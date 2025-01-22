https://sarabic.ae/20250122/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-على-الاتحاد-الأوروبي-ويبحث-رسوماً-10-على-الصين-1097019016.html

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ويبحث رسوما 10% على الصين

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ويبحث رسوما 10% على الصين

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/ شباط لأن مادة... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T00:57+0000

2025-01-22T00:57+0000

2025-01-22T01:04+0000

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وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أنه فرض بالفعل رسوماً جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ في 17 يناير/كانون الثاني الجاري محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل تولي الأخير منصبه رسميا.وقال ترامب بعد المكالمة إنه يتوقع أن تحل الولايات المتحدة العديد من المشاكل العالقة مع الصين: "..كانت المكالمة مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة. أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا ونبدأ بتطبيق ذلك على الفور".وأضاف: "لقد ناقشنا الموازنة بين التجارة والفنتانيل وتيك توك والعديد من المواضيع الأخرى. أنا والرئيس شي سنبذل قصارى جهدنا لجعل العالم أكثر سلاماً وأماناً!".من جانبه ذكر التلفزيون الصيني أن الطرفين اتفقا على إنشاء قناة اتصال استراتيجية للتواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين."الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية"وحول الخلافات مع الاتحاد الأوروبي، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضاً اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.وقال ترامب، مكرراً تصريحات أدلى بها يوم الاثنين: "الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة... للحصول على العدالة".من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.وقالت في كلمة ألقتها في دافوس "أولويتنا القصوى ستكون الدخول في حوار دون تأخير لدراسة مصالحنا المشتركة والاستعداد للتفاوض" مشددة على أن الكتلة ستدافع عن "مصالحها" و"قيمها".

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