https://sarabic.ae/20250127/دوغين-الإمبريالية-متعددة-الأقطاب-ستحل-محل-العولمة-1097217924.html

دوغين: الإمبريالية متعددة الأقطاب ستحل محل العولمة

دوغين: الإمبريالية متعددة الأقطاب ستحل محل العولمة

سبوتنيك عربي

أكد الفيلسوف وعالم السياسة والاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن نظام العولمة يقترب من نهايته، ليحل محله نظام عالمي جديد يعتمد على تعدد الأقطاب بين الدول. 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T19:19+0000

2025-01-27T19:19+0000

2025-01-27T19:19+0000

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وقال دوغين خلال مقابلة لوكالة "سبوتنيك": "نظام العولمة يقترب من نهايته، ليحل محله نظام عالمي جديد يعتمد على تعدد الأقطاب وتوازن القوى بين الدول".وتابع: "نوع واحد من الإيديولوجيا، هذه الإيديولوجيا التي حاول سوروس فرضها على البشرية جمعاء في أنحاء العالم، هذه الإيديولوجيا أطيح بها أخيرا على يد ترامب، ويمثل إيلون ماسك نقيضا تاما لإيديولوجيا سوروس حول المجتمع المفتوح والترويج لأجندة اليسار الليبرالي".وأضاف: "يعملون ضد مودي، وضد شي جين بينغ، وضد بوتين، وضد أوربان، وضد القادة الأفارقة واللاتينيين والإسلاميين الذين أظهروا ملامح السيادة، لذلك كانت شبكات سوروس عولمية، ولاتزال عولمية، وتروج على مستوى تقني عال لهذه الأجندة اليسارية الليبرالية العولمية".وأشار دوغين إلى أن ترامب إذا أراد أن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، فعليه إلغاء الديمقراطية.وقال: "نرى أن الديمقراطية والليبرالية هما الاسمان اللذان يطلقان على نسخة من الأوليغارشية العالمية أو الدكتاتورية العالمية، مع الرقابة والسيطرة الكاملة على العقول البشرية والأجساد أيضا كما رأينا في هذا الإغلاق "كوفيد" لذا نرى أن الأمر لا يتعلق بالصراع بين الديمقراطية والاستبداد".وأضاف: "الديمقراطية ليست دينا، إنها ليست علم الوجود، إنها مجرد أداة وأعتقد أن العديد من العناصر داخل الديمقراطية".وأضاف: "ولكن لجعل أمريكا ملكية من أجل الحصول على قوة مستقرة لا ينبغي أن تكون تابعة أو تعتمد على المؤامرات وحكومة الظل والدولة العميقة وبعض المشاريع المختلفة للعولميين والمحافل العالمية".دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرىدوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا

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