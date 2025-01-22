https://sarabic.ae/20250122/دوغين-أي-محاولة-أخرى-لاغتيال-ترامب-ستشعل-حربا-أهلية-في-أمريكا--1097021643.html
دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكا
دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكا
سبوتنيك عربي
أشار الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصبح رمزا للأيديولوجية الجديدة يطلق عليها اسم... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T06:00+0000
2025-01-22T06:00+0000
2025-01-22T07:40+0000
روسيا
البيت الأبيض
دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال دوغين في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "أصبحت الترامبية الآن موجة متصاعدة داخل المجتمع الأمريكي... لا يمكن إزالة الترامبية بسهولة من خلال محاولة اغتيال، لأن هذا هو كل شيء، وأي محاولة للانتقال إلى مقاومة أكثر تطرفا ضد ترامب ستؤدي بالتأكيد على الأقل إلى حرب أهلية".وتابع دوغين موضحا: "بعد أن قام (دونالد ترامب) بتعيين نائب الرئيس (جيه دي) فانس، وهو شاب مؤيد لأيديولوجيا مقتنع بها، وعندما ظهر أشخاص مثل ماسك وكينيدي وتولسي جابارد وكل هذه الحاشية الجديدة، أصبح من الواضح أن ترامب أكثر من (مجرد) ترامب. أي أنه رمز، وهو فكرة، إنه اتجاه.. إنه، إن شئت، أيديولوجية".وأدى ترامب، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.وأصبح ترامب أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات، وحصل ترامب في 17 كانون الأول/ ديسمبر، على أصوات المجمع الانتخابي التي يحتاجها للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.ترامب: بوتين ذكي ولم يحترم بايدن.. وزيلينسكي يريد السلام
https://sarabic.ae/20250122/دوغين-يحذر-من-خطورة-النخبة-الليبرالية-عشية-المفاوضات-المحتملة-بشأن-أوكرانيا-1097021749.html
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روسيا, البيت الأبيض, دونالد ترامب, الرئيس الأمريكي دونالد, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, البيت الأبيض, دونالد ترامب, الرئيس الأمريكي دونالد, الولايات المتحدة الأمريكية
دوغين: أي محاولة أخرى لاغتيال ترامب ستشعل حربا أهلية في أمريكا
06:00 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 07:40 GMT 22.01.2025)
حصري
أشار الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصبح رمزا للأيديولوجية الجديدة يطلق عليها اسم "الترامبية"، مشيرا إلى أن محاولة جديدة لاغتياله لن تقضي عليه، بل ستؤدي إلى حرب أهلية في أمريكا.
وقال دوغين في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"
: "أصبحت الترامبية الآن موجة متصاعدة داخل المجتمع الأمريكي... لا يمكن إزالة الترامبية بسهولة من خلال محاولة اغتيال، لأن هذا هو كل شيء، وأي محاولة للانتقال إلى مقاومة أكثر تطرفا ضد ترامب ستؤدي بالتأكيد على الأقل إلى حرب أهلية".
وتابع دوغين موضحا: "بعد أن قام (دونالد ترامب
) بتعيين نائب الرئيس (جيه دي) فانس، وهو شاب مؤيد لأيديولوجيا مقتنع بها، وعندما ظهر أشخاص مثل ماسك وكينيدي وتولسي جابارد وكل هذه الحاشية الجديدة، أصبح من الواضح أن ترامب أكثر من (مجرد) ترامب. أي أنه رمز، وهو فكرة، إنه اتجاه.. إنه، إن شئت، أيديولوجية".
وأدى ترامب، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.
ووقع ترامب بعد أداء يمينه الدستورية سلسلة من القرارات ألغى بموجبها 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها سلفه جو بايدن.
وأصبح ترامب أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات، وحصل ترامب في 17 كانون الأول/ ديسمبر، على أصوات المجمع الانتخابي التي يحتاجها للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.