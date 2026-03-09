عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية نشرته "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، قالت فيه إن القاهرة تشدد على أهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.ولفتت إلى أن القانون الدولي ينص على عدم استهداف المرافق والمنشآت المدنية ويعتبر ذلك انتهاكا صارخا للمبادئ الراسخة التي تحكم سير العمليات العسكرية.وقال البيان إن "مصر تدين استهداف إيران للمجمع السكنى بمدينة الخرج بالسعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة وكل دول الخليج العربي والعراق والأردن الشقيقة كما ترفض بشكل كامل أي اعتداءات إيرانية على تلك الدول".وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد البيان أن مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على لبنان التي تسببت في نزوح نحو 600 ألف لبناني، وتؤكد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية من مصادرة لاراضي الفلسطينيين.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
مصر تدين استهداف إيران لمجمع سكني في السعودية

حذرت مصر من توسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن استهداف المرافق والمنشآت المدنية والنفطية ينبئ بانزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى الشاملة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية نشرته "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، قالت فيه إن القاهرة تشدد على أهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن القانون الدولي ينص على عدم استهداف المرافق والمنشآت المدنية ويعتبر ذلك انتهاكا صارخا للمبادئ الراسخة التي تحكم سير العمليات العسكرية.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
مصر تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية
2 مارس, 14:18 GMT
وقال البيان إن "مصر تدين استهداف إيران للمجمع السكنى بمدينة الخرج بالسعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة وكل دول الخليج العربي والعراق والأردن الشقيقة كما ترفض بشكل كامل أي اعتداءات إيرانية على تلك الدول".
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد البيان أن مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على لبنان التي تسببت في نزوح نحو 600 ألف لبناني، وتؤكد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية من مصادرة لاراضي الفلسطينيين.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
