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خبير لـ"سبوتنيك": بديل ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيكون فرض "خوات" على العالم
خبير لـ"سبوتنيك": بديل ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيكون فرض "خوات" على العالم
سبوتنيك عربي
تعليقًا على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمها إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والخبير في... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T14:17+0000
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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار الدكتور بدوي، إلى أن الـ"يو إس أيد" هي من ضمن القوة الناعمة الأمريكية وتخدم مصالحها، وخسارة أمريكا لهذه القوة سيُفقدها الكثير"، لافتاً إلى أن "رؤية ترامب، كرجل أعمال تؤثر على دور الولايات المتحدة كقائد للعالم الحر كما يدّعون".وشدد بدوي على أن "هناك صراع داخل الإدارة الأمريكية، وصدام كبير سيكون له حتماً تأثير على الصعيد العالمي".وعن دعم وكالة التنمية الدولية الأمريكية للـ"مثلية الجنسية"، أشار الدكتور بدوي إلى أن "هذا الدعم لم يكن في منطقة الشرق الأوسط فقط وإنما في الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أنه "في الوقت نفسه، كانت الوكالة تدعم أيضا تقديم اللقاحات في النيبال وجنوب الصحراء وتقدم المساعدات الطبية"، وهذا برأي ضيف "سبوتنيك" يُظهر أن "هناك صراعا وتخبط داخلي الهدف منه فرض السيطرة الأمريكية".وشدد على أن "أمريكا أمام مأزق داخلي وخارجي، فإذا الولايات المتحدة فقدت قوتها الناعمة ستخسر الكثير، وهذا الصدام الاستراتيجي بين الفكر الترامبي والدولة العميقة سيكون له تأثيرات عدة وقد يتم عزل ترامب في نهاية المطاف"."إجازة إدارية"... الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلق عمل موظفيها حول العالمدوغين: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي أداة الثورات الملونة للدولة العميقة
https://sarabic.ae/20250204/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعلق-على-عمل-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-1097493205.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم

خبير لـ"سبوتنيك": بديل ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيكون فرض "خوات" على العالم

14:17 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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تعليقًا على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمها إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والخبير في الشأن الأمريكي الدكتور حبيب بدوي، أن "بديل ترامب للقوة الناعمة، هو فرض الخوّات على العالم".
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار الدكتور بدوي، إلى أن الـ"يو إس أيد" هي من ضمن القوة الناعمة الأمريكية وتخدم مصالحها، وخسارة أمريكا لهذه القوة سيُفقدها الكثير"، لافتاً إلى أن "رؤية ترامب، كرجل أعمال تؤثر على دور الولايات المتحدة كقائد للعالم الحر كما يدّعون".
وشدد بدوي على أن "هناك صراع داخل الإدارة الأمريكية، وصدام كبير سيكون له حتماً تأثير على الصعيد العالمي".

وأضاف الدكتور بدوي: "إن تحدي ترامب للدولة العميقة لا ينبع فقط من تحدي المساعدات الأمريكية، ولكنه أيضا يتحدى البنتاغون، فالرئيس ترامب يتهم جنرالات البنتاغون بأنهم يساريين".

العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
أمس, 14:00 GMT
وعن دعم وكالة التنمية الدولية الأمريكية للـ"مثلية الجنسية"، أشار الدكتور بدوي إلى أن "هذا الدعم لم يكن في منطقة الشرق الأوسط فقط وإنما في الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أنه "في الوقت نفسه، كانت الوكالة تدعم أيضا تقديم اللقاحات في النيبال وجنوب الصحراء وتقدم المساعدات الطبية"، وهذا برأي ضيف "سبوتنيك" يُظهر أن "هناك صراعا وتخبط داخلي الهدف منه فرض السيطرة الأمريكية".
وشدد على أن "أمريكا أمام مأزق داخلي وخارجي، فإذا الولايات المتحدة فقدت قوتها الناعمة ستخسر الكثير، وهذا الصدام الاستراتيجي بين الفكر الترامبي والدولة العميقة سيكون له تأثيرات عدة وقد يتم عزل ترامب في نهاية المطاف".
"إجازة إدارية"... الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلق عمل موظفيها حول العالم
دوغين: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي أداة الثورات الملونة للدولة العميقة
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