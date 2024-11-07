https://sarabic.ae/20241107/خبير-أوروبا-والولايات-المتحدة-خائفتان-من-هزيمة-أوكرانيا-الوشيكة-1094584972.html
خبير: أوروبا والولايات المتحدة خائفتان من هزيمة أوكرانيا الوشيكة
خبير: أوروبا والولايات المتحدة خائفتان من هزيمة أوكرانيا الوشيكة
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الولايات المتحدة وأوروبا تخشىان هزيمة أوكرانيا الوشيكة في الصراع. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T16:49+0000
2024-11-07T16:49+0000
2024-11-07T16:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على يوتيوب، أن "الأمر أصبح واضحا الآن لدرجة أنهم في واشنطن وأوروبا يخشون حقا هزيمة أوكرانيا قبل نهاية العام".وأوضح المحلل أن جميع التصريحات الغربية السابقة حول "روسيا الضعيفة" تبين أنها بعيدة عن الواقع.وقال جونسون: "الكثير من الجنود يموتون لأن القوات الأوكرانية سيئة التدريب، فهم يأتون دون أن يعرفوا ما يجب عليهم فعله، ويفعلون أشياء غبية ويتسببون في مقتل أنفسهم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241107/زيلينسكي-كييف-بحاجة-إلى-أسلحة-كافية-وليس-لدعم-المفاوضات-1094584829.html
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روسيا
خبير: أوروبا والولايات المتحدة خائفتان من هزيمة أوكرانيا الوشيكة
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الولايات المتحدة وأوروبا تخشىان هزيمة أوكرانيا الوشيكة في الصراع.
وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على يوتيوب، أن "الأمر أصبح واضحا الآن لدرجة أنهم في واشنطن وأوروبا يخشون حقا هزيمة أوكرانيا قبل نهاية العام".
ووفقا للخبير، فإن نهاية الأعمال العدائية في أوكرانيا أصبحت قريبة بالفعل.
وأوضح المحلل أن جميع التصريحات الغربية السابقة حول "روسيا الضعيفة" تبين أنها بعيدة عن الواقع.
وقال جونسون: "الكثير من الجنود يموتون لأن القوات الأوكرانية سيئة التدريب، فهم يأتون دون أن يعرفوا ما يجب عليهم فعله، ويفعلون أشياء غبية ويتسببون في مقتل أنفسهم".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.