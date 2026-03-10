https://sarabic.ae/20260310/نتنياهو-الحرب-على-إيران-لم-تنته-بعد-1111295969.html

نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد

نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‎نتنياهو، بأن "إسرائيل والولايات المتحدة وجّهتا ضربات قوية للنظام الإيراني"، مؤكدًا أن "الجهود لإضعاف النظام مستمرة"، وأن... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-10T09:55+0000

2026-03-10T09:55+0000

2026-03-10T09:55+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg

وأضاف نتنياهو، في بيان نقله مكتبه اليوم الثلاثاء، أن "طموح إسرائيل في تغيير النظام الإيراني يعتمد في النهاية على إرادة الشعب الإيراني نفسه"، مشيرًا إلى أن هدف حكومته هو "إحداث تغيير جذري في وضع إسرائيل وتعزيز الأمن القومي".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الهدف النهائي هو تمكين الشعب الإيراني من كسر حكم الطاغية، وهو ما يعود إليه في نهاية المطاف".وقالت ‎الحكومة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، إن "الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على ‎إيران أدت إلى مقتل 193 طفلًا"، مشددةً على أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي يهدف إلى تجزئة إيران ونهب ثرواتها.وأوضحت مهاجراني أن "إيران تمكنت من ترميم نقص الوقود الناجم عن الهجمات على مستودعات النفط، خلال 24 ساعة"، مؤكدة أن "البلاد ضمنت استقرار إمدادات الوقود بعد يوم واحد من الهجمات على المصافي والمستودعات النفطية".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260310/الدفاع-المدني-السعودي-يعلن-سقوط-طائرة-مسيرة-على-موقع-سكني-1111294695.html

https://sarabic.ae/20260310/1111289837.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم