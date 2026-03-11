https://sarabic.ae/20260311/ارتفاع-عدد-ضحايا-في-بريانسك-إلى-42-نتيجة-ضربة-نفذها-نظام-كييف-بصواريخ-ستورم-شادو--1111328747.html

ارتفاع عدد الضحايا في بريانسك إلى 42 مدنيا نتيجة ضربة نفذها نظام كييف بصواريخ "ستورم شادو"

ارتفاع عدد الضحايا في بريانسك إلى 42 مدنيا نتيجة ضربة نفذها نظام كييف بصواريخ "ستورم شادو"

أعلن حاكم مدينة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية أمس على المدينة ارتفع إلى 42 قتيلاً. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال بوغوماز: "في 10 مارس آذار، ارتكب إرهابيون أوكرانيون عملاً لا إنسانياً بقصف مدينة بريانسك بـ7صواريخ "ستورم شادو"".وأضاف: "يتلقى 20 شخصًا العلاج في مرافق طبية ببريانسك، وحالتهم مستقرة، وقد تم تقديم الرعاية الطبية لـ 13 من المصابين، وتم وصف علاج لهم في العيادات الخارجية".وتابع: "في تمام الساعة 11:39 مساءً من يوم 10 مارس، انتهت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الغارة الصاروخية".وأردف: "أعلن يوم 11 مارس/آذار 2026 يوم حداد في بريانسك وسيتم تنكيس أعلام بريانسك وأعلام بلدياتها في جميع أنحاء المنطقة".حاكم المقاطعة: مقتل 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين في هجوم صاروخي أوكراني على بريانسك

