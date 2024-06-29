https://sarabic.ae/20240629/ترامب-يعد-ببناء-قبة-حديدية-فوق-الولايات-المتحدة-1090292464.html
ترامب يعد ببناء "قبة حديدية" فوق الولايات المتحدة
ترامب يعد ببناء "قبة حديدية" فوق الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
وعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإنشاء نظام دفاع صاروخي "قبة حديدية" فوق البلاد في حال تم انتخابه لولاية رئاسية جديدة. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T02:05+0000
2024-06-29T02:05+0000
2024-06-29T02:05+0000
ترامب
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في خطاب أمام مؤيديه في ولاية فيرجينيا، "في فترتي الرئاسية المقبلة، سننشئ قبة حديدية عظيمة فوق بلادنا، ستكون قبة لم يسبق لأحد أن رآها من قبل - قبة دفاع صاروخي على أحدث طراز".وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، أمس الجمعة، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشكلات الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.وذكرت شبكة إعلامية أمريكية، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصابه الذعر بعد خطاب بايدن.ووفقا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.وجاءت نسبة المتابعين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل بنحو 67% مقابل 33% لبايدن، بحسب الاستطلاع.ونظمت الحدث شبكة الشبكة الإعلامية الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركون.
https://sarabic.ae/20240628/ترامب-روسيا-والصين-وكوريا-الشمالية-لن-تبقى-معادية-لواشنطن-إذا-وجد-زعيم-عاقل-في-البيت-الأبيض-1090291667.html
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ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعد ببناء "قبة حديدية" فوق الولايات المتحدة
وعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإنشاء نظام دفاع صاروخي "قبة حديدية" فوق البلاد في حال تم انتخابه لولاية رئاسية جديدة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في خطاب أمام مؤيديه في ولاية فيرجينيا، "في فترتي الرئاسية المقبلة، سننشئ قبة حديدية عظيمة فوق بلادنا، ستكون قبة لم يسبق لأحد أن رآها من قبل - قبة دفاع صاروخي على أحدث طراز".
وأشار ترامب إلى أن نظام الدفاع الصاروخي المستقبلي سيتم تصميمه وبناؤه حصريا من مكونات أمريكية.
وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، أمس الجمعة، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشكلات الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات
.
وذكرت شبكة إعلامية أمريكية، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصابه الذعر بعد خطاب بايدن.
ووفقا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.
وجاءت نسبة المتابعين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل بنحو 67% مقابل 33% لبايدن، بحسب الاستطلاع.
ونظمت الحدث شبكة الشبكة الإعلامية الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركون.