بدت وكأنها "غيمة قطنية".
وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.
مشهد مروع يستوجب حذر الجميع... مقتل امرأة سحبها السلم المتحرك... فيديو
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