https://sarabic.ae/20250206/إعلام-يكشف-تغير-تكتيكات-ترامب-بشأن-روسيا-1097527024.html

إعلام يكشف تغير تكتيكات ترامب بشأن روسيا

إعلام يكشف تغير تكتيكات ترامب بشأن روسيا

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إعلامية، بأن شروط اتفاق السلام الأوكراني الذي توسط فيه ترامب، والتي كانت تعتبر في السابق لصالح روسيا، تتغير الآن، وأن ترامب اتخذ موقفا عدائيا تجاه... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T09:08+0000

2025-02-06T09:08+0000

2025-02-06T09:08+0000

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وقالت التقارير: "الافتراضات الأولية للعديد من المحللين بأن ترامب، بعد وصوله إلى السلطة، سيبدأ في إقامة اتصالات مع الرئيس الروسي، لم تتحقق على الأقل حتى الآن".وأضافت: "منذ توليه منصبه كرئيس، صعد ترامب من لهجته تجاه روسيا. أولاً، هدد بوتن بفرض عقوبات اقتصادية إضافية. ثانياً، قال إنه يرغب في أن تزيد أوبك إنتاج النفط".وفي وقت سابق، أشارت شبكة "إن بي سي" إلى حدوث انقسام في البيت الأبيض بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا. ولذلك، فإن المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوج ومستشار الأمن القومي مايك والتز يريدان الضغط على روسيا. في المقابل، يدعو آخرون إلى خفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا.وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن خطط ترامب بشأن المعادن الأرضية النادرة الأوكرانية تمثل اقتراحًا تجاريًا. مضيفا أنه في الوقت ذاته فإن أفضل ما يمكن لواشنطن فعله هو عدم مساعدة كييف على الإطلاق، وبالتالي الإسهام في إنهاء الصراع.كيف دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الثورات الملونة وما حقيقة دورها؟لافروف: روسيا ترحب بتصريحات ترامب حول عدم صوابية جر أوكرانيا إلى الناتو

https://sarabic.ae/20250205/برلماني-أوكراني-دور-الـيو-إس-أيد-في-أوكرانيا-كان-لتأجيج-الصراع--ضد-روسيا-1097513015.html

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