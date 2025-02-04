وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250204/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعلق-على-عمل-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-1097493205.html
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
سبوتنيك عربي
علّق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفا موظفي الوكالة بغير المتعاونين. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T14:00+0000
2025-02-05T10:11+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084296625_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_34f50a2748f96da3fba2fc6c982f418c.jpg
ورد روبيو حول ما إذا كان يجب إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفا موظفيها بـ"غير المتعاونين بالكامل".وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "الآن لدينا في الأساس جهد نشط – سلوكهم الأساسي هو أننا لا نعمل من أجل أي شخص، نحن نعمل من أجل أنفسنا، ولا يمكن لأي وكالة حكومية أن تخبرنا بما يجب فعله".وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أن موظفيها في جميع أنحاء العالم سيتم اعتبارهم في إجازة إدارية بدءا، من يوم السبت.وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان: "في يوم الجمعة 7 فبراير 2025، الساعة 11:59 مساءً (السبت 7:59 صباحًا بتوقيت موسكو) سيتم وضع جميع الموظفين المتعاقدين مباشرة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية في جميع أنحاء العالم".
https://sarabic.ae/20250205/إجازة-إدارية-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-تعلق-عمل-موظفيها-حول-العالم-1097487174.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084296625_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_da961b163b98afeb8538b2a023002f2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

14:00 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 05.02.2025)
© AP Photo / Charles Rex Arbogastالعلم الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
تابعنا عبر
علّق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفا موظفي الوكالة بغير المتعاونين.
ورد روبيو حول ما إذا كان يجب إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفا موظفيها بـ"غير المتعاونين بالكامل".
وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "الآن لدينا في الأساس جهد نشط – سلوكهم الأساسي هو أننا لا نعمل من أجل أي شخص، نحن نعمل من أجل أنفسنا، ولا يمكن لأي وكالة حكومية أن تخبرنا بما يجب فعله".
يذكر أنه يوم الأحد الماضي، أعلن روبيرو ضم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى إدارته، مؤكداً تعيينه مسؤولاً عنها، وقال إنه سيوقف "تمردها" على أجندة الرئيس دونالد ترامب.
USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
"إجازة إدارية"... الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلق عمل موظفيها حول العالم
07:35 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أن موظفيها في جميع أنحاء العالم سيتم اعتبارهم في إجازة إدارية بدءا، من يوم السبت.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان: "في يوم الجمعة 7 فبراير 2025، الساعة 11:59 مساءً (السبت 7:59 صباحًا بتوقيت موسكو) سيتم وضع جميع الموظفين المتعاقدين مباشرة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية في جميع أنحاء العالم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала