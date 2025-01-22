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https://sarabic.ae/20250122/دوغين-لا-أستبعد-تعرض-ترامب-لمحاولة-اغتيال-اخرى-1097023428.html
دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرى
دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرى
سبوتنيك عربي
قال الفيلسوف الروسي وعالم السياسة وعالم الاجتماع، ألكسندر دوغين، إن المقاومة التي سيواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هائلة، منوها بعدم إمكانية استبعاد... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T05:31+0000
2025-01-22T07:56+0000
روسيا
دونالد ترامب
اغتيال
الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض
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وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، أوضح دوغين، أن "هذه (محاولة اغتيال ترامب) يمكن أن تحدث بالتأكيد، خاصة وأن ترامب يعد بإتاحة المعلومات للجميع حول اغتيال كينيدي والعديد من جرائم الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة، وهذا يؤثر على مصالح أجهزة الاستخبارات وعلى عدد كبير من الدوائر ذات النفوذ الكبير، وبالطبع، أعتقد أنه ستكون هناك مقاومة هائلة لترامب".وتابع دوغين: "لا يمكن استبعاد محاولة اغتياله (ترامب)، ولا الأنظمة الاجتماعية للهجمات الإرهابية، ولا الاضطرابات الاجتماعية، حتى الآن، ولكن كل هذا يمكن أن يحدث".وأدى ترامب، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.ووقع ترامب بعد أداء يمينه الدستورية سلسلة من القرارات ألغى بموجبها 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها سلفه جو بايدن.وأصبح ترامب أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات، وحصل ترامب في 17 كانون الأول/ ديسمبر، على أصوات المجمع الانتخابي التي يحتاجها للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.ترامب: بوتين ذكي ولم يحترم بايدن.. وزيلينسكي يريد السلام
https://sarabic.ae/20250122/دوغين-يحذر-من-خطورة-النخبة-الليبرالية-عشية-المفاوضات-المحتملة-بشأن-أوكرانيا-1097021749.html
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روسيا, دونالد ترامب, اغتيال, الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض
روسيا, دونالد ترامب, اغتيال, الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض

دوغين: لا أستبعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أخرى

05:31 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 07:56 GMT 22.01.2025)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورالمفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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تابعنا عبر
قال الفيلسوف الروسي وعالم السياسة وعالم الاجتماع، ألكسندر دوغين، إن المقاومة التي سيواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هائلة، منوها بعدم إمكانية استبعاد احتمال تعرضه لمحاولة اغتيال، بالإضافة إلى الاضطرابات الاجتماعية والهجمات الإرهابية.
وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، أوضح دوغين، أن "هذه (محاولة اغتيال ترامب) يمكن أن تحدث بالتأكيد، خاصة وأن ترامب يعد بإتاحة المعلومات للجميع حول اغتيال كينيدي والعديد من جرائم الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة، وهذا يؤثر على مصالح أجهزة الاستخبارات وعلى عدد كبير من الدوائر ذات النفوذ الكبير، وبالطبع، أعتقد أنه ستكون هناك مقاومة هائلة لترامب".
وتابع دوغين: "لا يمكن استبعاد محاولة اغتياله (ترامب)، ولا الأنظمة الاجتماعية للهجمات الإرهابية، ولا الاضطرابات الاجتماعية، حتى الآن، ولكن كل هذا يمكن أن يحدث".
المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
دوغين يحذر من خطورة "النخبة الليبرالية" عشية المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا
05:00 GMT
وأدى ترامب، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني، اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية غير متصلة بولايته الأولى، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيم حفل تنصيبه داخل مبنى كابيتول (مقر الكونغرس) بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحضور مئات الشخصيات حول العالم.
ووقع ترامب بعد أداء يمينه الدستورية سلسلة من القرارات ألغى بموجبها 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها سلفه جو بايدن.
وأصبح ترامب أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات، وحصل ترامب في 17 كانون الأول/ ديسمبر، على أصوات المجمع الانتخابي التي يحتاجها للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ترامب: بوتين ذكي ولم يحترم بايدن.. وزيلينسكي يريد السلام
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