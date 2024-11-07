https://sarabic.ae/20241107/بث-مباشر-لكلمة-بوتين-خلال-منتدى-فالداي-2024-فيديو-يدقق-ولا-ينشر--1094582224.html
بث مباشر لكلمة بوتين خلال منتدى فالداي 2024... فيديو
بث مباشر لكلمة بوتين خلال منتدى فالداي 2024... فيديو
سبوتنيك عربي
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال فعاليات منتدى فالداي بنسخته الحادية والعشرين، حول عدد من المواضيع الإقليمية والعالمية وأهم المستجدات... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T16:55+0000
2024-11-07T16:55+0000
2024-11-07T17:29+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
مؤتمر فالداي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094585505_0:283:1271:998_1920x0_80_0_0_e2ef8c957fb30acecc422ba39ee3b88f.jpg
وأضاف بوتين خلال كلمة ألقاها في منتدى فالداي بنسخته الحادية والعشرين، أن "النظام العالمي الجديد يتشكل أمام أعيننا والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب".وأكد بوتين أن "لحظة الحقيقة قادمة، وأن النظام العالمي القديم ذهب بلا عودة، وأن الليبرالية الغربية أدت إلى التعصب والعدوان الشديد".ووفقا لبوتين، فإن "الصراع من أجل تشكيل عالم جديد بدأ وهذا ليس صراعا على السلطة بل صراع مبادئ، وأن الدعوات لهزيمة روسيا تكشف النزعة المغامرة والمتطرفة لبعض السياسيين".ونوه بوتين، قائلا: "وصلنا إلى نقطة خطرة والديمقراطية بات يجري تفسيرها باستمرار على أنها حكم الأقلية وليس حكم الأغلبية".وأكد بوتين على أنه "إذا نظرت إلى الوراء 20 عامًا، وقمت بتقييم حجم التغييرات، ثم توقعت التغييرات في السنوات المقبلة، فيمكنك الافتراض أن العشرين عامًا المقبلة لن تكون أقل صعوبة، إن لم تكن أكثر صعوبة".وأشار بوتين إلى أنه "لا أحد يضمن عدم استخدام الغرب للأسلحة النووية، والغرب لديه إيمان أعمى بإفلاته من العقاب وهذا ينذر بمأساة".كما شدد بوتين على أن "الغرب الجماعي حاول فصل روسيا عن النظامين العالميين الاقتصادي والسياسي والعقوبات الغربية ضد بلادنا لم يكن لها أي تأثير لأن العالم بحاجة روسيا".وأضاف أيضا: روسيا لا ترى في الحضارة الغربية عدوا لها ولا تطرح مسألة "نحن أو هم، والصراعات الحادة تؤدي إلى تعقيد التنمية العالمية لكنها لا تمزقها والعالم يتغير بشكل كبير لا رجعة فيه".وأشار إلى أن "روسيا لا تريد تعليم أحد أو فرض وجهة نظرها على العالم ولا يمكن الحديث عن أي هيمنة في البيئة الدولية الجديدة".ووفقا له فإن "تيار السياسة العالمية يعاكس تطلعات الغرب وأذكّرهم بأن محاولة إعادة بناء العالم في القرن الماضي نظروا إليها على أنها انتصار لهم واستسلام لروسيا".ونوه أيضا على أن "المصادر الحقيقية للصراعات الحديثة سلوك مخزي وجشع جيوسياسي غير مسبوق للغرب بعد الحرب الباردة".وشدد بوتين على أن "العالم اليوم لا يشهد صراعا بين كل أطرافه بل يشهد صراع الأقلية العالمية للحفاظ على الهيمنة".
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لـ"منتدى فالداي الدولي للنقاشات"
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لـ"منتدى فالداي الدولي للنقاشات"
2024-11-07T16:55+0000
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PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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روسيا, فلاديمير بوتين, مؤتمر فالداي, видео
روسيا, فلاديمير بوتين, مؤتمر فالداي, видео
بث مباشر لكلمة بوتين خلال منتدى فالداي 2024... فيديو
16:55 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 17:29 GMT 07.11.2024)
يتبع
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال فعاليات منتدى فالداي بنسخته الحادية والعشرين، حول عدد من المواضيع الإقليمية والعالمية وأهم المستجدات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأضاف بوتين خلال كلمة ألقاها في منتدى فالداي بنسخته الحادية والعشرين، أن "النظام العالمي الجديد يتشكل أمام أعيننا والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب".
وأكد بوتين أن "لحظة الحقيقة قادمة، وأن النظام العالمي القديم ذهب بلا عودة، وأن الليبرالية الغربية أدت إلى التعصب والعدوان الشديد".
ووفقا لبوتين، فإن "الصراع من أجل تشكيل عالم جديد بدأ وهذا ليس صراعا على السلطة بل صراع مبادئ، وأن الدعوات لهزيمة روسيا تكشف النزعة المغامرة والمتطرفة لبعض السياسيين".
ونوه بوتين، قائلا: "وصلنا إلى نقطة خطرة والديمقراطية بات يجري تفسيرها باستمرار على أنها حكم الأقلية وليس حكم الأغلبية".
وأكد بوتين على أنه "إذا نظرت إلى الوراء 20 عامًا، وقمت بتقييم حجم التغييرات، ثم توقعت التغييرات في السنوات المقبلة، فيمكنك الافتراض أن العشرين عامًا المقبلة لن تكون أقل صعوبة، إن لم تكن أكثر صعوبة".
وأشار بوتين إلى أنه "لا أحد يضمن عدم استخدام الغرب للأسلحة النووية، والغرب لديه إيمان أعمى بإفلاته من العقاب وهذا ينذر بمأساة".
كما شدد بوتين على أن "الغرب الجماعي حاول فصل روسيا عن النظامين العالميين الاقتصادي والسياسي والعقوبات الغربية ضد بلادنا لم يكن لها أي تأثير لأن العالم بحاجة روسيا".
وأضاف أيضا: روسيا لا ترى في الحضارة الغربية عدوا لها ولا تطرح مسألة "نحن أو هم، والصراعات الحادة تؤدي إلى تعقيد التنمية العالمية لكنها لا تمزقها والعالم يتغير بشكل كبير لا رجعة فيه".
وأشار إلى أن "روسيا لا تريد تعليم أحد أو فرض وجهة نظرها على العالم ولا يمكن الحديث عن أي هيمنة في البيئة الدولية الجديدة".
ووفقا له فإن "تيار السياسة العالمية يعاكس تطلعات الغرب وأذكّرهم بأن محاولة إعادة بناء العالم في القرن الماضي نظروا إليها على أنها انتصار لهم واستسلام لروسيا".
ونوه أيضا على أن "المصادر الحقيقية للصراعات الحديثة سلوك مخزي وجشع جيوسياسي غير مسبوق للغرب بعد الحرب الباردة".
وشدد بوتين على أن "العالم اليوم لا يشهد صراعا بين كل أطرافه بل يشهد صراع الأقلية العالمية للحفاظ على الهيمنة".