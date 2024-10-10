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مؤرخ أمريكي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تستر نخب "الدولة العميقة" على فضيحة "ديدي"
مؤرخ أمريكي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تستر نخب "الدولة العميقة" على فضيحة "ديدي"
سبوتنيك عربي
اعتبر دان لازار، المؤرخ الدستوري والمحلل السياسي الأمريكي، أن الفضيحة الجنسية لمؤدي الـ"راب" المعروف بـ" بي ديدي"، تظهر"الجانب المظلم القبيح حقا لقطاع الترفيه... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T10:38+0000
2024-10-10T10:38+0000
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وأشار لازار في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إلى "الكثير من الشخصيات المشهورة جدًا في هذا الموضع، بما في ذلك دونالد ترامب، وآل شاربتون، والعديد من نجوم هوليود، وما إلى ذلك". وقال لازار: "إن سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 يسير الآن على قدم وساق، وربما تم نشر صورة بي ديدي مع ترامب وزوجته ميلانيا، في محاولة للإيقاع بترامب، لإحراجه". ولم يستبعد لازار أن "يتم الكشف قريبا عن مزيد من المعلومات حول الفضيحة والتورط المحتمل للدولة العميقة للولايات المتحدة ووكالاتها الاستخبارية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، فيها". وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء، أن الشخصيات العامة والصحفيين الغربيين تعمدوا الصمت حول الفضيحة الأخلاقية المرتبطة بمؤدي الـ"راب" الأمريكي "بي ديدي"، المتهم بالعنف الجنسي وتنظيم أنشطة إجرامية والدعارة وغيرها. وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد كان هذا الفعل مستمرا لعقود، في مواقع ومدن مركزية في الولايات المتحدة الأمريكية".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مؤرخ أمريكي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تستر نخب "الدولة العميقة" على فضيحة "ديدي"

10:38 GMT 10.10.2024
© AP Photo / Julio Cortezالقمر العملاق في الولايات المتحدة الامريكية
القمر العملاق في الولايات المتحدة الامريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Julio Cortez
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اعتبر دان لازار، المؤرخ الدستوري والمحلل السياسي الأمريكي، أن الفضيحة الجنسية لمؤدي الـ"راب" المعروف بـ" بي ديدي"، تظهر"الجانب المظلم القبيح حقا لقطاع الترفيه الأمريكي".
وأشار لازار في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إلى "الكثير من الشخصيات المشهورة جدًا في هذا الموضع، بما في ذلك دونالد ترامب، وآل شاربتون، والعديد من نجوم هوليود، وما إلى ذلك".
وقال لازار: "إن سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 يسير الآن على قدم وساق، وربما تم نشر صورة بي ديدي مع ترامب وزوجته ميلانيا، في محاولة للإيقاع بترامب، لإحراجه".

ووفقا للمحلل، فإن "بعض أعضاء النخب الأمريكية، يميلون إلى التستر على القلاقل".

الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
فنان جزائري يعلق على فضيحة "ديدي" الأخلاقية
أمس, 13:49 GMT

وأردف لازار: "بالتأكيد، كان ديدي يشتري النفوذ، وكان يبحث عنه بفارغ الصبر، بعض الأسماء الأكثر شهرة في ذلك الوقت، إنه يذكرني بفضائح جيفري إبستين، الذي حرص بشدة على تنمية أبرز الأشخاص في أمريكا".

ولم يستبعد لازار أن "يتم الكشف قريبا عن مزيد من المعلومات حول الفضيحة والتورط المحتمل للدولة العميقة للولايات المتحدة ووكالاتها الاستخبارية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، فيها".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
زاخاروفا: على واشنطن الاعتناء بمصير ضحايا "ديدي" الأخلاقية من الأطفال قبل المناظرة بالأخلاق
أمس, 13:12 GMT
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء، أن الشخصيات العامة والصحفيين الغربيين تعمدوا الصمت حول الفضيحة الأخلاقية المرتبطة بمؤدي الـ"راب" الأمريكي "بي ديدي"، المتهم بالعنف الجنسي وتنظيم أنشطة إجرامية والدعارة وغيرها.
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد كان هذا الفعل مستمرا لعقود، في مواقع ومدن مركزية في الولايات المتحدة الأمريكية".
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