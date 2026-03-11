https://sarabic.ae/20260311/-تغطية-مباشرة-لليوم-الـ12-من-الحرب-على-إيران-استهداف-منشآت-أمريكية-وتدمير-سفن-صور-وفيديو---1111326487.html

تغطية مباشرة لليوم الـ12 من الحرب على إيران... استهداف منشآت أمريكية وتدمير سفن... صور وفيديو

تستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت يومها الـ12، مع عدم وجود أي أفق للتهدئة في المنطقة، بل يستمر التصعيد وكرة النار تتدحرج من مكان إلى آخر... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

مسيرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول أمني لم تسمه، وتنبيه داخلي ‌لوزارة الخارجية الأمريكية بأن طائرة مسيرة ⁠استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية رئيسية في العراق أمس الثلاثاء في ما يُعتقد أنه رد ​من ⁠الجماعات الموالية لطهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.وذكرت التقارير أن الضربة استهدفت مركز الدعم الدبلوماسي، وهو مركز ‌لوجستي للدبلوماسيين الأمريكيين بالقرب من مطار ‌بغداد وقواعد عسكرية عراقية.ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت هناك خسائر بشرية. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاغون) بعد على طلبات التعليق.وقالت التقارير، إن ست طائرات مسيرة أطلقت نحو المجمع في بغداد، أصابت ⁠إحداها المنشأة ⁠الأمريكية بينما تسنى إسقاط الخمس الأخرى.الحرس الثوري الإيراني يعلن شن الموجة الأعنف والأثقل منذ بداية الحربأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4" وهي الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب حتى الآن وقصف خلالها أهدافا إسرائيلية وأمريكية.وأصدر الحرس الثوري البيان رقم 30، وأوضخ من خلاله أنه استهدف مركزا "هائلا" للاتصالات الفضائية جنوب تل أبيب للمرة الثانية، والمراكز العسكرية في بئر يعقوب والقدس الغربية وحيفا، بالإضافة إلى أهداف أمريكية واسعة في أربيل والقاعدة البحرية الخامسة في المنطقة، لضربات نارية عنيفة من قبل القوات المسلحة الإيرانية.شركة أقمار صناعية تمدد تأخير بث الصور بالشرق الأوسط لمنع استخدام خصوم أمريكا لهاوسعت شركة بلانيت لابس القيود المفروضة على الوصول إلى صورها إلى الشرق الأوسط لمنع الأعداء ‌من استخدامها لمهاجمة الولايات المتحدة ⁠وحلفائها، في إشارة إلى كيفية تأثير توسع الأعمال التجارية الفضائية على النزاعات.وتدير الشركة التي تتخذ من ​كاليفورنيا ⁠مقرا لها أسطولا كبيرا من أقمار تصوير الأرض وتبيع صورا تخضع للتحديث المستمر للحكومات والشركات ووسائل الإعلام.وكانت أبلغت عملاءها يوم الإثنين بأنها ستمدد ‌القيود إلى 14 يوما من تأخير أربعة أيام ‌فرضته الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم بلانيت لابس، في بيان، إن هذه الخطوة مؤقتة وتهدف إلى "الحد من أي توزيع غير خاضع للرقابة للصورمما قد يؤدي إلى وصولها دون قصد إلى أطراف معادية يمكن أن تستخدمها وسيلة ضغط تكتيكية "، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

