عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ12 من الحرب على إيران... استهداف منشآت أمريكية وتدمير سفن... صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260311/-تغطية-مباشرة-لليوم-الـ12-من-الحرب-على-إيران-استهداف-منشآت-أمريكية-وتدمير-سفن-صور-وفيديو---1111326487.html
تغطية مباشرة لليوم الـ12 من الحرب على إيران... استهداف منشآت أمريكية وتدمير سفن... صور وفيديو
تغطية مباشرة لليوم الـ12 من الحرب على إيران... استهداف منشآت أمريكية وتدمير سفن... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
تستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت يومها الـ12، مع عدم وجود أي أفق للتهدئة في المنطقة، بل يستمر التصعيد وكرة النار تتدحرج من مكان إلى آخر... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T06:16+0000
2026-03-11T06:38+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
طهران
أخبار طهران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
تل أبيب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_6:0:1562:875_1920x0_80_0_0_4f59fab25634839cb6bf2223abc56f3f.jpg
مسيرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول أمني لم تسمه، وتنبيه داخلي ‌لوزارة الخارجية الأمريكية بأن طائرة مسيرة ⁠استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية رئيسية في العراق أمس الثلاثاء في ما يُعتقد أنه رد ​من ⁠الجماعات الموالية لطهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.وذكرت التقارير أن الضربة استهدفت مركز الدعم الدبلوماسي، وهو مركز ‌لوجستي للدبلوماسيين الأمريكيين بالقرب من مطار ‌بغداد وقواعد عسكرية عراقية.ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت هناك خسائر بشرية. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاغون) بعد على طلبات التعليق.وقالت التقارير، إن ست طائرات مسيرة أطلقت نحو المجمع في بغداد، أصابت ⁠إحداها المنشأة ⁠الأمريكية بينما تسنى إسقاط الخمس الأخرى.الحرس الثوري الإيراني يعلن شن الموجة الأعنف والأثقل منذ بداية الحربأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4" وهي الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب حتى الآن وقصف خلالها أهدافا إسرائيلية وأمريكية.وأصدر الحرس الثوري البيان رقم 30، وأوضخ من خلاله أنه استهدف مركزا "هائلا" للاتصالات الفضائية جنوب تل أبيب للمرة الثانية، والمراكز العسكرية في بئر يعقوب والقدس الغربية وحيفا، بالإضافة إلى أهداف أمريكية واسعة في أربيل والقاعدة البحرية الخامسة في المنطقة، لضربات نارية عنيفة من قبل القوات المسلحة الإيرانية.شركة أقمار صناعية تمدد تأخير بث الصور بالشرق الأوسط لمنع استخدام خصوم أمريكا لهاوسعت شركة بلانيت لابس القيود المفروضة على الوصول إلى صورها إلى الشرق الأوسط لمنع الأعداء ‌من استخدامها لمهاجمة الولايات المتحدة ⁠وحلفائها، في إشارة إلى كيفية تأثير توسع الأعمال التجارية الفضائية على النزاعات.وتدير الشركة التي تتخذ من ​كاليفورنيا ⁠مقرا لها أسطولا كبيرا من أقمار تصوير الأرض وتبيع صورا تخضع للتحديث المستمر للحكومات والشركات ووسائل الإعلام.وكانت أبلغت عملاءها يوم الإثنين بأنها ستمدد ‌القيود إلى 14 يوما من تأخير أربعة أيام ‌فرضته الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم بلانيت لابس، في بيان، إن هذه الخطوة مؤقتة وتهدف إلى "الحد من أي توزيع غير خاضع للرقابة للصورمما قد يؤدي إلى وصولها دون قصد إلى أطراف معادية يمكن أن تستخدمها وسيلة ضغط تكتيكية "، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
https://sarabic.ae/20260310/-تغطية-لليوم-الـ11-من-الحرب-على-إيران-شرط-للعبور-من-مضيق-هرمز-وقفزة-في-أسعار-الطاقة-1111286784.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
تل أبيب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_201:0:1368:875_1920x0_80_0_0_65308c043802241f14f43332c2fb52a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, طهران, أخبار طهران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تل أبيب, آخر أخبار القدس الأن, أخبار الخليج
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, طهران, أخبار طهران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تل أبيب, آخر أخبار القدس الأن, أخبار الخليج

تغطية مباشرة لليوم الـ12 من الحرب على إيران... استهداف منشآت أمريكية وتدمير سفن... صور وفيديو

06:16 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 06:38 GMT 11.03.2026)
© REUTERS IRGC via Wana News Agencyإطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026
إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© REUTERS IRGC via Wana News Agency
تابعنا عبر
يتبع
تستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت يومها الـ12، مع عدم وجود أي أفق للتهدئة في المنطقة، بل يستمر التصعيد وكرة النار تتدحرج من مكان إلى آخر وسط حالة من عدم ليقين فيما يخص حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات عبور الطاقة في العالم، فيما وسعت إيران ضرباتها الصاروخية.

مسيرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول أمني لم تسمه، وتنبيه داخلي ‌لوزارة الخارجية الأمريكية بأن طائرة مسيرة ⁠استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية رئيسية في العراق أمس الثلاثاء في ما يُعتقد أنه رد ​من ⁠الجماعات الموالية لطهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وذكرت التقارير أن الضربة استهدفت مركز الدعم الدبلوماسي، وهو مركز ‌لوجستي للدبلوماسيين الأمريكيين بالقرب من مطار ‌بغداد وقواعد عسكرية عراقية.
ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت هناك خسائر بشرية. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاغون) بعد على طلبات التعليق.
وقالت التقارير، إن ست طائرات مسيرة أطلقت نحو المجمع في بغداد، أصابت ⁠إحداها المنشأة ⁠الأمريكية بينما تسنى إسقاط الخمس الأخرى.

الحرس الثوري الإيراني يعلن شن الموجة الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4" وهي الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب حتى الآن وقصف خلالها أهدافا إسرائيلية وأمريكية.
وأصدر الحرس الثوري البيان رقم 30، وأوضخ من خلاله أنه استهدف مركزا "هائلا" للاتصالات الفضائية جنوب تل أبيب للمرة الثانية، والمراكز العسكرية في بئر يعقوب والقدس الغربية وحيفا، بالإضافة إلى أهداف أمريكية واسعة في أربيل والقاعدة البحرية الخامسة في المنطقة، لضربات نارية عنيفة من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

شركة أقمار صناعية تمدد تأخير بث الصور بالشرق الأوسط لمنع استخدام خصوم أمريكا لها

وسعت شركة بلانيت لابس القيود المفروضة على الوصول إلى صورها إلى الشرق الأوسط لمنع الأعداء ‌من استخدامها لمهاجمة الولايات المتحدة ⁠وحلفائها، في إشارة إلى كيفية تأثير توسع الأعمال التجارية الفضائية على النزاعات.
وتدير الشركة التي تتخذ من ​كاليفورنيا ⁠مقرا لها أسطولا كبيرا من أقمار تصوير الأرض وتبيع صورا تخضع للتحديث المستمر للحكومات والشركات ووسائل الإعلام.
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ11 من الحرب على إيران... شرط للعبور من مضيق هرمز وقفزة في أسعار الطاقة
أمس, 20:50 GMT
وكانت أبلغت عملاءها يوم الإثنين بأنها ستمدد ‌القيود إلى 14 يوما من تأخير أربعة أيام ‌فرضته الأسبوع الماضي.
وقال متحدث باسم بلانيت لابس، في بيان، إن هذه الخطوة مؤقتة وتهدف إلى "الحد من أي توزيع غير خاضع للرقابة للصورمما قد يؤدي إلى وصولها دون قصد إلى أطراف معادية يمكن أن تستخدمها وسيلة ضغط تكتيكية "، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала