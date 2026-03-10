https://sarabic.ae/20260310/الكرملين-روسيا-تقدر-جهود-الوساطة-الأمريكية-في-التسوية-الأوكرانية----1111296321.html

الكرملين: روسيا تقدر جهود الوساطة الأمريكية في التسوية الأوكرانية

الكرملين: روسيا تقدر جهود الوساطة الأمريكية في التسوية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا تقدّر جهود الوساطة الأمريكية في تسوية الأزمة الأوكرانية". 10.03.2026

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"،حول ما إذا كانت قد ظهرت أي تفاصيل محددة بشأن استمرار المفاوضات الثلاثية للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا عقب محادثة بوتين وترامب(الرئيس الروسي فلاديمير والأمريكي ترامب)، يوم أمس الاثنين: "النقطة الأساسية هي ضرورة استمرار الصيغة الثلاثية، تحديداً الثلاثية، الجميع مهتم بها، والأهم من ذلك، أن الأمريكيين على استعداد لمواصلة جهود الوساطة، يُقدّر الرئيس بوتين هذه الجهود تقديرًا عاليًا، ونحن ممتنون لذلك، ونهتم باستمرار هذه العملية".وأوضح أن ويتكوف(المبعوث الرئاسي الأمريكي) على اتصال دائم بنظرائه الروس، قائلا: "لا يسعني إلا أن أؤكد أن ستيف ويتكوف على اتصال دائم بنظرائه الروس. وتتيح لنا هذه القناة التواصلية تبادل المعلومات حول أكثر القضايا حساسية".وأضاف بيسكوف، معلقًا على موقف روسيا من حل النزاع في الشرق الأوسط(بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى): "روسيا مستعدة لتقديم المساعدة قدر استطاعتها، وستكون سعيدة بذلك. لكن كما تعلمون، يتطلب هذا الأمر تفاهمًا واتفاقًا واسعين، لذا علينا التحلي ببعض الصبر".وتابع: "منذ بداية هذه الأزمة(أزمة الشرق الأوسط)، وحتى قبل بدء المرحلة العسكرية، طرح بوتين خيارات متنوعة لوساطتنا ومساعينا الحميدة التي من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة التوتر. ولا تزال العديد من هذه المقترحات مطروحة، كما أشار الرئيس بالأمس".وكان قد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بناء على مبادرة الأخير.ووفقا لأوشاكوف، وصف بوتين "ما يجري حاليًا على طول خط التماس، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح ملحوظ"، مضيفا: "هذا، كما ذُكر، عاملٌ ينبغي أن يشجع نظام كييف على اتخاذ مسار التسوية التفاوضية للنزاع".وأضاف مساعد الرئيس الروسي، في تصريحات صحفية، أنه "تم التركيز في المحادثة على النزاع حول إيران والمفاوضات بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا".وتابع أنه خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من الأفكار الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي سريع للنزاع في إيران.نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعدالخارجية الصينية تذكر ترامب بأهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية

