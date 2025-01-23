https://sarabic.ae/20250123/دوغين-النضال-من-أجل-القيم-التقليدية-قد-يجمع-بين-بوتن-وترامب-1097058721.html

دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب

دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

أكد الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد تتحسن مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T04:17+0000

2025-01-23T04:17+0000

2025-01-23T04:58+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال دوغين لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن العلاقات بين البلدين لديها فرصة للتحسن. لأن بلدينا، روسيا والولايات المتحدة، يقودهما الآن... مؤيدو القيم التقليدية، وهما محافظان".وأضاف: "والآن، يحكم أمريكا قائد كاريزمي ولدينا قائد روسي كاريزمي، يحكم روسيا منذ 25 عامًا بنجاح كبير".وأدى ترامب، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.ووقع ترامب بعد أداء يمينه الدستورية سلسلة من القرارات ألغى بموجبها 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها سلفه جو بايدن.دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرىدوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250121/ترامب-بوتين-ذكي-ولم-يحترم-بايدن-وزيلينسكي-يريد-السلام-1097018691.html

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