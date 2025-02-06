https://sarabic.ae/20250206/كيف-دعمت-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-الثورات-الملونة-وما-حقيقة-دورها-1097525344.html

كيف دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الثورات الملونة وما حقيقة دورها؟

كيف دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الثورات الملونة وما حقيقة دورها؟

سبوتنيك عربي

كشفت وكالة "سبوتنيك" بناء على تحليل أرشيفات البيانات من البوابة الأمريكية للتنمية لعام 2006، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "دعمت" الثورات في أوكرانيا... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T08:39+0000

2025-02-06T08:39+0000

2025-02-06T08:39+0000

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وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تلقت أوكرانيا 27.2 % من إجمالي أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حسبما ما كشفته وكالة "سبوتنيك" بناء على تحليل البيانات من البوابة الأمريكية " ForeignAssistance.gov".فرض أجنداتالدكتور محمد فراج أبو النور، الكاتب والباحث السياسي المصري يقول في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "الوكالة الأمريكية تم تأسيسها عام 1961، في عهد الرئيس الأمريكي كيندي لتقديم المساعدات بمختلف أنواعها من أجل تحقيق أهداف الأمن القومي الأمريكي، حيث تعد الوكالة ذراع أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية لمواجهة النفوذ السوفييتي في ذلك الوقت، والآن مواجهة النفوذ الروسي والصيني وتحقيق أهداف واشنطن بالتغلغل في المجتمعات والاقتصادات المختلفة، خاصة في دول العالم الثالث وفرض أجندات المجتمع والسياسة والقيم والمُثل الأمريكية على تلك البلدان".العنف والإكراهأمة في خطريقول الدكتور مختار غباشي، أمين عام مركز "الفارابي" للدراسات السياسية في القاهرة، في حديثه لـ"سبوتنيك": "في عهد ترامب لديه هدف ثاني من وراء تلك المنظمات، إما أن تستخدم صراحة لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية وتحقق أغراضها في السيطرة على الدول، وإما سحب المقدرات الأمريكية أو التمويل من منظمات دولية بعينها، وفي رأيي أن رجل العالم المريض اليوم هى المنطقة العربية التي تمتلك ثراء مالي ولا تستطيع إدارته، ويرى ترامب أنه أحق بهذا الثراء من العرب، وبكل أسف العرب أعطوه تلك الميزة وهو ما نراه الآن".سلسلة من الإجراءاتالأسباب الحقيقيةيرى الخبير الأمريكي في العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي، أن "الأسباب الحقيقية لقرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بضم الوكالة الأمريكية للتنمية "يو إس أيد" إلى إدارته في وزارة الخارجية، وقد يكون قرار الدمج محاولة لتخفيض النفقات وتحقيق أفضل إدارة ممكنة لتلك الوكالة، حيث أن تلك الوكالة أنشئت بأمر تنفيذي رئاسي، لذا فإن قرار ماركو بأنه ينوي وقف تمرد الوكالة على أجندة الرئيس دونالد ترامب بعد أن صرح المسؤولين في إدارة الوكالة بأنهم لا يعملون تحت إدارة الرئيس وأنهم وكالة عالمية".وفقًا للبيانات المنشورة، أصبحت أوكرانيا أكبر متلقٍ لمساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2022. في ذلك الوقت، خُصص لها 9.95 مليار دولار من إجمالي ميزانية الوكالة البالغة 41.5 مليار دولار.على مدى ثلاث سنوات، أرسلت الولايات المتحدة 32.4 مليار دولار إلى أوكرانيا، وهو ما يمثل 27.2 % من إجمالي (119.3 مليار دولار) من تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "دعمت" الثورات في أوكرانيا وجورجيا ولبنان وقرغيزستان، وفقاً لأرشيفات موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2006وكتب دوبينسكي عبر قناته على "تلغرام": "في جوهره، تم تقليص الدور الكامل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأنصار سوروس (كما يطلق على أولئك الذين يتلقون التمويل في أوكرانيا، من مؤسسات الملياردير الأمريكي جورج سوروس) في أوكرانيا، إلى الصدام المبكر الممكن مع روسيا، من خلال خداع السكان وإقناعهم بأننا سنفوز".وأشار إلى أنه إذا كانت 90% من وسائل الإعلام الأوكرانية ممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فهذا يعني أنها كانت تتلقى أموالاً بشكل منهجي للدعاية للحرب.ووصفها الملياردير بأنها منظمة إجرامية يجب أن تموت، فضلاً عن كونها عش الأفاعي للماركسيين اليساريين المتطرفين الذين يكرهون أمريكا.وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنظمة مرارا وتكرارا، واتهمها بإهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على مشاريع لا تخدم مصالح واشنطن.وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةكم أنفقت وكالة "يو إس أيد" الأمريكية على "الديمقراطية" في دول الاتحاد السوفيتي السابق خلال 10 أعوام

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