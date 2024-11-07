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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241107/بوتين-من-منتدى-فالداي-قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-في-كورسك--1094589023.html
بوتين من منتدى "فالداي": قوات كييف تتكبد خسائر فادحة في كورسك
بوتين من منتدى "فالداي": قوات كييف تتكبد خسائر فادحة في كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية التي حاولت الغزو الإرهابي لمقاطعة كورسك. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T20:40+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
مؤتمر فالداي
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وقال بوتين في اجتماع منتدى الحوار الدولي "فالداي" الذي ينعقد في مدينة سوتشي: "انظروا إلى ما يحدث الآن على خط التماس القتالي، أو على سبيل المثال، في مقاطعة كورسك. لذلك ذهبوا إلى هناك إلى مقاطعة كورسك. حسنًا، الخسائر هائلة (بين القوات الأوكرانية).وأضاف بوتين: "لماذا يجلسون هناك، ويعانون من مثل هذه الخسائر؟ نعم، لأنهم تلقوا أوامر من الخارج بأي ثمن، بالصمود حتى الانتخابات على الأقل، هذه مأساة فظيعة، سواء بالنسبة للشعب الأوكراني أو للجيش الأوكراني".وتعد فالداي واحدة من المنصات الرائدة في العالم للتفاعل بين النخبة الفكرية والسياسية الروسية والعالمية.
https://sarabic.ae/20241107/خبير-أوروبا-والولايات-المتحدة-خائفتان-من-هزيمة-أوكرانيا-الوشيكة-1094584972.html
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روسيا, العالم, مؤتمر فالداي
روسيا, العالم, مؤتمر فالداي

بوتين من منتدى "فالداي": قوات كييف تتكبد خسائر فادحة في كورسك

20:40 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 20:55 GMT 07.11.2024)
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر "فالداي" الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر فالداي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية التي حاولت الغزو الإرهابي لمقاطعة كورسك.
وقال بوتين في اجتماع منتدى الحوار الدولي "فالداي" الذي ينعقد في مدينة سوتشي: "انظروا إلى ما يحدث الآن على خط التماس القتالي، أو على سبيل المثال، في مقاطعة كورسك. لذلك ذهبوا إلى هناك إلى مقاطعة كورسك. حسنًا، الخسائر هائلة (بين القوات الأوكرانية).
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن تصرفات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، إنهم تلقوا أوامر من الخارج بالصمود بأي ثمن، على الأقل حتى الانتخابات.
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: أوروبا والولايات المتحدة خائفتان من هزيمة أوكرانيا الوشيكة
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وأضاف بوتين: "لماذا يجلسون هناك، ويعانون من مثل هذه الخسائر؟ نعم، لأنهم تلقوا أوامر من الخارج بأي ثمن، بالصمود حتى الانتخابات على الأقل، هذه مأساة فظيعة، سواء بالنسبة للشعب الأوكراني أو للجيش الأوكراني".
ومنتدى "فالداي" الدولي للمناقشة هو عبارة عن جمعية تضم كبار الخبراء الأجانب والروس في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية.
وتعد فالداي واحدة من المنصات الرائدة في العالم للتفاعل بين النخبة الفكرية والسياسية الروسية والعالمية.
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