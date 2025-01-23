دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: عملية الضفة الغربية سياسية للحفاظ على الائتلاف
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250123/دوغين-النضال-من-أجل-القيم-التقليدية-قد-يجمع-بين-بوتن-وترامب-1097058721.html
دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب
دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أكد الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد تتحسن مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T04:17+0000
2025-01-23T04:58+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/17/1097058341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_edcd34c508ac5f50220362042c9bf6c9.jpg
وقال دوغين لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن العلاقات بين البلدين لديها فرصة للتحسن. لأن بلدينا، روسيا والولايات المتحدة، يقودهما الآن... مؤيدو القيم التقليدية، وهما محافظان".وأضاف: "والآن، يحكم أمريكا قائد كاريزمي ولدينا قائد روسي كاريزمي، يحكم روسيا منذ 25 عامًا بنجاح كبير".وأدى ترامب، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.ووقع ترامب بعد أداء يمينه الدستورية سلسلة من القرارات ألغى بموجبها 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها سلفه جو بايدن.دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرىدوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250121/ترامب-بوتين-ذكي-ولم-يحترم-بايدن-وزيلينسكي-يريد-السلام-1097018691.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/17/1097058341_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3965ac183c57dbbf906e4b5c351c8fb2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب

04:17 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 04:58 GMT 23.01.2025)
© Sputnikالفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين
الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد تتحسن مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يدافع هو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القيم التقليدية.
وقال دوغين لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن العلاقات بين البلدين لديها فرصة للتحسن. لأن بلدينا، روسيا والولايات المتحدة، يقودهما الآن... مؤيدو القيم التقليدية، وهما محافظان".

ووفقا له، فإنه على الرغم من حقيقة أن روسيا والولايات المتحدة مختلفتان تمامًا من حيث الثقافة ومصالحهما ومكانتهما الجيوسياسية، إلا أنه يجمعهما "نوع القائد القوي ذو الكاريزما".

وأضاف: "والآن، يحكم أمريكا قائد كاريزمي ولدينا قائد روسي كاريزمي، يحكم روسيا منذ 25 عامًا بنجاح كبير".

وفي وقت سابق، أشار ألكسندر دوغين، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصبح رمزا للأيديولوجية الجديدة يطلق عليها اسم "الترامبية"، مشيرا إلى أن محاولة جديدة لاغتياله لن تقضي عليه، بل ستؤدي إلى حرب أهلية في أمريكا.

دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
ترامب: بوتين ذكي ولم يحترم بايدن.. وزيلينسكي يريد السلام
21 يناير, 23:27 GMT
وأدى ترامب، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.
ووقع ترامب بعد أداء يمينه الدستورية سلسلة من القرارات ألغى بموجبها 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها سلفه جو بايدن.
دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرى
دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала