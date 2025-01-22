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https://sarabic.ae/20250122/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-على-الاتحاد-الأوروبي-ويبحث-رسوماً-10-على-الصين-1097019016.html
ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ويبحث رسوما 10% على الصين
ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ويبحث رسوما 10% على الصين
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/ شباط لأن مادة... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T00:57+0000
2025-01-22T01:04+0000
ترامب
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وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أنه فرض بالفعل رسوماً جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ في 17 يناير/كانون الثاني الجاري محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل تولي الأخير منصبه رسميا.وقال ترامب بعد المكالمة إنه يتوقع أن تحل الولايات المتحدة العديد من المشاكل العالقة مع الصين: "..كانت المكالمة مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة. أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا ونبدأ بتطبيق ذلك على الفور".وأضاف: "لقد ناقشنا الموازنة بين التجارة والفنتانيل وتيك توك والعديد من المواضيع الأخرى. أنا والرئيس شي سنبذل قصارى جهدنا لجعل العالم أكثر سلاماً وأماناً!".من جانبه ذكر التلفزيون الصيني أن الطرفين اتفقا على إنشاء قناة اتصال استراتيجية للتواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين."الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية"وحول الخلافات مع الاتحاد الأوروبي، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضاً اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.وقال ترامب، مكرراً تصريحات أدلى بها يوم الاثنين: "الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة... للحصول على العدالة".من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.وقالت في كلمة ألقتها في دافوس "أولويتنا القصوى ستكون الدخول في حوار دون تأخير لدراسة مصالحنا المشتركة والاستعداد للتفاوض" مشددة على أن الكتلة ستدافع عن "مصالحها" و"قيمها".
https://sarabic.ae/20250121/ترامب-بوتين-ذكي-ولم-يحترم-بايدن-وزيلينسكي-يريد-السلام-1097018691.html
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ترامب, الصين, أخبار كندا, أخبار الاتحاد الأوروبي
ترامب, الصين, أخبار كندا, أخبار الاتحاد الأوروبي

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ويبحث رسوما 10% على الصين

00:57 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 01:04 GMT 22.01.2025)
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/ شباط لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا.
وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أنه فرض بالفعل رسوماً جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.
دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
ترامب: بوتين ذكي ولم يحترم بايدن وزيلينسكي يريد السلام
أمس, 23:27 GMT
وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ في 17 يناير/كانون الثاني الجاري محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل تولي الأخير منصبه رسميا.
وقال ترامب بعد المكالمة إنه يتوقع أن تحل الولايات المتحدة العديد من المشاكل العالقة مع الصين: "..كانت المكالمة مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة. أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا ونبدأ بتطبيق ذلك على الفور".
وأضاف: "لقد ناقشنا الموازنة بين التجارة والفنتانيل وتيك توك والعديد من المواضيع الأخرى. أنا والرئيس شي سنبذل قصارى جهدنا لجعل العالم أكثر سلاماً وأماناً!".
من جانبه ذكر التلفزيون الصيني أن الطرفين اتفقا على إنشاء قناة اتصال استراتيجية للتواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

"الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية"

وحول الخلافات مع الاتحاد الأوروبي، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضاً اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.
وقال ترامب، مكرراً تصريحات أدلى بها يوم الاثنين: "الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة... للحصول على العدالة".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت في كلمة ألقتها في دافوس "أولويتنا القصوى ستكون الدخول في حوار دون تأخير لدراسة مصالحنا المشتركة والاستعداد للتفاوض" مشددة على أن الكتلة ستدافع عن "مصالحها" و"قيمها".
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