الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط طائرة مسيرة على موقع سكني
أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي وسط المملكة. 10.03.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، قوله إن "الدفاع المدني باشر سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي، نتج عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات".وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاع الجوي للمملكة تصدى لـ3 طائرات مسيرة خلال انطلاقها نحو حقل "شيبة"، مشيرة إلى أنه تم إسقاطها في الربع الخالي.جاء ذلك في بيان للوزارة، على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أمس الاثنين، حول آخر تطورات عمليات التصدي للأهداف الجوية التي تستهدف المملكة.وفي الـ28 من فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها، وتؤكد الدول الخليجية ومن بينها السعودية رفضها للهجمات الإيرانية مشيرة إلى احتفاظها بحق الرد عليها.وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أمس الاثنين، أن إيران "استمرت في اعتدائها على الدول العربية، مستندة إلى حجج واهية"، مشيرةً إلى أن المملكة "أكدت عدم صحة مزاعم انطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود من أراضيها للمشاركة بالحرب (الأمريكية - الإسرائيلية على إيران)".
أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي وسط المملكة.
الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، قوله إن "الدفاع المدني باشر سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي، نتج عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات".
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاع الجوي للمملكة تصدى لـ3 طائرات مسيرة
خلال انطلاقها نحو حقل "شيبة"، مشيرة إلى أنه تم إسقاطها في الربع الخالي.
جاء ذلك في بيان للوزارة، على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أمس الاثنين، حول آخر تطورات عمليات التصدي للأهداف الجوية التي تستهدف المملكة
وأشارت الوزارة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين إحداهما في الربع الخالي أيضا، والأخرى في منطقة الجوف، وكلاهما كان متجها إلى حقل "شيبة" النفطي.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات
واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها، وتؤكد الدول الخليجية ومن بينها السعودية رفضها للهجمات الإيرانية مشيرة إلى احتفاظها بحق الرد عليها.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أمس الاثنين، أن إيران
"استمرت في اعتدائها على الدول العربية، مستندة إلى حجج واهية"، مشيرةً إلى أن المملكة "أكدت عدم صحة مزاعم انطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود من أراضيها للمشاركة بالحرب (الأمريكية - الإسرائيلية على إيران)".