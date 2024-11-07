https://sarabic.ae/20241107/بوتين-من-منتدى-فالداي-قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-في-كورسك--1094589023.html
بوتين من منتدى "فالداي": قوات كييف تتكبد خسائر فادحة في كورسك
بوتين من منتدى "فالداي": قوات كييف تتكبد خسائر فادحة في كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية التي حاولت الغزو الإرهابي لمقاطعة كورسك. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T20:40+0000
2024-11-07T20:40+0000
2024-11-07T20:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
مؤتمر فالداي
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وقال بوتين في اجتماع منتدى الحوار الدولي "فالداي" الذي ينعقد في مدينة سوتشي: "انظروا إلى ما يحدث الآن على خط التماس القتالي، أو على سبيل المثال، في مقاطعة كورسك. لذلك ذهبوا إلى هناك إلى مقاطعة كورسك. حسنًا، الخسائر هائلة (بين القوات الأوكرانية).وأضاف بوتين: "لماذا يجلسون هناك، ويعانون من مثل هذه الخسائر؟ نعم، لأنهم تلقوا أوامر من الخارج بأي ثمن، بالصمود حتى الانتخابات على الأقل، هذه مأساة فظيعة، سواء بالنسبة للشعب الأوكراني أو للجيش الأوكراني".وتعد فالداي واحدة من المنصات الرائدة في العالم للتفاعل بين النخبة الفكرية والسياسية الروسية والعالمية.
https://sarabic.ae/20241107/خبير-أوروبا-والولايات-المتحدة-خائفتان-من-هزيمة-أوكرانيا-الوشيكة-1094584972.html
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روسيا, العالم, مؤتمر فالداي
روسيا, العالم, مؤتمر فالداي
بوتين من منتدى "فالداي": قوات كييف تتكبد خسائر فادحة في كورسك
20:40 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 20:55 GMT 07.11.2024)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية التي حاولت الغزو الإرهابي لمقاطعة كورسك.
وقال بوتين في اجتماع منتدى الحوار الدولي "فالداي" الذي ينعقد في مدينة سوتشي: "انظروا إلى ما يحدث الآن على خط التماس القتالي، أو على سبيل المثال، في مقاطعة كورسك. لذلك ذهبوا إلى هناك إلى مقاطعة كورسك. حسنًا، الخسائر هائلة (بين القوات الأوكرانية).
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن تصرفات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، إنهم تلقوا أوامر من الخارج بالصمود بأي ثمن، على الأقل حتى الانتخابات.
وأضاف بوتين: "لماذا يجلسون هناك، ويعانون من مثل هذه الخسائر؟ نعم، لأنهم تلقوا أوامر من الخارج بأي ثمن، بالصمود حتى الانتخابات على الأقل، هذه مأساة فظيعة، سواء بالنسبة للشعب الأوكراني أو للجيش الأوكراني".
ومنتدى "فالداي" الدولي للمناقشة هو عبارة عن جمعية تضم كبار الخبراء الأجانب والروس في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية.
وتعد فالداي واحدة من المنصات الرائدة في العالم للتفاعل بين النخبة الفكرية والسياسية الروسية والعالمية.