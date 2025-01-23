https://sarabic.ae/20250123/دوغين-روسيا-والولايات-المتحدة-وجهتا-ضربة-مزدوجة-للعولميين-1097059506.html

دوغين: روسيا والولايات المتحدة وجهتا ضربة مزدوجة للعولميين

دوغين: روسيا والولايات المتحدة وجهتا ضربة مزدوجة للعولميين

سبوتنيك عربي

أكد الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي، ألكسندر دوغين، أن روسيا والولايات المتحدة قد وجهتا ضربة من كلا الجانبين ضد العولميين، فقد أسقطت عودة الرئيس... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T05:18+0000

2025-01-23T05:18+0000

2025-01-23T05:26+0000

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وقال دوغين لوكالة "سبوتنيك": "لكن الأمر اتضح أن العولميين تلقوا ضربة من الجانبين، هنا أيضا من المثير للاهتمام. من جانبنا، بدأنا في بناء عالم متعدد الأقطا، وبدأنا بتطهير الليبرالية كأيديولوجية من مجتمعنا والعودة والتحول إلى القيم التقليدية بصراحة. وكانت تلك جبهة واحدة".وتابع: "الآن ضُربت نفس الليبرالية ونفس العولمة من الداخل، من واشنطن نفسها".وشدد على أنه "عليهم الآن إما أن يعارضوا أمريكا، التي لطالما كانت رائدتهم، أو أن يغيروا موقفهم، أو أن يخلقوا نوعًا من الجبهة ضد ترامب".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول خطاب له باعتباره الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، إنه سيضع أمريكا في المقام الأول، ووعد بأن تصبح البلاد قريبا أكبر وأقوى وأكثر استثنائية من أي وقت مضى.

https://sarabic.ae/20250123/دوغين-النضال-من-أجل-القيم-التقليدية-قد-يجمع-بين-بوتن-وترامب-1097058721.html

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