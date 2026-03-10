الكرملين: روسيا تقدر جهود الوساطة الأمريكية في التسوية الأوكرانية
09:57 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 10:19 GMT 10.03.2026)
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا تقدّر جهود الوساطة الأمريكية في تسوية الأزمة الأوكرانية".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"،حول ما إذا كانت قد ظهرت أي تفاصيل محددة بشأن استمرار المفاوضات الثلاثية للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا عقب محادثة بوتين وترامب(الرئيس الروسي فلاديمير والأمريكي ترامب)، يوم أمس الاثنين: "النقطة الأساسية هي ضرورة استمرار الصيغة الثلاثية، تحديداً الثلاثية، الجميع مهتم بها، والأهم من ذلك، أن الأمريكيين على استعداد لمواصلة جهود الوساطة، يُقدّر الرئيس بوتين هذه الجهود تقديرًا عاليًا، ونحن ممتنون لذلك، ونهتم باستمرار هذه العملية".
وحول ما إذا كان قد تحدد موعد أو مكان لاستئناف المحادثات(الروسية الأمريكية الأوكرانية)، أجاب: "لم تُحدد بعد مواعيد أو أماكن محددة لاستئناف المحادثات".
وأوضح أن ويتكوف(المبعوث الرئاسي الأمريكي) على اتصال دائم بنظرائه الروس، قائلا: "لا يسعني إلا أن أؤكد أن ستيف ويتكوف على اتصال دائم بنظرائه الروس. وتتيح لنا هذه القناة التواصلية تبادل المعلومات حول أكثر القضايا حساسية".
وأجاب بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان قرار ترامب بشأن العقوبات النفطية(على قطاع الطاقة الروسي) قد نوقش خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي والأمريكي : "لا، لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع".
وأضاف بيسكوف، معلقًا على موقف روسيا من حل النزاع في الشرق الأوسط(بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى): "روسيا مستعدة لتقديم المساعدة قدر استطاعتها، وستكون سعيدة بذلك. لكن كما تعلمون، يتطلب هذا الأمر تفاهمًا واتفاقًا واسعين، لذا علينا التحلي ببعض الصبر".
وفيما يتعلق بالمقترحات التي قدمها الرئيس الروسي بوتين للرئيس الأمريكي ترانب لحل النزاع الإيراني، قال: "ليس هناك حاليًا مجال للخوض في التفاصيل، وفي الواقع، لا توجد نية للقيام بذلك. لقد أبلغ الرئيس (بوتين) هذه المقترحات إلى نظيره (ترامب). سنرى كيف ستسير عملية الموافقة".
وتابع: "منذ بداية هذه الأزمة(أزمة الشرق الأوسط)، وحتى قبل بدء المرحلة العسكرية، طرح بوتين خيارات متنوعة لوساطتنا ومساعينا الحميدة التي من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة التوتر. ولا تزال العديد من هذه المقترحات مطروحة، كما أشار الرئيس بالأمس".
وحول أن القيود المحتملة على الاتصالات تعود إلى الحاجة الأساسية لضمان الأمن، قال بيسكوف: "كل هذا (القيود المحتملة على الاتصالات) مرتبط على الأرجح بالحاجة الأساسية لضمان الأمن".
وكان قد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بناء على مبادرة الأخير.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المكالمة الهاتفية، إلى أن "التقدم الناجح للقوات الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية ينبغي أن يشجع نظام كييف على حل النزاع عبر المفاوضات"، وفقا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
ووفقا لأوشاكوف، وصف بوتين "ما يجري حاليًا على طول خط التماس، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح ملحوظ"، مضيفا: "هذا، كما ذُكر، عاملٌ ينبغي أن يشجع نظام كييف على اتخاذ مسار التسوية التفاوضية للنزاع".
وأضاف مساعد الرئيس الروسي، في تصريحات صحفية، أنه "تم التركيز في المحادثة على النزاع حول إيران والمفاوضات بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا".
ووفقا له، فقد "قدّم الرئيس الأمريكي تقييمه للتطورات في سياق العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية. وجرى تبادلٌ مثمرٌ للغاية، وأعتقد أنه كان مفيدًا، للآراء حول هذا الموضوع".
وتابع أنه خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من الأفكار الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي سريع للنزاع في إيران.