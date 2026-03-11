عربي
الكرملين: القوات الروسية ستحدد كيفية الرد على هجوم قوات كييف في بريانسك
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ارتفاع عدد الضحايا في بريانسك إلى 42 مدنيا نتيجة ضربة نفذها نظام كييف بصواريخ "ستورم شادو"
ارتفاع عدد الضحايا في بريانسك إلى 42 مدنيا نتيجة ضربة نفذها نظام كييف بصواريخ "ستورم شادو"

07:35 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 08:02 GMT 11.03.2026)
أعلن حاكم مدينة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية أمس على المدينة ارتفع إلى 42 قتيلاً.
وقال بوغوماز: "في 10 مارس آذار، ارتكب إرهابيون أوكرانيون عملاً لا إنسانياً بقصف مدينة بريانسك بـ7صواريخ "ستورم شادو"".
وأشار إلى أنه: "قتل 6 أشخاص وأصيب 42 آخرون. ونقل 29 شخصًا إلى المستشفى، بينهم قاصر، وحالته مستقرة".
وأضاف: "يتلقى 20 شخصًا العلاج في مرافق طبية ببريانسك، وحالتهم مستقرة، وقد تم تقديم الرعاية الطبية لـ 13 من المصابين، وتم وصف علاج لهم في العيادات الخارجية".
وتابع: "في تمام الساعة 11:39 مساءً من يوم 10 مارس، انتهت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الغارة الصاروخية".

وأكد أنه "ستقدم حكومة مقاطعة بريانسك، بالتعاون مع السلطات التنفيذية في المقاطعة، كافة المساعدات اللازمة لأسر الضحايا".

وأردف: "أعلن يوم 11 مارس/آذار 2026 يوم حداد في بريانسك وسيتم تنكيس أعلام بريانسك وأعلام بلدياتها في جميع أنحاء المنطقة".
