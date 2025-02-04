https://sarabic.ae/20250204/دوغين-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-هي-أداة-الثورات-الملونة-للدولة-العميقة---1097493716.html
دوغين: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي أداة الثورات الملونة للدولة العميقة
دوغين: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي أداة الثورات الملونة للدولة العميقة
سبوتنيك عربي
أكد الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي أداة الثورات الملونة للدولة العميقة، مؤكدا مشاركتها في تغيير الأنظمة في العالم. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
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وصرح دوغين لوكالة "سبوتنيك"، قائلاً: "لقد قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتمويل وتنظيم ودعم الثورات الملونة في عدة دول، وشاركت في تغيير الأنظمة، ومولت الاحتجاجات السياسية، بالإضافة إلى عمليات الاغتيال السياسي والهجمات الإرهابية".وأشار دوغين إلى أن الوكالة، التي كانت تدّعي أنها منظمة غير حكومية، كانت في الواقع تنفذ مهام الدولة العميقة الأمريكية للإطاحة بالأنظمة غير المرغوب فيها من قبل واشنطن.ووفقًا لدوغين، هناك مزاعم بأن بعض الجهات التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضايقت ماسك وحاولت تلفيق صلات بين روسيا وقضية "حاسوب هانتر بايدن".وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أن موظفيها في جميع أنحاء العالم سيتم اعتبارهم في إجازة إدارية بدءا، من يوم السبت.وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان: "في يوم الجمعة 7 فبراير 2025، الساعة 11:59 مساءً (السبت 4:59 صباحًا بتوقيت غرينيتش) سيتم وضع جميع الموظفين المتعاقدين مباشرة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية في جميع أنحاء العالم"."إجازة إدارية"... الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلق عمل موظفيها حول العالم
https://sarabic.ae/20250204/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعلق-على-عمل-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-1097493205.html
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دوغين: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي أداة الثورات الملونة للدولة العميقة
14:00 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 05.02.2025)
أكد الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي أداة الثورات الملونة للدولة العميقة، مؤكدا مشاركتها في تغيير الأنظمة في العالم.
وصرح دوغين لوكالة "سبوتنيك"، قائلاً: "لقد قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتمويل وتنظيم ودعم الثورات الملونة في عدة دول، وشاركت في تغيير الأنظمة، ومولت الاحتجاجات السياسية، بالإضافة إلى عمليات الاغتيال السياسي والهجمات الإرهابية".
وأشار دوغين إلى أن الوكالة، التي كانت تدّعي أنها منظمة غير حكومية، كانت في الواقع تنفذ مهام الدولة العميقة الأمريكية للإطاحة بالأنظمة غير المرغوب فيها من قبل واشنطن.
من جانبه، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عبر منصة "إكس"، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "إجرامية بالكامل" و"غير قانونية تمامًا". وأضاف أن اللجنة المختصة بعملة "دوج"، التي يشرف عليها، تتابع عمليات إنفاق الحكومة الأمريكية.
ووفقًا لدوغين،
هناك مزاعم بأن بعض الجهات التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضايقت ماسك وحاولت تلفيق صلات بين روسيا وقضية "حاسوب هانتر بايدن".
وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أن موظفيها في جميع أنحاء العالم سيتم اعتبارهم في إجازة إدارية بدءا، من يوم السبت.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان: "في يوم الجمعة 7 فبراير 2025، الساعة 11:59 مساءً (السبت 4:59 صباحًا بتوقيت غرينيتش) سيتم وضع جميع الموظفين المتعاقدين مباشرة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية في جميع أنحاء العالم".