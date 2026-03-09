https://sarabic.ae/20260309/مصر-تدين-استهداف-إيران-لمجمع-سكني-في-السعودية-1111271926.html

مصر تدين استهداف إيران لمجمع سكني في السعودية

مصر تدين استهداف إيران لمجمع سكني في السعودية

سبوتنيك عربي

حذرت مصر من توسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن استهداف المرافق والمنشآت المدنية والنفطية ينبئ بانزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى الشاملة. 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T16:10+0000

2026-03-09T16:10+0000

2026-03-09T16:10+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

مصر

السعودية

إيران

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/19/1080422944_0:63:1246:764_1920x0_80_0_0_3f5b386a8d3782b3667ff031e09f2912.jpg

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية نشرته "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، قالت فيه إن القاهرة تشدد على أهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.ولفتت إلى أن القانون الدولي ينص على عدم استهداف المرافق والمنشآت المدنية ويعتبر ذلك انتهاكا صارخا للمبادئ الراسخة التي تحكم سير العمليات العسكرية.وقال البيان إن "مصر تدين استهداف إيران للمجمع السكنى بمدينة الخرج بالسعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة وكل دول الخليج العربي والعراق والأردن الشقيقة كما ترفض بشكل كامل أي اعتداءات إيرانية على تلك الدول".وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد البيان أن مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على لبنان التي تسببت في نزوح نحو 600 ألف لبناني، وتؤكد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية من مصادرة لاراضي الفلسطينيين.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.

https://sarabic.ae/20260302/مصر-تدعو-إيران-إلى-التوقف-الفوري-عن-استهداف-الدول-العربية-1110948816.html

مصر

السعودية

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, السعودية, إيران, إسرائيل