https://sarabic.ae/20241119/كيف-أنقذ-كلب-ضال-حياة-سائح-تائه-على-ارتفاع-آلاف-الأقدام-فيديو-1094978119.html
كيف أنقذ كلب ضال حياة سائح تائه على ارتفاع آلاف الأقدام... فيديو
كيف أنقذ كلب ضال حياة سائح تائه على ارتفاع آلاف الأقدام... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو لسائح بريطاني، يروي تجربته الفريدة بشأن إنقاذ حياته على يد كلب ضال، بعدما انفصل عن مجموعته المرافقة له في جبال بيرو، وسط... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T20:53+0000
2024-11-19T20:53+0000
2024-11-19T20:53+0000
مجتمع
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وقال السائح الذي يُعرف باسم "إل غويرو إنغليس"، أو "الإنجليزي الأشقر" على مواقع التواصل، في الفيديو المتداول، إنه فقد أثر مجموعته أثناء سيره في دائرة سانتا كروز قرب هواراز، في اليوم الثاني من الرحلة.وأضاف السائح أنه في تلك اللحظة العصيبة، وبعد أن وجد نفسه وحيدا، ظهر أمامه كلب ضال يهز ذيله، وبدا في غاية الود معه، مما دفعه للثقة في معرفته بالطرق الجبلية.وتابع أن الكلب قاده بأمان إلى ممر بونتا يونيون الخلاّب، الواقع على ارتفاع 15 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر، وبعد وصولهما، انتظرا سويا حتى انضم باقي المتنزهين إليهما.وخلال الرحلة، ظل الكلب مرافقا للمجموعة، وانضم إليه كلب آخر عند المخيم ليستكملا المسير معا، وفي وقت لاحق، أوضح السكان أن الكلاب في المنطقة معتادة على مرافقة المتنزهين كمرشدين.ووثّق السائح البريطاني تجربته بمقطع فيديو، يخاطب فيه الكلب مازحا: "أنت المسؤول (الدليل) الآن".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
كيف أنقذ كلب ضال حياة سائح تائه على ارتفاع آلاف الأقدام... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو لسائح بريطاني، يروي تجربته الفريدة بشأن إنقاذ حياته على يد كلب ضال، بعدما انفصل عن مجموعته المرافقة له في جبال بيرو، وسط الثلوج والضباب.
وقال السائح الذي يُعرف باسم "إل غويرو إنغليس"، أو "الإنجليزي الأشقر" على مواقع التواصل، في الفيديو المتداول، إنه فقد أثر مجموعته أثناء سيره في دائرة سانتا كروز قرب هواراز، في اليوم الثاني من الرحلة.
وأضاف السائح أنه في تلك اللحظة العصيبة، وبعد أن وجد نفسه وحيدا، ظهر أمامه كلب ضال يهز ذيله، وبدا في غاية الود معه، مما دفعه للثقة في معرفته بالطرق الجبلية.
وتابع أن الكلب قاده بأمان إلى ممر بونتا يونيون الخلاّب، الواقع على ارتفاع 15 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر، وبعد وصولهما، انتظرا سويا حتى انضم باقي المتنزهين إليهما.
وخلال الرحلة، ظل الكلب مرافقا للمجموعة، وانضم إليه كلب آخر عند المخيم ليستكملا المسير معا، وفي وقت لاحق، أوضح السكان أن الكلاب في المنطقة معتادة على مرافقة المتنزهين كمرشدين.
ووثّق السائح البريطاني تجربته بمقطع فيديو، يخاطب فيه الكلب مازحا: "أنت المسؤول (الدليل) الآن".