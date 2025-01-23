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دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب
دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أكد الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد تتحسن مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T04:17+0000
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2025-01-23T04:58+0000
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وقال دوغين لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن العلاقات بين البلدين لديها فرصة للتحسن. لأن بلدينا، روسيا والولايات المتحدة، يقودهما الآن... مؤيدو القيم التقليدية، وهما محافظان".وأضاف: "والآن، يحكم أمريكا قائد كاريزمي ولدينا قائد روسي كاريزمي، يحكم روسيا منذ 25 عامًا بنجاح كبير".وأدى ترامب، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.ووقع ترامب بعد أداء يمينه الدستورية سلسلة من القرارات ألغى بموجبها 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها سلفه جو بايدن.دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرىدوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب
04:17 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 04:58 GMT 23.01.2025)
أكد الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد تتحسن مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يدافع هو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القيم التقليدية.
وقال دوغين لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن العلاقات بين البلدين لديها فرصة للتحسن. لأن بلدينا، روسيا والولايات المتحدة، يقودهما الآن... مؤيدو القيم التقليدية، وهما محافظان".
ووفقا له، فإنه على الرغم من حقيقة أن روسيا والولايات المتحدة مختلفتان تمامًا من حيث الثقافة ومصالحهما ومكانتهما الجيوسياسية، إلا أنه يجمعهما "نوع القائد القوي ذو الكاريزما".
وأضاف: "والآن، يحكم أمريكا قائد كاريزمي ولدينا قائد روسي كاريزمي، يحكم روسيا منذ 25 عامًا بنجاح كبير".
وفي وقت سابق، أشار ألكسندر دوغين، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصبح رمزا للأيديولوجية الجديدة يطلق عليها اسم "الترامبية"، مشيرا إلى أن محاولة جديدة لاغتياله لن تقضي عليه، بل ستؤدي إلى حرب أهلية في أمريكا.
وأدى ترامب، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.
ووقع ترامب بعد أداء يمينه الدستورية سلسلة من القرارات ألغى بموجبها 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها سلفه جو بايدن.