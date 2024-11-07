https://sarabic.ae/20241107/بث-مباشر-لكلمة-بوتين-خلال-منتدى-فالداي-2024-فيديو-يدقق-ولا-ينشر--1094582224.html

بث مباشر لكلمة بوتين خلال منتدى فالداي 2024... فيديو

بث مباشر لكلمة بوتين خلال منتدى فالداي 2024... فيديو

سبوتنيك عربي

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال فعاليات منتدى فالداي بنسخته الحادية والعشرين، حول عدد من المواضيع الإقليمية والعالمية وأهم المستجدات... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T16:55+0000

2024-11-07T16:55+0000

2024-11-07T17:29+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

مؤتمر فالداي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094585505_0:283:1271:998_1920x0_80_0_0_e2ef8c957fb30acecc422ba39ee3b88f.jpg

وأضاف بوتين خلال كلمة ألقاها في منتدى فالداي بنسخته الحادية والعشرين، أن "النظام العالمي الجديد يتشكل أمام أعيننا والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب".وأكد بوتين أن "لحظة الحقيقة قادمة، وأن النظام العالمي القديم ذهب بلا عودة، وأن الليبرالية الغربية أدت إلى التعصب والعدوان الشديد".ووفقا لبوتين، فإن "الصراع من أجل تشكيل عالم جديد بدأ وهذا ليس صراعا على السلطة بل صراع مبادئ، وأن الدعوات لهزيمة روسيا تكشف النزعة المغامرة والمتطرفة لبعض السياسيين".ونوه بوتين، قائلا: "وصلنا إلى نقطة خطرة والديمقراطية بات يجري تفسيرها باستمرار على أنها حكم الأقلية وليس حكم الأغلبية".وأكد بوتين على أنه "إذا نظرت إلى الوراء 20 عامًا، وقمت بتقييم حجم التغييرات، ثم توقعت التغييرات في السنوات المقبلة، فيمكنك الافتراض أن العشرين عامًا المقبلة لن تكون أقل صعوبة، إن لم تكن أكثر صعوبة".وأشار بوتين إلى أنه "لا أحد يضمن عدم استخدام الغرب للأسلحة النووية، والغرب لديه إيمان أعمى بإفلاته من العقاب وهذا ينذر بمأساة".كما شدد بوتين على أن "الغرب الجماعي حاول فصل روسيا عن النظامين العالميين الاقتصادي والسياسي والعقوبات الغربية ضد بلادنا لم يكن لها أي تأثير لأن العالم بحاجة روسيا".وأضاف أيضا: روسيا لا ترى في الحضارة الغربية عدوا لها ولا تطرح مسألة "نحن أو هم، والصراعات الحادة تؤدي إلى تعقيد التنمية العالمية لكنها لا تمزقها والعالم يتغير بشكل كبير لا رجعة فيه".وأشار إلى أن "روسيا لا تريد تعليم أحد أو فرض وجهة نظرها على العالم ولا يمكن الحديث عن أي هيمنة في البيئة الدولية الجديدة".ووفقا له فإن "تيار السياسة العالمية يعاكس تطلعات الغرب وأذكّرهم بأن محاولة إعادة بناء العالم في القرن الماضي نظروا إليها على أنها انتصار لهم واستسلام لروسيا".ونوه أيضا على أن "المصادر الحقيقية للصراعات الحديثة سلوك مخزي وجشع جيوسياسي غير مسبوق للغرب بعد الحرب الباردة".وشدد بوتين على أن "العالم اليوم لا يشهد صراعا بين كل أطرافه بل يشهد صراع الأقلية العالمية للحفاظ على الهيمنة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لـ"منتدى فالداي الدولي للنقاشات" سبوتنيك عربي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لـ"منتدى فالداي الدولي للنقاشات" 2024-11-07T16:55+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين, مؤتمر فالداي, видео