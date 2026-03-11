https://sarabic.ae/20260311/روسيا-الأمم-المتحدة-تعاني-من-الأكرنة-بعد-رد-فعلها-المتحيز-على-هجوم-نظام-كييف-على-بريانسك--1111328309.html

روسيا: الأمم المتحدة تعاني من "الأكرنة" بعد رد فعلها المتحيز على هجوم نظام كييف على بريانسك

روسيا: الأمم المتحدة تعاني من "الأكرنة" بعد رد فعلها المتحيز على هجوم نظام كييف على بريانسك

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن "الأمم المتحدة تعاني من "الأكرنة" بعد رد فعلها المتحيز على هجوم نظام كييف على... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-11T07:41+0000

2026-03-11T07:41+0000

2026-03-11T07:41+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقالت في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "لم يعد موظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة يمثلون صوتًا موحدًا للأمم المتحدة، بل أصبحوا يضغطون لصالح دولة أو مجموعة دول، وبهذا المعنى، فإن فكرة "أكرنة" الأمانة العامة للأمم المتحدة، للأسف، ليست بعيدة المنال". وأضافت: "إذن، ما الحاجة إليهم جميعًا هناك؟ ممثلو الأمين العام، وموظفو الأمانة العامة، ما الذي يفعلونه؟ أود أن أشير إلى أن سؤالي مشروع، لأنهم يعملون بالأموال التي ترسلها إليهم الدول الأعضاء". وكتب الحاكم عبر منصة "ماكس": "المعلومات المتوفرة حتى الساعة تشير إلى أنه، نتيجة للهجوم الإرهابي بالصواريخ، لقي 6 مدنيين حتفهم وأصيب 37 آخرون بجروح".كما أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه "تم نقل 35 شخصا إلى المستشفيات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على بريانسك وبعضهم في حالة حرجة".القوات الروسية تدمر 185 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260310/الكرملين-روسيا-تقدر-جهود-الوساطة-الأمريكية-في-التسوية-الأوكرانية----1111296321.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة