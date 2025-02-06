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إعلام يكشف تغير تكتيكات ترامب بشأن روسيا
إعلام يكشف تغير تكتيكات ترامب بشأن روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، بأن شروط اتفاق السلام الأوكراني الذي توسط فيه ترامب، والتي كانت تعتبر في السابق لصالح روسيا، تتغير الآن، وأن ترامب اتخذ موقفا عدائيا تجاه... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T09:08+0000
2025-02-06T09:08+0000
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وقالت التقارير: "الافتراضات الأولية للعديد من المحللين بأن ترامب، بعد وصوله إلى السلطة، سيبدأ في إقامة اتصالات مع الرئيس الروسي، لم تتحقق على الأقل حتى الآن".وأضافت: "منذ توليه منصبه كرئيس، صعد ترامب من لهجته تجاه روسيا. أولاً، هدد بوتن بفرض عقوبات اقتصادية إضافية. ثانياً، قال إنه يرغب في أن تزيد أوبك إنتاج النفط".وفي وقت سابق، أشارت شبكة "إن بي سي" إلى حدوث انقسام في البيت الأبيض بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا. ولذلك، فإن المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوج ومستشار الأمن القومي مايك والتز يريدان الضغط على روسيا. في المقابل، يدعو آخرون إلى خفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا.وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن خطط ترامب بشأن المعادن الأرضية النادرة الأوكرانية تمثل اقتراحًا تجاريًا. مضيفا أنه في الوقت ذاته فإن أفضل ما يمكن لواشنطن فعله هو عدم مساعدة كييف على الإطلاق، وبالتالي الإسهام في إنهاء الصراع.كيف دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الثورات الملونة وما حقيقة دورها؟لافروف: روسيا ترحب بتصريحات ترامب حول عدم صوابية جر أوكرانيا إلى الناتو
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام يكشف تغير تكتيكات ترامب بشأن روسيا

09:08 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Mike Stewartالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Mike Stewart
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أفادت تقارير إعلامية، بأن شروط اتفاق السلام الأوكراني الذي توسط فيه ترامب، والتي كانت تعتبر في السابق لصالح روسيا، تتغير الآن، وأن ترامب اتخذ موقفا عدائيا تجاه روسيا.
وقالت التقارير: "الافتراضات الأولية للعديد من المحللين بأن ترامب، بعد وصوله إلى السلطة، سيبدأ في إقامة اتصالات مع الرئيس الروسي، لم تتحقق على الأقل حتى الآن".

وأشارت إلى أنه "بالنسبة لترامب، فإن أوكرانيا تشكل مصدر قلق ثانوي. فأولوياته في المقام الأول محلية وتهدف إلى إعادة تشكيل أمريكا".

وأضافت: "منذ توليه منصبه كرئيس، صعد ترامب من لهجته تجاه روسيا. أولاً، هدد بوتن بفرض عقوبات اقتصادية إضافية. ثانياً، قال إنه يرغب في أن تزيد أوبك إنتاج النفط".

وأوضحت صحيفة "آسيا تايمز" أن ترامب يريد حقا إنهاء الصراع في أوكرانيا، لكنه يغير شروطه تدريجيا، حيث يرى على ما يبدو إمكانية ممارسة ضغوط على روسيا.

علم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرفرف إلى جانب العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
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أمس, 18:12 GMT
وفي وقت سابق، أشارت شبكة "إن بي سي" إلى حدوث انقسام في البيت الأبيض بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا. ولذلك، فإن المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوج ومستشار الأمن القومي مايك والتز يريدان الضغط على روسيا. في المقابل، يدعو آخرون إلى خفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع كييف، حيث ستضمن السلطات الأوكرانية إمدادات المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدات المالية والعسكرية من الولايات المتحدة.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن خطط ترامب بشأن المعادن الأرضية النادرة الأوكرانية تمثل اقتراحًا تجاريًا. مضيفا أنه في الوقت ذاته فإن أفضل ما يمكن لواشنطن فعله هو عدم مساعدة كييف على الإطلاق، وبالتالي الإسهام في إنهاء الصراع.
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لافروف: روسيا ترحب بتصريحات ترامب حول عدم صوابية جر أوكرانيا إلى الناتو
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