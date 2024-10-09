https://sarabic.ae/20241009/فنان-جزائري-يعلق-على-فضيحة-ديدي-الأخلاقية-1093583396.html

فنان جزائري يعلق على فضيحة "ديدي" الأخلاقية

فنان جزائري يعلق على فضيحة "ديدي" الأخلاقية

سبوتنيك عربي

علق الفنان الجزائري، عماد الدين مدادي، على قضية مغني الراب الأمريكي "ديدي" المتهم في جرائم جنائية، مؤكدا أن على الفنان أن يتمتع بأخلاق المهنة. 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T13:49+0000

2024-10-09T13:49+0000

2024-10-09T14:01+0000

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وقال مدادي لوكالة "سبوتنيك"، في إجابته عن سؤال حول الصمت من قبل المؤسسات الإعلامية والنخبة حول قضية مغني الراب "ديدي" وكيف يمكن استخدام الفن والغناء كغطاء سياسي لجرائم أخرى: "الإنسان بطبعه عندما يصل إلى المراكز المتقدمة في المجتمع يستعمل مكانته لتأثير على معجبينه لغايات أخرى غير أخلاقية، لذلك يجب على الفنان أن يتحلى بأخلاقيات المهنة".وأشار مدادي إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الأمريكية المهمة كما الرئيس الأمريكي السابق تمت محاكمته بالرغم من أنه يملك عدة جهات يمكن أن تسانده، ولكن أتوقع أن تتم محاكمته (ديدي) على الملأ في القنوات العامة والخاصة".وأكد الفنان الجزائري: "يجب على الفنان أن لا يفقد أخلاقيات المهنة".وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، واشنطن، التي تزعم أنها "حامية الأخلاق الدولية"، بأن تفكر في مصير الأطفال الذين وقعوا ضحايا في قضية فنان الراب الأمريكي شون كومز، المعروف بالاسم المستعار "بي ديدي"، وعدم القلق بشأن مصير الأطفال الأوكرانيين.وتم رفع دعاوى اعتداء جنسي ضد مغني الراب في عدة مناسبات، وفي سبتمبر/أيلول، اتهمت محكمة في نيويورك الموسيقي بالاتجار بالبشر وبتهمة الاستغلال الجنسي، وتنظيم أنشطة إجرامية وتنظيم الدعارة و"ديدي" محتجز حاليا.وتصدرت قضية المنتج والمغني الأمريكي الشهير "بي ديدي" حديث الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، مثيرة حالة من الجدل والتساؤلات حول الجرائم التي ارتكبها.

https://sarabic.ae/20241009/موسكو-الغرب-يلتزم-الصمت-حول-فضيحة-ديدي-الأخلاقية--1093583221.html

https://sarabic.ae/20241009/زاخاروفا-على-واشنطن-الاعتناء-بمصير-ضحايا-ديدي-الأخلاقية-من-الأطفال-قبل-المناظرة-بالأخلاق----1093582734.html

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