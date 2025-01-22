https://sarabic.ae/20250122/دوغين-يحذر-من-خطورة-النخبة-الليبرالية-عشية-المفاوضات-المحتملة-بشأن-أوكرانيا-1097021749.html

دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا

دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، أن "شريحة النخبة الروسية، التي تشترك في وجهات النظر اليسارية الليبرالية، تشكل خطرا كبيرا على روسيا، لأنه يمكن أن تدفع إلى... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T05:00+0000

2025-01-22T05:00+0000

2025-01-22T07:57+0000

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وقال دوغين في حديث لـ"سبوتنيك": "أرى أن الخطر الأكبر، حتى الآن هو شعور جزء معين من النخبة الروسية، حيث لم تفهم العملية العسكرية الخاصة، ولم تستوعب معنى العودة إلى القيم التقليدية، والتي لا تزال، من حيث المبدأ، توافق أجندة الليبراليين اليساريين، أنصار العولمة".وأشار دوغين إلى أن أيديولوجية مماثلة كانت سائدة في الولايات المتحدة، قبل وصول ترامب.وفي 6 يناير/ كانون الثاني، قال فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ليكس فريدمان، إن كييف مستعدة في نهاية الشهر، لإجراء مفاوضات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن حل الصراع في أوكرانيا.وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "نحن منفتحون على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني، والأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".المجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

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