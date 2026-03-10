نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260310/نتنياهو-الحرب-على-إيران-لم-تنته-بعد-1111295969.html
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‎نتنياهو، بأن "إسرائيل والولايات المتحدة وجّهتا ضربات قوية للنظام الإيراني"، مؤكدًا أن "الجهود لإضعاف النظام مستمرة"، وأن... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T09:55+0000
2026-03-10T09:55+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg
وأضاف نتنياهو، في بيان نقله مكتبه اليوم الثلاثاء، أن "طموح إسرائيل في تغيير النظام الإيراني يعتمد في النهاية على إرادة الشعب الإيراني نفسه"، مشيرًا إلى أن هدف حكومته هو "إحداث تغيير جذري في وضع إسرائيل وتعزيز الأمن القومي".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الهدف النهائي هو تمكين الشعب الإيراني من كسر حكم الطاغية، وهو ما يعود إليه في نهاية المطاف".وقالت ‎الحكومة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، إن "الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على ‎إيران أدت إلى مقتل 193 طفلًا"، مشددةً على أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي يهدف إلى تجزئة إيران ونهب ثرواتها.وأوضحت مهاجراني أن "إيران تمكنت من ترميم نقص الوقود الناجم عن الهجمات على مستودعات النفط، خلال 24 ساعة"، مؤكدة أن "البلاد ضمنت استقرار إمدادات الوقود بعد يوم واحد من الهجمات على المصافي والمستودعات النفطية".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260310/الدفاع-المدني-السعودي-يعلن-سقوط-طائرة-مسيرة-على-موقع-سكني-1111294695.html
https://sarabic.ae/20260310/1111289837.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1051:788_1920x0_80_0_0_2c5d2a69df0ceb77faafeabda767f7cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد

09:55 GMT 10.03.2026
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‎نتنياهو، بأن "إسرائيل والولايات المتحدة وجّهتا ضربات قوية للنظام الإيراني"، مؤكدًا أن "الجهود لإضعاف النظام مستمرة"، وأن الحرب على إيران "لم تنته بعد"، على حد قوله.
وأضاف نتنياهو، في بيان نقله مكتبه اليوم الثلاثاء، أن "طموح إسرائيل في تغيير النظام الإيراني يعتمد في النهاية على إرادة الشعب الإيراني نفسه"، مشيرًا إلى أن هدف حكومته هو "إحداث تغيير جذري في وضع إسرائيل وتعزيز الأمن القومي".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الهدف النهائي هو تمكين الشعب الإيراني من كسر حكم الطاغية، وهو ما يعود إليه في نهاية المطاف".
طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت، لبنان، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط طائرة مسيرة على موقع سكني
09:23 GMT
وقالت ‎الحكومة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، إن "الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على ‎إيران أدت إلى مقتل 193 طفلًا"، مشددةً على أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي يهدف إلى تجزئة إيران ونهب ثرواتها.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن "الهجمات على المنشآت النفطية في إيران، تسببت في مشكلة بيئية كبيرة في العاصمة ‎طهران"، مؤكدة أن الهدف من هذه الاعتداءات "ليس الديمقراطية أو الحرية بل تقسيم البلاد".

وأوضحت مهاجراني أن "إيران تمكنت من ترميم نقص الوقود الناجم عن الهجمات على مستودعات النفط، خلال 24 ساعة"، مؤكدة أن "البلاد ضمنت استقرار إمدادات الوقود بعد يوم واحد من الهجمات على المصافي والمستودعات النفطية".
Поврежденный дворец Чехель-сотун после авиаударов США и Израиля - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
وسائط متعددة
منازل ومستشفيات مدمرة.. مشاهد مؤلمة لعواقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران
08:55 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات "تمثّل دفاعا عن النفس" واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.

وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала