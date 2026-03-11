https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-القوات-المسلحة-الروسية-هي-من-سيحدد-كيف-يكون-الرد-على-هجوم-قوات-كييف-على-بريانسك--عاجل-1111328610.html
الكرملين: القوات الروسية ستحدد كيفية الرد على هجوم قوات كييف في بريانسك
الكرملين: القوات الروسية ستحدد كيفية الرد على هجوم قوات كييف في بريانسك
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن رد روسيا على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك، سيُحدد من قبل الجيش الروسي. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T07:32+0000
2026-03-11T07:32+0000
2026-03-11T08:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وأضاف بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول الرد الروسي: "سيُقرر جيشنا". وأردف بيسكوف: "إنهم (الجيش الروسي) يعملون بشكل منهجي، العملية العسكرية الخاصة تمضي قدماً، يجب أن تمضي قدماً وتُكلل بالنجاح حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال أبداً".وفي مساء الثلاثاء، أعلن حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجومًا صاروخيًا على بريانسك، باستخدام 7 صواريخ "ستورم شادو"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا. يشنّ مسلحون أوكرانيون هجمات شبه يومية في المناطق الحدودية. ومنذ أغسطس/آب 2024، أُعلنت عملية لمكافحة الإرهاب في مقاطعة بريانسك، وأُعلنت حالة طوارئ اتحادية هناك.ورداً على ذلك، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، استهدفت حصراً المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.ارتفاع عدد الضحايا في بريانسك إلى 42 نتيجة ضربة نفذها نظام كييف بصواريخ "ستورم شادو"
https://sarabic.ae/20260311/روسيا-الأمم-المتحدة-تعاني-من-الأكرنة-بعد-رد-فعلها-المتحيز-على-هجوم-نظام-كييف-على-بريانسك--1111328309.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
الكرملين: القوات الروسية ستحدد كيفية الرد على هجوم قوات كييف في بريانسك
07:32 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 08:05 GMT 11.03.2026)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن رد روسيا على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك، سيُحدد من قبل الجيش الروسي.
وأضاف بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول الرد الروسي: "سيُقرر جيشنا".
وأردف بيسكوف: "إنهم (الجيش الروسي) يعملون بشكل منهجي، العملية العسكرية الخاصة تمضي قدماً، يجب أن تمضي قدماً وتُكلل بالنجاح حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال أبداً".
وفي مساء الثلاثاء، أعلن حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجومًا صاروخيًا على بريانسك، باستخدام 7 صواريخ "ستورم شادو"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا.
وأعلنت كييف مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وصرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن المنظمة تعارض الهجمات على المدنيين.
يشنّ مسلحون أوكرانيون هجمات شبه يومية في المناطق الحدودية. ومنذ أغسطس/آب 2024، أُعلنت عملية لمكافحة الإرهاب في مقاطعة بريانسك، وأُعلنت حالة طوارئ اتحادية هناك.
ورداً على ذلك، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، استهدفت حصراً المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.