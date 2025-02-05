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خبير: روسيا تعتمد على نفسها في مواجهة الغرب وتحقق إنجازات كبيرة
خبير: روسيا تعتمد على نفسها في مواجهة الغرب وتحقق إنجازات كبيرة
سبوتنيك عربي
قال أستاذ الاقتصاد والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو نور ندا، إن روسيا تواجه الدول الغربية من خلال الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أنها اعتمدت على نفسها... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T12:42+0000
2025-02-05T12:42+0000
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وذكر في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أنه "رغم كل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا إلا أن المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد الروسي وانخفاض معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات مقبولة بينما ارتفعت معدلات الاستثمار".وأوضح أن "العقوبات فتحت آفاق للإدارة الروسية لتطوير استثماراتها وإنجازاتها في المجال التكنولوجي، وخفض نسبة اعتمادها على التكنولوجيا الغربية".ولفت إلى انتصارات الجيش الروسي في الجبهات، موضحا أن "القوات الروسية تحرز تقدما ملموسا في الميدان تبشر بانتصار روسي قريب، مما أدى إلى تغيرات في موقف الرئيس الأوكراني الذي يبدي استعداده للتفاوض".وشدد على أن "انتهاء الملف الأوكراني مسألة حتمية، ولكن كيف سوف يتم غلق هذه القضية"، مشيرا أن ذلك سيتم "وفق عدة شروط وأسس أهمها: عدم العودة للخلف، وأن بداية الحوار سيكون من حيث تتواجد القوات الروسية، بالإضافة إلى دور محايد لأوكرانيا، وعدم تهديد للأمن والسيادة الروسية في المستقبل".ترامب وبوتينوعن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال وقت قريب، أكد نور ندا، على وجود رغبة أمريكية قوية للقاء وأن هناك رهان ضخم على الدور الأمريكي.ويرى أستاذ الاقتصاد أن "الرئيس الأمريكي رجل أعمال يسعى وراء الصفقة، وينتهج سياسة إيصال الأحداث إلى حافة التصادم والمواجهة، ثم يبدأ في إجراء التفاوض وحسابات المكسب والخسارة".وأضاف: "كل القرارات العنترية التي اتخذها ترامب منذ توليه فترته الرئاسية الثانية ضد المكسيك وكندا تم تأجيلها لمدة شهر في مقدمة لإلغائها، وحتى القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط يأخذ أقصى نقطة متطرفة في التعامل مع القضية الفلسطينية، لكن هي في النهاية مناورات تفاوضية".وتوقع أن تكون "الخطوط العريضة للقاء "بوتين – ترامب" ستكون حول حل الصراع ووقف القتال والمقايضة في بعض الجوانب، لأن ترامب يعتبرها صفقة، بعد أن طلب من أوكرانيا الحصول على معادن نفيسة كثمن للدعم الأمريكي".واعتبر أن "نموذج ترامب أفضل بكثير من جو بايدن من حيث الوضوح في التعامل في كافة الملفات، نحن أمام شهر ربما تظهر فيه كثير من المعطيات المستقبلية للعالم"، مبينا أن "إنهاء كل الصراعات يأتي بعد تحقيق أكبر مكاسب ممكنة منها".اقتصاد أوروباوشدد نور ندا على أن "الضغوط الاقتصادية الضخمة على الدول الأوروبية أحد العوامل المؤثرة في شكل التفاوض مع موسكو"، مشيرا إلى أن "الغرب تأثر كثيرا جراء العقوبات التي فرضها على روسيا، ودمر الاقتصاد العالمي وكل أسس التجارة الحرة المتفق عليها بعد الحرب العالمية الثانية".وأشار إلى أن "ترامب يضغط على الأوروبيين من أجل تحقيق ما يراه في مصلحة الولايات المتحدة، لذلك خرجت تصريحات ألمانية مستعدة لصرف 2 بالمئة من الناتج المحلي على الأمن، ولكن ترامب يريد 5 بالمئة لتغذية التجمع الصناعي العسكري الأمريكي، مما يهدد أوروبا بشكل أكبر".الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةفي ملف غلق ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، قال أستاذ الاقتصاد إنه "لا يجب التعامل مع تصريحات ترامب على أنها حقيقية"، موضحا أن "إنهاء المعونة الأمريكية حتى لو تم، سيتراجع عنه ترامب، المعونة الأمريكية تخدم الاقتصاد الأمريكي بنفس القدر الذي يستفيد منه العالم، أمريكا تقدم مصلحة لتحصل على مصالح أخرى".وأكد أن الخطوة "بالونة اختبار لن تستمر طويلا، مضيفا أن "المعونة الأمريكية لها دور في تنمية أمريكا نفسها، ونفوذ للسياسة الخارجية في شكل صفقات، وهي أحد أدوات السياسة الخارجية للضغط على الدول من أجل مكاسب أخرى".
https://sarabic.ae/20250131/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-خطأ-ثلاثي-في-سياسة-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-1097355655.html
https://sarabic.ae/20250202/بوتين-ترامب-سيستعيد-النظام-عاجلا-عبر-شخصيته-والنخب-الأوروبية-سترضخ-أمامه-وتهز-ذيولها-1097400335.html
https://sarabic.ae/20241119/كيسيلوف-العالم-يعتمد-على-التوازن-النووي-بين-روسيا-وأمريكا-1094952470.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, حصري
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, حصري

خبير: روسيا تعتمد على نفسها في مواجهة الغرب وتحقق إنجازات كبيرة

12:42 GMT 05.02.2025
© Sputnik . Alexandr Kryajev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Sputnik . Alexandr Kryajev
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حصري
قال أستاذ الاقتصاد والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو نور ندا، إن روسيا تواجه الدول الغربية من خلال الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أنها اعتمدت على نفسها في كل المجالات وتكلل ذلك بإنجازات حقيقية.
وذكر في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أنه "رغم كل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا إلا أن المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد الروسي وانخفاض معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات مقبولة بينما ارتفعت معدلات الاستثمار".
وأوضح أن "العقوبات فتحت آفاق للإدارة الروسية لتطوير استثماراتها وإنجازاتها في المجال التكنولوجي، وخفض نسبة اعتمادها على التكنولوجيا الغربية".
علم الاتحاد الأوروبي في أثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
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ولفت إلى انتصارات الجيش الروسي في الجبهات، موضحا أن "القوات الروسية تحرز تقدما ملموسا في الميدان تبشر بانتصار روسي قريب، مما أدى إلى تغيرات في موقف الرئيس الأوكراني الذي يبدي استعداده للتفاوض".
وشدد على أن "انتهاء الملف الأوكراني مسألة حتمية، ولكن كيف سوف يتم غلق هذه القضية"، مشيرا أن ذلك سيتم "وفق عدة شروط وأسس أهمها: عدم العودة للخلف، وأن بداية الحوار سيكون من حيث تتواجد القوات الروسية، بالإضافة إلى دور محايد لأوكرانيا، وعدم تهديد للأمن والسيادة الروسية في المستقبل".

ترامب وبوتين

وعن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال وقت قريب، أكد نور ندا، على وجود رغبة أمريكية قوية للقاء وأن هناك رهان ضخم على الدور الأمريكي.
ويرى أستاذ الاقتصاد أن "الرئيس الأمريكي رجل أعمال يسعى وراء الصفقة، وينتهج سياسة إيصال الأحداث إلى حافة التصادم والمواجهة، ثم يبدأ في إجراء التفاوض وحسابات المكسب والخسارة".
وأضاف: "كل القرارات العنترية التي اتخذها ترامب منذ توليه فترته الرئاسية الثانية ضد المكسيك وكندا تم تأجيلها لمدة شهر في مقدمة لإلغائها، وحتى القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط يأخذ أقصى نقطة متطرفة في التعامل مع القضية الفلسطينية، لكن هي في النهاية مناورات تفاوضية".
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2 فبراير, 10:39 GMT
وتوقع أن تكون "الخطوط العريضة للقاء "بوتين – ترامب" ستكون حول حل الصراع ووقف القتال والمقايضة في بعض الجوانب، لأن ترامب يعتبرها صفقة، بعد أن طلب من أوكرانيا الحصول على معادن نفيسة كثمن للدعم الأمريكي".
واعتبر أن "نموذج ترامب أفضل بكثير من جو بايدن من حيث الوضوح في التعامل في كافة الملفات، نحن أمام شهر ربما تظهر فيه كثير من المعطيات المستقبلية للعالم"، مبينا أن "إنهاء كل الصراعات يأتي بعد تحقيق أكبر مكاسب ممكنة منها".

اقتصاد أوروبا

وشدد نور ندا على أن "الضغوط الاقتصادية الضخمة على الدول الأوروبية أحد العوامل المؤثرة في شكل التفاوض مع موسكو"، مشيرا إلى أن "الغرب تأثر كثيرا جراء العقوبات التي فرضها على روسيا، ودمر الاقتصاد العالمي وكل أسس التجارة الحرة المتفق عليها بعد الحرب العالمية الثانية".
وأشار إلى أن "ترامب يضغط على الأوروبيين من أجل تحقيق ما يراه في مصلحة الولايات المتحدة، لذلك خرجت تصريحات ألمانية مستعدة لصرف 2 بالمئة من الناتج المحلي على الأمن، ولكن ترامب يريد 5 بالمئة لتغذية التجمع الصناعي العسكري الأمريكي، مما يهدد أوروبا بشكل أكبر".
المدير العام لمجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية لتي تضم وكالة سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
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الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

في ملف غلق ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، قال أستاذ الاقتصاد إنه "لا يجب التعامل مع تصريحات ترامب على أنها حقيقية"، موضحا أن "إنهاء المعونة الأمريكية حتى لو تم، سيتراجع عنه ترامب، المعونة الأمريكية تخدم الاقتصاد الأمريكي بنفس القدر الذي يستفيد منه العالم، أمريكا تقدم مصلحة لتحصل على مصالح أخرى".
وأكد أن الخطوة "بالونة اختبار لن تستمر طويلا، مضيفا أن "المعونة الأمريكية لها دور في تنمية أمريكا نفسها، ونفوذ للسياسة الخارجية في شكل صفقات، وهي أحد أدوات السياسة الخارجية للضغط على الدول من أجل مكاسب أخرى".
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