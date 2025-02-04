https://sarabic.ae/20250204/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعلق-على-عمل-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-1097493205.html
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
سبوتنيك عربي
علّق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفا موظفي الوكالة بغير المتعاونين. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T14:00+0000
2025-02-04T14:00+0000
2025-02-05T10:11+0000
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ورد روبيو حول ما إذا كان يجب إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفا موظفيها بـ"غير المتعاونين بالكامل".وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "الآن لدينا في الأساس جهد نشط – سلوكهم الأساسي هو أننا لا نعمل من أجل أي شخص، نحن نعمل من أجل أنفسنا، ولا يمكن لأي وكالة حكومية أن تخبرنا بما يجب فعله".وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أن موظفيها في جميع أنحاء العالم سيتم اعتبارهم في إجازة إدارية بدءا، من يوم السبت.وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان: "في يوم الجمعة 7 فبراير 2025، الساعة 11:59 مساءً (السبت 7:59 صباحًا بتوقيت موسكو) سيتم وضع جميع الموظفين المتعاقدين مباشرة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية في جميع أنحاء العالم".
https://sarabic.ae/20250205/إجازة-إدارية-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-تعلق-عمل-موظفيها-حول-العالم-1097487174.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
14:00 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 05.02.2025)
علّق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفا موظفي الوكالة بغير المتعاونين.
ورد روبيو حول ما إذا كان يجب إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفا موظفيها بـ"غير المتعاونين بالكامل".
وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "الآن لدينا في الأساس جهد نشط – سلوكهم الأساسي هو أننا لا نعمل من أجل أي شخص، نحن نعمل من أجل أنفسنا، ولا يمكن لأي وكالة حكومية أن تخبرنا بما يجب فعله".
يذكر أنه يوم الأحد الماضي، أعلن روبيرو ضم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى إدارته، مؤكداً تعيينه مسؤولاً عنها، وقال إنه سيوقف "تمردها" على أجندة الرئيس دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أن موظفيها في جميع أنحاء العالم سيتم اعتبارهم في إجازة إدارية بدءا، من يوم السبت.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان: "في يوم الجمعة 7 فبراير 2025، الساعة 11:59 مساءً (السبت 7:59 صباحًا بتوقيت موسكو) سيتم وضع جميع الموظفين المتعاقدين مباشرة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية في جميع أنحاء العالم".