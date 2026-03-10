https://sarabic.ae/20260310/نتنياهو-الحرب-على-إيران-لم-تنته-بعد-1111295969.html
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "إسرائيل والولايات المتحدة وجّهتا ضربات قوية للنظام الإيراني"، مؤكدًا أن "الجهود لإضعاف النظام مستمرة"، وأن... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف نتنياهو، في بيان نقله مكتبه اليوم الثلاثاء، أن "طموح إسرائيل في تغيير النظام الإيراني يعتمد في النهاية على إرادة الشعب الإيراني نفسه"، مشيرًا إلى أن هدف حكومته هو "إحداث تغيير جذري في وضع إسرائيل وتعزيز الأمن القومي".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الهدف النهائي هو تمكين الشعب الإيراني من كسر حكم الطاغية، وهو ما يعود إليه في نهاية المطاف".وقالت الحكومة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، إن "الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أدت إلى مقتل 193 طفلًا"، مشددةً على أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي يهدف إلى تجزئة إيران ونهب ثرواتها.وأوضحت مهاجراني أن "إيران تمكنت من ترميم نقص الوقود الناجم عن الهجمات على مستودعات النفط، خلال 24 ساعة"، مؤكدة أن "البلاد ضمنت استقرار إمدادات الوقود بعد يوم واحد من الهجمات على المصافي والمستودعات النفطية".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "إسرائيل والولايات المتحدة وجّهتا ضربات قوية للنظام الإيراني"، مؤكدًا أن "الجهود لإضعاف النظام مستمرة"، وأن الحرب على إيران "لم تنته بعد"، على حد قوله.
وأضاف نتنياهو، في بيان نقله مكتبه اليوم الثلاثاء، أن "طموح إسرائيل في تغيير النظام الإيراني يعتمد في النهاية على إرادة الشعب الإيراني نفسه"، مشيرًا إلى أن هدف حكومته هو "إحداث تغيير جذري في وضع إسرائيل وتعزيز الأمن القومي".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الهدف النهائي هو تمكين الشعب الإيراني من كسر حكم الطاغية، وهو ما يعود إليه في نهاية المطاف".
وقالت الحكومة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، إن "الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أدت إلى مقتل 193 طفلًا"، مشددةً على أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي يهدف إلى تجزئة إيران ونهب ثرواتها
وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن "الهجمات على المنشآت النفطية في إيران، تسببت في مشكلة بيئية كبيرة في العاصمة طهران"، مؤكدة أن الهدف من هذه الاعتداءات "ليس الديمقراطية أو الحرية بل تقسيم البلاد".
وأوضحت مهاجراني أن "إيران تمكنت من ترميم نقص الوقود الناجم عن الهجمات على مستودعات النفط، خلال 24 ساعة"، مؤكدة أن "البلاد ضمنت استقرار إمدادات الوقود بعد يوم واحد من الهجمات على المصافي والمستودعات النفطية".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات "تمثّل دفاعا عن النفس" واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.