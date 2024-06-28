https://sarabic.ae/20240628/ترامب-روسيا-والصين-وكوريا-الشمالية-لن-تبقى-معادية-لواشنطن-إذا-وجد-زعيم-عاقل-في-البيت-الأبيض-1090291667.html
ترامب: روسيا والصين وكوريا الشمالية لن تبقى معادية لواشنطن إذا وجد "زعيم عاقل" في البيت الأبيض
ترامب: روسيا والصين وكوريا الشمالية لن تبقى معادية لواشنطن إذا وجد "زعيم عاقل" في البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن روسيا والصين وكوريا الشمالية لن تبقى معادية للولايات المتحدة إذا وجد "زعيم عاقل" للبيت الأبيض. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T23:30+0000
2024-06-28T23:30+0000
2024-06-28T23:30+0000
ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب متحدثا في تجمع لأنصاره في ولاية فيرجينيا، "لدينا أعداء خارجيون، الصين وروسيا وكوريا الشمالية، لكن في الحقيقة، هؤلاء لن يكونوا (في المستقبل) أعداء إذا تواجد لديكم رئيس عاقل.. إذا تواجد لديكم رئيس عقلاني، فلن يكونوا أعداء لكم، وستتفقون معهم بشكل مذهل".وأعرب الرئيس الأمريكي السابق عن ثقته بأن الولايات المتحدة في ظل إدارته حظيت باحترام الدول الأخرى و"لم يكن لديها أي مشاكل".وأكد ترامب أن أسوأ أعداء الولايات المتحدة في رأيه، ليسوا في الخارج، بل في داخل البلاد.
https://sarabic.ae/20240628/البنتاغون-يعترف-بأن-بايدن-كذب-في-المناظرة-1090290274.html
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ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين
ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين
ترامب: روسيا والصين وكوريا الشمالية لن تبقى معادية لواشنطن إذا وجد "زعيم عاقل" في البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن روسيا والصين وكوريا الشمالية لن تبقى معادية للولايات المتحدة إذا وجد "زعيم عاقل" للبيت الأبيض.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب متحدثا في تجمع لأنصاره في ولاية فيرجينيا، "لدينا أعداء خارجيون، الصين وروسيا وكوريا الشمالية، لكن في الحقيقة، هؤلاء لن يكونوا (في المستقبل)
أعداء إذا تواجد لديكم رئيس عاقل.. إذا تواجد لديكم رئيس عقلاني، فلن يكونوا أعداء لكم، وستتفقون معهم بشكل مذهل".
وأعرب الرئيس الأمريكي السابق عن ثقته بأن الولايات المتحدة في ظل إدارته حظيت باحترام الدول الأخرى و"لم يكن لديها أي مشاكل".
وأكد ترامب أن أسوأ أعداء الولايات المتحدة في رأيه، ليسوا في الخارج، بل في داخل البلاد.