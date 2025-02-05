https://sarabic.ae/20250205/إجازة-إدارية-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-تعلق-عمل-موظفيها-حول-العالم-1097487174.html

"إجازة إدارية"... الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلق عمل موظفيها حول العالم

"إجازة إدارية"... الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلق عمل موظفيها حول العالم

سبوتنيك عربي

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أن موظفيها في جميع أنحاء العالم سيتم اعتبارهم في إجازة إدارية بدءا من يوم السبت. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T07:35+0000

2025-02-05T07:35+0000

2025-02-05T07:35+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097485759_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f41f8486bde573a56de65dea176f084f.jpg

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان: "في يوم الجمعة 7 فبراير 2025، الساعة 11:59 مساءً (السبت 7:59 صباحًا بتوقيت موسكو) سيتم وضع جميع الموظفين المتعاقدين مباشرة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية في جميع أنحاء العالم".ويؤدي هذا القرار إلى تعليق مؤقت لأغلب البرامج التي تديرها الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن قيادة برامج المساعدات الخارجية الأمريكية.ووفقا للإعلان والبريد الإلكتروني المرسل إلى الموظفين، فإن الغالبية العظمى من العاملين الإشرافيين سيعودون إلى الولايات المتحدة خلال أيام.وسيتم توفير هذا الإجراء لهم ودفع تكاليفه في غضون 30 يومًا، وسيتم إنهاء العقود التي لا يتم تحديدها على أنها أساسية. سيتم النظر في مسألة تمديد فترة السفر أو العودة على أساس فردي، بناءً على الصعوبات الشخصية أو العائلية، أو مخاوف التنقل والسلامة، أو لأسباب أخرى.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية مراجعة للمساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "بهدف إعادة التنظيم المحتمل".وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الاثنين عن قيادة جديدة وإعادة هيكلة محتملة للوكالة.وبحسب شبكة "سي بي إس"، يعتزم البيت الأبيض دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية وتقليص عدد موظفيها. وفي الوقت ذاته، كما كتبت وسائل الإعلام، ستواصل الوكالة عملها كهيكل مسؤول عن المساعدات الإنسانية.وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين حول احتمال إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "الوكالة تحولت إلى شبكة إجرامية حقيقية ويجب معاقبة مرتكبي الجرائم".خبراء: التحركات الأمريكية تقود نحو حرب نووية عالميةمؤرخ أمريكي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تستر نخب "الدولة العميقة" على فضيحة "ديدي"

https://sarabic.ae/20241107/بث-مباشر-لكلمة-بوتين-خلال-منتدى-فالداي-2024-فيديو-يدقق-ولا-ينشر--1094582224.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم