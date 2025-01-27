دوغين: الإمبريالية متعددة الأقطاب ستحل محل العولمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نجاح ثاني عمليات تبادل الأسرى و"عراقيل إسرائيلية" تمنع عودة النازحين إلى شمال غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250127/دوغين-الإمبريالية-متعددة-الأقطاب-ستحل-محل-العولمة-1097217924.html
دوغين: الإمبريالية متعددة الأقطاب ستحل محل العولمة
دوغين: الإمبريالية متعددة الأقطاب ستحل محل العولمة
سبوتنيك عربي
أكد الفيلسوف وعالم السياسة والاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن نظام العولمة يقترب من نهايته، ليحل محله نظام عالمي جديد يعتمد على تعدد الأقطاب بين الدول. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T19:19+0000
2025-01-27T19:19+0000
روسيا
حصري
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097022342_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec9f962ee1e7f3851b4877d939f3d192.jpg
وقال دوغين خلال مقابلة لوكالة "سبوتنيك": "نظام العولمة يقترب من نهايته، ليحل محله نظام عالمي جديد يعتمد على تعدد الأقطاب وتوازن القوى بين الدول".وتابع: "نوع واحد من الإيديولوجيا، هذه الإيديولوجيا التي حاول سوروس فرضها على البشرية جمعاء في أنحاء العالم، هذه الإيديولوجيا أطيح بها أخيرا على يد ترامب، ويمثل إيلون ماسك نقيضا تاما لإيديولوجيا سوروس حول المجتمع المفتوح والترويج لأجندة اليسار الليبرالي".وأضاف: "يعملون ضد مودي، وضد شي جين بينغ، وضد بوتين، وضد أوربان، وضد القادة الأفارقة واللاتينيين والإسلاميين الذين أظهروا ملامح السيادة، لذلك كانت شبكات سوروس عولمية، ولاتزال عولمية، وتروج على مستوى تقني عال لهذه الأجندة اليسارية الليبرالية العولمية".وأشار دوغين إلى أن ترامب إذا أراد أن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، فعليه إلغاء الديمقراطية.وقال: "نرى أن الديمقراطية والليبرالية هما الاسمان اللذان يطلقان على نسخة من الأوليغارشية العالمية أو الدكتاتورية العالمية، مع الرقابة والسيطرة الكاملة على العقول البشرية والأجساد أيضا كما رأينا في هذا الإغلاق "كوفيد" لذا نرى أن الأمر لا يتعلق بالصراع بين الديمقراطية والاستبداد".وأضاف: "الديمقراطية ليست دينا، إنها ليست علم الوجود، إنها مجرد أداة وأعتقد أن العديد من العناصر داخل الديمقراطية".وأضاف: "ولكن لجعل أمريكا ملكية من أجل الحصول على قوة مستقرة لا ينبغي أن تكون تابعة أو تعتمد على المؤامرات وحكومة الظل والدولة العميقة وبعض المشاريع المختلفة للعولميين والمحافل العالمية".دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرىدوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250123/دوغين-روسيا-والولايات-المتحدة-وجهتا-ضربة-مزدوجة-للعولميين-1097059506.html
https://sarabic.ae/20250123/دوغين-النضال-من-أجل-القيم-التقليدية-قد-يجمع-بين-بوتن-وترامب-1097058721.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097022342_239:0:1199:720_1920x0_80_0_0_367890132d58974ba2540c2de30c0328.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, حصري, العالم
روسيا, حصري, العالم

دوغين: الإمبريالية متعددة الأقطاب ستحل محل العولمة

19:19 GMT 27.01.2025
© Sputnikالمفكر والفليلسوف الروسي أليكسندر دوغين
المفكر والفليلسوف الروسي أليكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد الفيلسوف وعالم السياسة والاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن نظام العولمة يقترب من نهايته، ليحل محله نظام عالمي جديد يعتمد على تعدد الأقطاب بين الدول.
وقال دوغين خلال مقابلة لوكالة "سبوتنيك": "نظام العولمة يقترب من نهايته، ليحل محله نظام عالمي جديد يعتمد على تعدد الأقطاب وتوازن القوى بين الدول".

وأضاف: "استخدم سوروس (ملياردير أمريكي) الشبكة العالمية من أنواع مختلفة مثل المنظومات غير الحكومية، وشبكات الخدمات الاجتماعية، والتأثير السياسي للترويج لأجندة العولمة".

وتابع: "نوع واحد من الإيديولوجيا، هذه الإيديولوجيا التي حاول سوروس فرضها على البشرية جمعاء في أنحاء العالم، هذه الإيديولوجيا أطيح بها أخيرا على يد ترامب، ويمثل إيلون ماسك نقيضا تاما لإيديولوجيا سوروس حول المجتمع المفتوح والترويج لأجندة اليسار الليبرالي".
المفكر والفليلسوف الروسي أليكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
دوغين: روسيا والولايات المتحدة وجهتا ضربة مزدوجة للعولميين
23 يناير, 05:18 GMT
وأضاف: "يعملون ضد مودي، وضد شي جين بينغ، وضد بوتين، وضد أوربان، وضد القادة الأفارقة واللاتينيين والإسلاميين الذين أظهروا ملامح السيادة، لذلك كانت شبكات سوروس عولمية، ولاتزال عولمية، وتروج على مستوى تقني عال لهذه الأجندة اليسارية الليبرالية العولمية".

وتابع: "المحافظون التقليديون في أمريكا لم يكونوا عادة في صدارة هذا، الاستخدام التكنولوجي لمثل هذا السلاح، كانوا يميلون أكثر إلى استعادة التقاليد الأمريكية والمواقف التقليدية".

وأشار دوغين إلى أن ترامب إذا أراد أن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، فعليه إلغاء الديمقراطية.
وقال: "نرى أن الديمقراطية والليبرالية هما الاسمان اللذان يطلقان على نسخة من الأوليغارشية العالمية أو الدكتاتورية العالمية، مع الرقابة والسيطرة الكاملة على العقول البشرية والأجساد أيضا كما رأينا في هذا الإغلاق "كوفيد" لذا نرى أن الأمر لا يتعلق بالصراع بين الديمقراطية والاستبداد".

وتابع: "الديمقراطية قد تخدم إما الاستبداد العالمي أو سيادة الشعب لكنها مجرد أداة".

الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب
23 يناير, 04:17 GMT
وأضاف: "الديمقراطية ليست دينا، إنها ليست علم الوجود، إنها مجرد أداة وأعتقد أن العديد من العناصر داخل الديمقراطية".

وتابع: "الديمقراطية التمثيلية قبل كل شيء، وليست الديمقراطية التي دعا إليها إيلون ماسك على المريخ، وأعتقد أن هذه الديمقراطية مصصمة لكي تحكي الأولغارشية، لذا فإن كل هذه الأنواع من الانتخابات التي يمكن التلاعب بها، ودفع المال لها، والتلاعب بها من قبل الأولغارشية العاليمة والتي يستخدمونها على وجه التحديد للحد أو تدمير سيادة الشعب".

وأضاف: "ولكن لجعل أمريكا ملكية من أجل الحصول على قوة مستقرة لا ينبغي أن تكون تابعة أو تعتمد على المؤامرات وحكومة الظل والدولة العميقة وبعض المشاريع المختلفة للعولميين والمحافل العالمية".
دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرى
دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала