https://sarabic.ae/20250122/دوغين-لا-أستبعد-تعرض-ترامب-لمحاولة-اغتيال-اخرى-1097023428.html

دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرى

دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرى

سبوتنيك عربي

قال الفيلسوف الروسي وعالم السياسة وعالم الاجتماع، ألكسندر دوغين، إن المقاومة التي سيواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هائلة، منوها بعدم إمكانية استبعاد... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T05:31+0000

2025-01-22T05:31+0000

2025-01-22T07:56+0000

روسيا

دونالد ترامب

اغتيال

الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض

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وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، أوضح دوغين، أن "هذه (محاولة اغتيال ترامب) يمكن أن تحدث بالتأكيد، خاصة وأن ترامب يعد بإتاحة المعلومات للجميع حول اغتيال كينيدي والعديد من جرائم الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة، وهذا يؤثر على مصالح أجهزة الاستخبارات وعلى عدد كبير من الدوائر ذات النفوذ الكبير، وبالطبع، أعتقد أنه ستكون هناك مقاومة هائلة لترامب".وتابع دوغين: "لا يمكن استبعاد محاولة اغتياله (ترامب)، ولا الأنظمة الاجتماعية للهجمات الإرهابية، ولا الاضطرابات الاجتماعية، حتى الآن، ولكن كل هذا يمكن أن يحدث".وأدى ترامب، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.ووقع ترامب بعد أداء يمينه الدستورية سلسلة من القرارات ألغى بموجبها 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها سلفه جو بايدن.وأصبح ترامب أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات، وحصل ترامب في 17 كانون الأول/ ديسمبر، على أصوات المجمع الانتخابي التي يحتاجها للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.ترامب: بوتين ذكي ولم يحترم بايدن.. وزيلينسكي يريد السلام

https://sarabic.ae/20250122/دوغين-يحذر-من-خطورة-النخبة-الليبرالية-عشية-المفاوضات-المحتملة-بشأن-أوكرانيا-1097021749.html

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روسيا, دونالد ترامب, اغتيال, الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض