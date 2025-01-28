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خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
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ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
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183 د
مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
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على غرار إسرائيل... ترامب يأمر بإنشاء "قبة حديدية" أمريكية
على غرار إسرائيل... ترامب يأمر بإنشاء "قبة حديدية" أمريكية
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إنشاء درع صاروخي أمريكي يحمي الولايات المتحدة من أي تهديد صاروخي يمكن أن يستهدفها. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T07:32+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب، وقع أمس الإثنين، أمرا تنفيذيا ينص على البدء في بناء "قبة حديدية" أمريكية على غرار القبة الحديدية التي استخدمتها إسرائيل لمواجهة صواريخ حماس و"حزب الله" و"أنصار الله" خلال الفترة الماضية.وخلال مؤتمر عقده مع مشرعين جمهوريين في ميامي، قال الرئيس الأمريكي الأمريكي أن الدرع الصاروخي سيتم صناعته في الولايات المتحدة.يذكر أن ترامب وعد بإنشاء قبة حديدية أمريكية خلال حملته الانتخابية، وقال: "لا يوجد خطر أكبر من التهديد المميت للأسلحة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مضيفا: "عندما أكون القائد العام... سأعمل مع الكونغرس وقادتنا العسكريين العظماء... لبناء أحدث درع دفاع صاروخي من الجيل التالي".وتعتمد نظرية عمل القبة الحديدية الإسرائيلية على إنشاء شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم عدة أنظمة دفاعية كل منها يختص بتغطية ارتفاعات ومسافات محددة وتعمل في تكامل يمكنها من مواجهة جميع التهديدات بداية من الصواريخ القصيرة جدا التي يتم اعتراضها بالقرب من سطح الأرض حتى الصواريخ الباليستية التي يتم اعتراضها في الغلاف الجوي للأرض أو حتى خارجه.
https://sarabic.ae/20240629/ترامب-يعد-ببناء-قبة-حديدية-فوق-الولايات-المتحدة-1090292464.html
https://sarabic.ae/20230128/ترامب-يتعهد-بتطوير-درع-أمريكي-مضاد-للصواريخ-الأسرع-من-الصوت-1072804171.html
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, العالم
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, العالم

على غرار إسرائيل... ترامب يأمر بإنشاء "قبة حديدية" أمريكية

07:32 GMT 28.01.2025
© Getty Images / USAF / Handoutصواريخ دفاع جوي أمريكية
صواريخ دفاع جوي أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / USAF / Handout
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شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إنشاء درع صاروخي أمريكي يحمي الولايات المتحدة من أي تهديد صاروخي يمكن أن يستهدفها.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب، وقع أمس الإثنين، أمرا تنفيذيا ينص على البدء في بناء "قبة حديدية" أمريكية على غرار القبة الحديدية التي استخدمتها إسرائيل لمواجهة صواريخ حماس و"حزب الله" و"أنصار الله" خلال الفترة الماضية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
ترامب يعد ببناء "قبة حديدية" فوق الولايات المتحدة
29 يونيو 2024, 02:05 GMT
وخلال مؤتمر عقده مع مشرعين جمهوريين في ميامي، قال الرئيس الأمريكي الأمريكي أن الدرع الصاروخي سيتم صناعته في الولايات المتحدة.
يذكر أن ترامب وعد بإنشاء قبة حديدية أمريكية خلال حملته الانتخابية، وقال: "لا يوجد خطر أكبر من التهديد المميت للأسلحة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مضيفا: "عندما أكون القائد العام... سأعمل مع الكونغرس وقادتنا العسكريين العظماء... لبناء أحدث درع دفاع صاروخي من الجيل التالي".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
ترامب يتعهد بتطوير "درع" أمريكي مضاد للصواريخ الأسرع من الصوت
28 يناير 2023, 09:43 GMT
وتعتمد نظرية عمل القبة الحديدية الإسرائيلية على إنشاء شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم عدة أنظمة دفاعية كل منها يختص بتغطية ارتفاعات ومسافات محددة وتعمل في تكامل يمكنها من مواجهة جميع التهديدات بداية من الصواريخ القصيرة جدا التي يتم اعتراضها بالقرب من سطح الأرض حتى الصواريخ الباليستية التي يتم اعتراضها في الغلاف الجوي للأرض أو حتى خارجه.
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