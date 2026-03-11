https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-القوات-المسلحة-الروسية-هي-من-سيحدد-كيف-يكون-الرد-على-هجوم-قوات-كييف-على-بريانسك--عاجل-1111328610.html

الكرملين: القوات الروسية ستحدد كيفية الرد على هجوم قوات كييف في بريانسك

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن رد روسيا على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك، سيُحدد من قبل الجيش الروسي. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول الرد الروسي: "سيُقرر جيشنا". وأردف بيسكوف: "إنهم (الجيش الروسي) يعملون بشكل منهجي، العملية العسكرية الخاصة تمضي قدماً، يجب أن تمضي قدماً وتُكلل بالنجاح حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال أبداً".وفي مساء الثلاثاء، أعلن حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجومًا صاروخيًا على بريانسك، باستخدام 7 صواريخ "ستورم شادو"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا. يشنّ مسلحون أوكرانيون هجمات شبه يومية في المناطق الحدودية. ومنذ أغسطس/آب 2024، أُعلنت عملية لمكافحة الإرهاب في مقاطعة بريانسك، وأُعلنت حالة طوارئ اتحادية هناك.ورداً على ذلك، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، استهدفت حصراً المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.ارتفاع عدد الضحايا في بريانسك إلى 42 نتيجة ضربة نفذها نظام كييف بصواريخ "ستورم شادو"

