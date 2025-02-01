https://sarabic.ae/20250201/تقارير-ترامب-يدرس-تسليم-شحنة-أسلحة-ضخمة-مؤجلة-لإسرائيل-بـ34-مليون-دولار-1097386281.html
تقارير: ترامب يدرس تسليم شحنة أسلحة ضخمة "مؤجلة" لإسرائيل بـ34 مليون دولار
تقارير: ترامب يدرس تسليم شحنة أسلحة ضخمة "مؤجلة" لإسرائيل بـ34 مليون دولار
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير عن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس تسليم إسرائيل شحنة أسلحة ضخمة، تأخرت في عهد سلفه، جو بايدن. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T17:49+0000
2025-02-01T17:49+0000
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وأفاد مصدر أمريكي في تصريحات لوسائل إعلام غربية، مساء أمس الجمعة، أن الشحنة تضم 24 ألف بندقية رشاش، وهي مؤلفة من 3 جولات تسليم بقيمة إجمالية 34 مليون دولار أمريكي.وأوضح المصدر أن شحنة الأسلحة تأخرت بتوجيه من وزير الخارجية الأمريكي في عهد بايدن، أنتوني بلينكن، الذي طلب عدم المضي قدما في عملية النقل، بسبب مخاوف داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، من أن الأسلحة قد تصل في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين، أو أنها قد تستخدم بشكل غير مبرر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا لموقع "i24 نيوز" الإخباري الإسرائيلي.وذكرت وسائل الإعلام الغربية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية لم ترد على استفسارها بشأن التقدم في بيع الأسلحة لإسرائيل.يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 فبراير/ شباط الجاري.وفي الشهر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
https://sarabic.ae/20250128/على-غرار-إسرائيل-ترامب-يأمر-بإنشاء-قبة-حديدية-أمريكية-1097228449.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
تقارير: ترامب يدرس تسليم شحنة أسلحة ضخمة "مؤجلة" لإسرائيل بـ34 مليون دولار
كشفت تقارير عن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس تسليم إسرائيل شحنة أسلحة ضخمة، تأخرت في عهد سلفه، جو بايدن.
وأفاد مصدر أمريكي في تصريحات لوسائل إعلام غربية، مساء أمس الجمعة، أن الشحنة تضم 24 ألف بندقية رشاش، وهي مؤلفة من 3 جولات تسليم بقيمة إجمالية 34 مليون دولار أمريكي.
وأوضح المصدر أن شحنة الأسلحة تأخرت بتوجيه من وزير الخارجية الأمريكي في عهد بايدن، أنتوني بلينكن، الذي طلب عدم المضي قدما في عملية النقل، بسبب مخاوف داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، من أن الأسلحة قد تصل في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين، أو أنها قد تستخدم بشكل غير مبرر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا لموقع
"i24 نيوز" الإخباري الإسرائيلي.
وذكرت وسائل الإعلام الغربية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية لم ترد على استفسارها بشأن التقدم في بيع الأسلحة لإسرائيل.
يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 فبراير/ شباط الجاري.
وفي الشهر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.