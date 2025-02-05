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المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ترامب أمر بإعادة إمداد إسرائيل بالذخائر
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ترامب أمر بإعادة إمداد إسرائيل بالذخائر
سبوتنيك عربي
قال ‏المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، إن الرئيس دونالد ترامب وقع أوامر تنفيذية تقضي باستئناف إمدادات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T06:53+0000
2025-02-05T06:53+0000
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ذكرت ذلك وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بعد ورود تقارير سابقة أشارت إلى أن إدارة ترامب طلبت من زعماء الكونغرس الموافقة على تسليم شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة مليار دولار.وأشارت تقارير سابقة إلى أن إدارة ترامب تعتزم تسليم إسرائيل 4700 قنبلة زنة 1000 رطل (453 كيلوغراما) وجرافات مدرعة تقدر قيمتها بـ 300 مليون دولار.ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، قال فيها إن ترامب رفع الحظر عن أسلحة تم حجبها سابقا.وتشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن إسرائيل تحاول الضغط على ترامب للموافقة على صفقات أسلحة مختلفة تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار.وعلى مدى أكثر من 15 شهراً من التصعيد المسلح، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي، وامتد الصراع إلى لبنان.والشهر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
https://sarabic.ae/20250204/ترامب-لا-بديل-للفلسطينيين-سوى-مغادرة-غزة-1097481022.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ترامب أمر بإعادة إمداد إسرائيل بالذخائر

06:53 GMT 05.02.2025
© AP Photoطائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل
طائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo
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قال ‏المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، إن الرئيس دونالد ترامب وقع أوامر تنفيذية تقضي باستئناف إمدادات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
ذكرت ذلك وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بعد ورود تقارير سابقة أشارت إلى أن إدارة ترامب طلبت من زعماء الكونغرس الموافقة على تسليم شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة مليار دولار.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة
أمس, 21:25 GMT
وأشارت تقارير سابقة إلى أن إدارة ترامب تعتزم تسليم إسرائيل 4700 قنبلة زنة 1000 رطل (453 كيلوغراما) وجرافات مدرعة تقدر قيمتها بـ 300 مليون دولار.
ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، قال فيها إن ترامب رفع الحظر عن أسلحة تم حجبها سابقا.
وتشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن إسرائيل تحاول الضغط على ترامب للموافقة على صفقات أسلحة مختلفة تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار.
وعلى مدى أكثر من 15 شهراً من التصعيد المسلح، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي، وامتد الصراع إلى لبنان.
والشهر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
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