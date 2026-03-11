عربي
الكرملين: القوات الروسية ستحدد كيفية الرد على هجوم قوات كييف في بريانسك
روسيا: الأمم المتحدة تعاني من "الأكرنة" بعد رد فعلها المتحيز على هجوم نظام كييف على بريانسك
روسيا: الأمم المتحدة تعاني من "الأكرنة" بعد رد فعلها المتحيز على هجوم نظام كييف على بريانسك
روسيا: الأمم المتحدة تعاني من "الأكرنة" بعد رد فعلها المتحيز على هجوم نظام كييف على بريانسك
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن "الأمم المتحدة تعاني من "الأكرنة" بعد رد فعلها المتحيز على هجوم نظام كييف على... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
روسيا: الأمم المتحدة تعاني من "الأكرنة" بعد رد فعلها المتحيز على هجوم نظام كييف على بريانسك

07:41 GMT 11.03.2026
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن "الأمم المتحدة تعاني من "الأكرنة" بعد رد فعلها المتحيز على هجوم نظام كييف على بريانسك".
وقالت في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "لم يعد موظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة يمثلون صوتًا موحدًا للأمم المتحدة، بل أصبحوا يضغطون لصالح دولة أو مجموعة دول، وبهذا المعنى، فإن فكرة "أكرنة" الأمانة العامة للأمم المتحدة، للأسف، ليست بعيدة المنال".

وأوضحت أن "ممثل الأمين العام أنطونيو غوتيريش، اكتفى بالقول إن المنظمة تعارض الهجمات على الأهداف المدنية".

وأضافت: "إذن، ما الحاجة إليهم جميعًا هناك؟ ممثلو الأمين العام، وموظفو الأمانة العامة، ما الذي يفعلونه؟ أود أن أشير إلى أن سؤالي مشروع، لأنهم يعملون بالأموال التي ترسلها إليهم الدول الأعضاء".
وتابعت: "القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت المدنيين عمدًا، ووفقًا لوزارة الصحة، يتلقى 20 مصابًا، بينهم طفل، العلاج في منطقة بريانسك، 3 منهم في حالة خطرة. ويجري إجلاء 9 آخرين إلى موسكو".
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين جراء ضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة.
وكتب الحاكم عبر منصة "ماكس": "المعلومات المتوفرة حتى الساعة تشير إلى أنه، نتيجة للهجوم الإرهابي بالصواريخ، لقي 6 مدنيين حتفهم وأصيب 37 آخرون بجروح".

وأكد أنه "تم نقل المصابين بنتيجة القصف الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج الطبي".

كما أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه "تم نقل 35 شخصا إلى المستشفيات جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على بريانسك وبعضهم في حالة حرجة".
القوات الروسية تدمر 185 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل- وزارة الدفاع
