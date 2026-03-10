الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط طائرة مسيرة على موقع سكني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260310/الدفاع-المدني-السعودي-يعلن-سقوط-طائرة-مسيرة-على-موقع-سكني-1111294695.html
الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط طائرة مسيرة على موقع سكني
الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط طائرة مسيرة على موقع سكني
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي وسط المملكة. 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T09:23+0000
2026-03-10T09:23+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران
إيران
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:13:1142:655_1920x0_80_0_0_6b1f6d22c2741f65975883c8a6dff3a1.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، قوله إن "الدفاع المدني باشر سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي، نتج عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات".وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاع الجوي للمملكة تصدى لـ3 طائرات مسيرة خلال انطلاقها نحو حقل "شيبة"، مشيرة إلى أنه تم إسقاطها في الربع الخالي.جاء ذلك في بيان للوزارة، على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أمس الاثنين، حول آخر تطورات عمليات التصدي للأهداف الجوية التي تستهدف المملكة.وفي الـ28 من فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها، وتؤكد الدول الخليجية ومن بينها السعودية رفضها للهجمات الإيرانية مشيرة إلى احتفاظها بحق الرد عليها.وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أمس الاثنين، أن إيران "استمرت في اعتدائها على الدول العربية، مستندة إلى حجج واهية"، مشيرةً إلى أن المملكة "أكدت عدم صحة مزاعم انطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود من أراضيها للمشاركة بالحرب (الأمريكية - الإسرائيلية على إيران)".
https://sarabic.ae/20260309/مصر-تدين-استهداف-إيران-لمجمع-سكني-في-السعودية-1111271926.html
https://sarabic.ae/20260309/الخارجية-السعودية-إيران-استمرت-في-اعتدائها-على-الدول-العربية-مستندة-إلى-حجج-واهية-1111254623.html
السعودية
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:0:1016:761_1920x0_80_0_0_b5861401bb0b3553f93912074ae0349e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط طائرة مسيرة على موقع سكني

09:23 GMT 10.03.2026
© AP Photo / Bilal Husseinطائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت، لبنان، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت، لبنان، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي وسط المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، قوله إن "الدفاع المدني باشر سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي، نتج عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات".
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاع الجوي للمملكة تصدى لـ3 طائرات مسيرة خلال انطلاقها نحو حقل "شيبة"، مشيرة إلى أنه تم إسقاطها في الربع الخالي.
مصر - روسيا 80 سنة.. الخارجية المصرية تحتفل بذكرى تدشين العلاقات بإضاءة مبنى الوزارة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
مصر تدين استهداف إيران لمجمع سكني في السعودية
أمس, 16:10 GMT
جاء ذلك في بيان للوزارة، على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أمس الاثنين، حول آخر تطورات عمليات التصدي للأهداف الجوية التي تستهدف المملكة.

وأشارت الوزارة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين إحداهما في الربع الخالي أيضا، والأخرى في منطقة الجوف، وكلاهما كان متجها إلى حقل "شيبة" النفطي.

وفي الـ28 من فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
الخارجية السعودية: إيران استمرت في اعتدائها على الدول العربية مستندة إلى حجج واهية
أمس, 03:52 GMT
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها، وتؤكد الدول الخليجية ومن بينها السعودية رفضها للهجمات الإيرانية مشيرة إلى احتفاظها بحق الرد عليها.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أمس الاثنين، أن إيران "استمرت في اعتدائها على الدول العربية، مستندة إلى حجج واهية"، مشيرةً إلى أن المملكة "أكدت عدم صحة مزاعم انطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود من أراضيها للمشاركة بالحرب (الأمريكية - الإسرائيلية على إيران)".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала