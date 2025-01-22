https://sarabic.ae/20250122/دوغين-يحذر-من-خطورة-النخبة-الليبرالية-عشية-المفاوضات-المحتملة-بشأن-أوكرانيا-1097021749.html
دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، أن "شريحة النخبة الروسية، التي تشترك في وجهات النظر اليسارية الليبرالية، تشكل خطرا كبيرا على روسيا، لأنه يمكن أن تدفع إلى... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T05:00+0000
2025-01-22T05:00+0000
2025-01-22T07:57+0000
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وقال دوغين في حديث لـ"سبوتنيك": "أرى أن الخطر الأكبر، حتى الآن هو شعور جزء معين من النخبة الروسية، حيث لم تفهم العملية العسكرية الخاصة، ولم تستوعب معنى العودة إلى القيم التقليدية، والتي لا تزال، من حيث المبدأ، توافق أجندة الليبراليين اليساريين، أنصار العولمة".وأشار دوغين إلى أن أيديولوجية مماثلة كانت سائدة في الولايات المتحدة، قبل وصول ترامب.وفي 6 يناير/ كانون الثاني، قال فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ليكس فريدمان، إن كييف مستعدة في نهاية الشهر، لإجراء مفاوضات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن حل الصراع في أوكرانيا.وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "نحن منفتحون على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني، والأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".المجر: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, موسكو, مفاوضات
روسيا, أخبار أوكرانيا, موسكو, مفاوضات
دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
05:00 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 07:57 GMT 22.01.2025)
حصري
صرح الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، أن "شريحة النخبة الروسية، التي تشترك في وجهات النظر اليسارية الليبرالية، تشكل خطرا كبيرا على روسيا، لأنه يمكن أن تدفع إلى وضع ظروف قاتلة للبلاد، في مفاوضات حل الصراع الأوكراني".
وقال دوغين في حديث لـ"سبوتنيك"
: "أرى أن الخطر الأكبر، حتى الآن هو شعور جزء معين من النخبة الروسية، حيث لم تفهم العملية العسكرية الخاصة، ولم تستوعب معنى العودة إلى القيم التقليدية، والتي لا تزال، من حيث المبدأ، توافق أجندة الليبراليين اليساريين، أنصار العولمة".
ووفقا له، فإن جزءا كبيرا من النخبة الروسية، عبارة عن مزيج، من شيوعيين سابقين وليبراليين، وهو مزيج بين الأفكار اليسارية والليبرالية.
وأشار دوغين إلى أن أيديولوجية مماثلة كانت سائدة في الولايات المتحدة، قبل وصول ترامب.
وقال: "هذا هو المكان الذي سيواجه فيه فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) تحديًا خطيرًا للغاية الآن، لأن هذه النخبة الليبرالية اليسارية، على الرغم من أنها مختبئة الآن، احتفظت بالعديد من مواقعها، ومن حيث المبدأ، يمكنها دفعنا إلى مثل هذه الظروف من المفاوضات، التي ستكون قاتلة للبلاد، إننا نمر الآن بلحظة خطيرة للغاية".
وفي 6 يناير/ كانون الثاني، قال فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ليكس فريدمان، إن كييف مستعدة في نهاية الشهر، لإجراء مفاوضات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن حل الصراع في أوكرانيا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 20 يناير/ كانون الثاني، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.
وقال بوتين
خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "نحن منفتحون على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني، والأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".