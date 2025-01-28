https://sarabic.ae/20250128/على-غرار-إسرائيل-ترامب-يأمر-بإنشاء-قبة-حديدية-أمريكية-1097228449.html
على غرار إسرائيل... ترامب يأمر بإنشاء "قبة حديدية" أمريكية
على غرار إسرائيل... ترامب يأمر بإنشاء "قبة حديدية" أمريكية
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إنشاء درع صاروخي أمريكي يحمي الولايات المتحدة من أي تهديد صاروخي يمكن أن يستهدفها. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T07:32+0000
2025-01-28T07:32+0000
2025-01-28T07:32+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب، وقع أمس الإثنين، أمرا تنفيذيا ينص على البدء في بناء "قبة حديدية" أمريكية على غرار القبة الحديدية التي استخدمتها إسرائيل لمواجهة صواريخ حماس و"حزب الله" و"أنصار الله" خلال الفترة الماضية.وخلال مؤتمر عقده مع مشرعين جمهوريين في ميامي، قال الرئيس الأمريكي الأمريكي أن الدرع الصاروخي سيتم صناعته في الولايات المتحدة.يذكر أن ترامب وعد بإنشاء قبة حديدية أمريكية خلال حملته الانتخابية، وقال: "لا يوجد خطر أكبر من التهديد المميت للأسلحة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مضيفا: "عندما أكون القائد العام... سأعمل مع الكونغرس وقادتنا العسكريين العظماء... لبناء أحدث درع دفاع صاروخي من الجيل التالي".وتعتمد نظرية عمل القبة الحديدية الإسرائيلية على إنشاء شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم عدة أنظمة دفاعية كل منها يختص بتغطية ارتفاعات ومسافات محددة وتعمل في تكامل يمكنها من مواجهة جميع التهديدات بداية من الصواريخ القصيرة جدا التي يتم اعتراضها بالقرب من سطح الأرض حتى الصواريخ الباليستية التي يتم اعتراضها في الغلاف الجوي للأرض أو حتى خارجه.
https://sarabic.ae/20240629/ترامب-يعد-ببناء-قبة-حديدية-فوق-الولايات-المتحدة-1090292464.html
https://sarabic.ae/20230128/ترامب-يتعهد-بتطوير-درع-أمريكي-مضاد-للصواريخ-الأسرع-من-الصوت-1072804171.html
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, العالم
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, العالم
على غرار إسرائيل... ترامب يأمر بإنشاء "قبة حديدية" أمريكية
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إنشاء درع صاروخي أمريكي يحمي الولايات المتحدة من أي تهديد صاروخي يمكن أن يستهدفها.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب، وقع أمس الإثنين، أمرا تنفيذيا ينص على البدء في بناء "قبة حديدية" أمريكية على غرار القبة
الحديدية التي استخدمتها إسرائيل لمواجهة صواريخ حماس و"حزب الله" و"أنصار الله" خلال الفترة الماضية.
وخلال مؤتمر عقده مع مشرعين جمهوريين في ميامي، قال الرئيس الأمريكي الأمريكي أن الدرع الصاروخي سيتم صناعته في الولايات المتحدة.
يذكر أن ترامب وعد بإنشاء قبة حديدية أمريكية خلال حملته الانتخابية، وقال: "لا يوجد خطر أكبر من التهديد المميت للأسلحة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مضيفا: "عندما أكون القائد العام... سأعمل مع الكونغرس وقادتنا العسكريين العظماء... لبناء أحدث درع دفاع صاروخي
من الجيل التالي".
وتعتمد نظرية عمل القبة الحديدية الإسرائيلية على إنشاء شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم عدة أنظمة دفاعية كل منها يختص بتغطية ارتفاعات ومسافات محددة وتعمل في تكامل يمكنها من مواجهة جميع التهديدات بداية من الصواريخ
القصيرة جدا التي يتم اعتراضها بالقرب من سطح الأرض حتى الصواريخ الباليستية التي يتم اعتراضها في الغلاف الجوي للأرض أو حتى خارجه.