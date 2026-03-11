https://sarabic.ae/20260311/ارتفاع-عدد-ضحايا-في-بريانسك-إلى-42-نتيجة-ضربة-نفذها-نظام-كييف-بصواريخ-ستورم-شادو--1111328747.html
ارتفاع عدد الضحايا في بريانسك إلى 42 مدنيا نتيجة ضربة نفذها نظام كييف بصواريخ "ستورم شادو"
ارتفاع عدد الضحايا في بريانسك إلى 42 مدنيا نتيجة ضربة نفذها نظام كييف بصواريخ "ستورم شادو"
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مدينة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية أمس على المدينة ارتفع إلى 42 قتيلاً. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T07:35+0000
2026-03-11T07:35+0000
2026-03-11T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087483691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a12f1a11227d00181a77e8ed835baeef.jpg
وقال بوغوماز: "في 10 مارس آذار، ارتكب إرهابيون أوكرانيون عملاً لا إنسانياً بقصف مدينة بريانسك بـ7صواريخ "ستورم شادو"".وأضاف: "يتلقى 20 شخصًا العلاج في مرافق طبية ببريانسك، وحالتهم مستقرة، وقد تم تقديم الرعاية الطبية لـ 13 من المصابين، وتم وصف علاج لهم في العيادات الخارجية".وتابع: "في تمام الساعة 11:39 مساءً من يوم 10 مارس، انتهت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الغارة الصاروخية".وأردف: "أعلن يوم 11 مارس/آذار 2026 يوم حداد في بريانسك وسيتم تنكيس أعلام بريانسك وأعلام بلدياتها في جميع أنحاء المنطقة".حاكم المقاطعة: مقتل 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين في هجوم صاروخي أوكراني على بريانسك
https://sarabic.ae/20260311/روسيا-الأمم-المتحدة-تعاني-من-الأكرنة-بعد-رد-فعلها-المتحيز-على-هجوم-نظام-كييف-على-بريانسك--1111328309.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087483691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2ff72b27c162a5a92c9c2575fccdb56.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
ارتفاع عدد الضحايا في بريانسك إلى 42 مدنيا نتيجة ضربة نفذها نظام كييف بصواريخ "ستورم شادو"
07:35 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 08:02 GMT 11.03.2026)
يتبع
أعلن حاكم مدينة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية أمس على المدينة ارتفع إلى 42 قتيلاً.
وقال بوغوماز: "في 10 مارس آذار، ارتكب إرهابيون أوكرانيون عملاً لا إنسانياً بقصف مدينة بريانسك بـ7صواريخ "ستورم شادو"".
وأشار إلى أنه: "قتل 6 أشخاص وأصيب 42 آخرون. ونقل 29 شخصًا إلى المستشفى، بينهم قاصر، وحالته مستقرة".
وأضاف: "يتلقى 20 شخصًا العلاج في مرافق طبية ببريانسك، وحالتهم مستقرة، وقد تم تقديم الرعاية الطبية لـ 13 من المصابين، وتم وصف علاج لهم في العيادات الخارجية".
وتابع: "في تمام الساعة 11:39 مساءً من يوم 10 مارس، انتهت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الغارة الصاروخية".
وأكد أنه "ستقدم حكومة مقاطعة بريانسك، بالتعاون مع السلطات التنفيذية في المقاطعة، كافة المساعدات اللازمة لأسر الضحايا".
وأردف: "أعلن يوم 11 مارس/آذار 2026 يوم حداد في بريانسك وسيتم تنكيس أعلام بريانسك وأعلام بلدياتها في جميع أنحاء المنطقة".